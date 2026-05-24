  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 мая, 16:12
Редакция Naked Science
22

Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

❋ 4.3

В мае Пентагон опубликовал архив документов, которые ведомство назвало «новыми, никогда ранее не публиковавшимися файлами» о неопознанных аномальных явлениях. Министерство назвало это историческим шагом в сторону открытости. Однако эксперты отметили, что выпуск породил больше вопросов, чем ответов.

Астрономия
# NASA
# космос
# НЛО
# Пентагон
Фрагмент одного из архивных снимков, сделанных астронавтами с поверхности Луны в 1972 году. Желтые выноски показывают увеличенные фрагменты изображений, идентифицированные ФБР как НЛО / © NASA, FBI

Документы опубликовали по поручению президента США Дональда Трампа. Первая часть архива состояла из 158 файлов — документов, фотографий и видео из NASA, ФБР, Пентагона и Госдепартамента. 22 мая вышла вторая часть, включающая 64 файла. При этом Пентагон пообещал, что новые файлы будет публиковать постоянно. Глава ведомства Пит Хегсет заявил, что Пентагон вместе с Трампом хочет обеспечить беспрецедентную прозрачность в вопросе изучения НЛО.

Хегсет отметил, что эти файлы долго держали под грифом секретности. Они порождали слухи, но теперь пришло время раскрыть их общественности. Издание Space.com поговорило с экспертами, чтобы понять, помогли ли документы разгадать загадки НЛО.

Некоторые специалисты, давно знакомые с документами об НЛО, отметили, что большинство опубликованных файлов известны уже много лет.

Президент и научный директор частной некоммерческой организации Center for UFO Studies Марк Родегье надеется, что майская подборка — это лишь первый шаг. Он рассчитывает, что в будущем Пентагон будет регулярно обнародовать секретные документы, материалы расследований и полные видеозаписи.

Родегье пояснил, что многие документы уже публиковались ранее. Но, по его словам, единый архив и менее цензурированные материалы все равно полезны исследователям.

Некоторые видео и короткие описания могут выглядеть интригующе. Однако эксперт пояснил, что их трудно оценивать без метаданных, истории расследования и анализа.

«Главный вопрос в том, будут ли следующие публикации содержать полные материалы дел, а не просто провокационные фрагменты», — подчеркнул Родегье, отметив, что настоящая прозрачность — это контекст, а не только ролики.

Схожего мнения придерживается и Роберт Пауэлл из Scientific Coalition for UAP Studies. Публикацию архива он назвал важным шагом, но отметил, что отредактированные документы без серьезного научного анализа — это не ответ, а призыв к действию.

«Академическое и научное сообщество больше не может оставлять эту область ведомствам, работающим в условиях секретности», — сказал Пауэлл. Он пояснил, что исследованием НЛО должны открыто заниматься люди, опирающиеся на научные доказательства.

Курс на раскрытие данных об НЛО начался задолго до нынешней администрации, рассказал Алехандро Рохас из Enigma Labs — организации, изучающей сообщения об НЛО с помощью современных технологий и анализа данных. Публикацию архива он назвал результатом многолетнего давления со стороны общества и Конгресса.

Релиз Пентагона Рохас счел незавершенным. Он обратил внимание на отсутствие контекста для многих материалов. Многие файлы публиковались без данных датчиков и анализа.

«Будто главной задачей было просто что-то опубликовать, а не сделать действительно полезный материал», — сказал Рохас.

При этом он подчеркнул, что даже несовершенные публичные данные ценнее идеальных, но засекреченных. Даже беспорядочный набор позволяет увидеть закономерности, а каждый новый эпизод дает новую информацию, с которой могут работать исследователи и общество. Главный вопрос, по мнению Рохаса, касается будущих публикаций. Первая часть архива скорее поспособствовала появлению новых вопросов, а не дала ответы. Эксперт подчеркнул, что для полноценного научного исследования недостаточно размытых видео с ИК-камер и коротких описаний.

«В этих отчетах в основном отсутствуют базовые данные — координаты, параметры датчиков, высота над уровнем моря, подтверждение скорости. Кажется, что во многих случаях объекты отметили как НЛО из-за недостатка данных для идентификации, а не потому, что они демонстрировали действительно аномальное поведение», — пояснил Рохас.

Он добавил, что его слова — это не критика релиза, а реальность, в которой исследователям приходится работать. Как надеется Рохас, в будущих выпусках появятся реальные данные, необходимые для серьезной работы.

Впервые в истории Белый дом и некоторые государственные ведомства США признали, что существует реальное и пока необъясненное явление глобального масштаба, которое требует внимания, заявил президент Redwire Space Майкл Голд, который также входит в независимую исследовательскую группы NASA, созданную для изучения НЛО. Он назвал важным признание Пентагона, что объект на изображениях миссии «Аполлон-17» действительно существует, но остается неопознанным. Об этом также писал ранее Naked Science.

Голд подчеркнул, что признание аномалий — важная часть научного процесса. Он поддержал открытость администрации Трампа и ведомств по вопросу НЛО.

Голд в 2024 году уже призывал NASA изучить свои архивы на предмет НЛО. Он также предлагал включить НЛО в систему отчетности по авиационной безопасности NASA. Эта система передает Федеральному управлению гражданской авиации США конфиденциальные сообщения о необычных ситуациях, связанных с безопасностью.

Голд надеется, что в будущем Пентагон опубликует новые материалы, которые более убедительно укажут на аномальные явления. Он отметил, что сейчас общество находится в начале важного момента для истории науки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# NASA
# космос
# НЛО
# Пентагон
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Май
Бесплатно
Кометы — самые загадочные объекты Солнечной системы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Май
1800
Технологии в антропологии
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
25 Май
Бесплатно
Сокровища звездного неба
МГУ
Москва
Лекция
26 Май
Бесплатно
Антарктида глазами геофизика
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
27 Май
700
Пшеница. От дикого злака до империй
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Май
Бесплатно
Электрический ток на службе органической химии
ФизТех
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Люминесцирующие алмазные наночастицы для биомедицины и квантовых технологий
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
28 Май
1000
Русский язык. Между правдой и вымыслом
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Возвращение легенды: снежный барс
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

ЮФУ
# астрофизика
# вселенная
# Национальная лаборатория Гран-Сассо
# темная материя
24 мая, 13:31
Любовь С.

Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# инопланетяне
# сфера Дайсона
# техносигнатуры
# экзопланеты
22 мая, 16:40
МГППУ

Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

Чтение в дошкольном возрасте — это важная часть обучения, общения и воспитания. Оно помогает понимать смысл, задавать вопросы, удерживать внимание и постепенно входить в культуру общения с книгой. Кроме того, для маленького ребенка это новый способ взаимодействия с родителем. Сегодня эта тема особенно актуальна, потому что интерес детей к чтению снижается, а книги все чаще не выдерживают конкуренции с яркими видеоформатами. На рынке появляются книги с интерактивными элементами или элементами дополненной реальности: оживающие картинки, запахи, звуки.

МГППУ
# дети
# книги
# Психология
# чтение
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
21 мая, 08:55
Максим Абдулаев

Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

Палеонтологи выяснили, почему у тираннозавра и других крупных хищных динозавров были непропорционально маленькие передние лапы. Математическое моделирование показало, что редукция конечностей не была генетической ошибкой или побочным эффектом роста тела. В ходе эволюции челюсти и череп хищников стали настолько массивными и мощными, что полностью взяли на себя задачу по поимке и умерщвлению крупной добычи, из-за чего передние конечности атрофировались за ненадобностью.

Палеонтология
# адаптация
# ручки
# тираннозавры
# череп
# эволюция
19 мая, 10:33
НИТУ МИСИС

Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

НИТУ МИСИС
# занятость
# лекарства
# промышленность
# рынок
# технологии
# фармацевтика
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

    24 мая, 16:12

  2. Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

    24 мая, 13:31

  3. Биологи поняли, как заставить растения вступать в симбиоз с грибами

    24 мая, 10:00

  4. Физики сделали из вихрей Абрикосова кубиты

    23 мая, 16:46
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Михаил Питюков
3 минуты назад
А почему автор не посчитает население стран? Если бы в России было столько народу, сколько в Индии или Китае, то умирало бы почти 2500 человек.

Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире

Алексей Бондин
13 минут назад
Тема до конца не раскрыта. Не раскрыты понятия Пантера и Пума. Как я понял Пантера это общее название для всех Леопардов и Ягуаров. Если так то что

Инфографика: какими бывают пятнистые дикие кошки

Sam Dowson
2 часа назад
Явно не хватает всестороннего анализа пентагновских документов по НЛО. Может и не нужен никакой галактический поиск. Все кто надо уже тут,

Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

Роман Оноприенко
2 часа назад
Посмотреть российские новости - славословие в адрес президента и реклама всего китайского. Стыдно во что превратилась российская журналистика.

Китай запустил первый геотермальный проект отопления на сверхкритическом углекислом газе

Sam Dowson
2 часа назад
1274 г до н.э. Битва при Кадеше. 60-70 тыс участников, до 6 тыс колесниц. Пиррова ничья, при общем числе погибших ок. 10 000.

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Станислав По
2 часа назад
Dietmar, а ты на каких правах аристократ? Дедушка в Аргентине что нибудь рассказывал? Отродье фашистское.

Рейтинг темпов роста выбросов: какая страна лидирует по ускорению углеродного следа

Sam Dowson
3 часа назад
В статье несоответсвие фактов. Сначала пишут "При этом фосфатные удобрения при неправильном использовании могут ... снижать продуктивность

Биологи поняли, как заставить растения вступать в симбиоз с грибами

Иван Колупаев
3 часа назад
Ну 400 тыс "казненных" можно поделить на 5-10 и не сильно ошибемся. Скорей всего в эту цифру включили вообще всех погибших на той войне. Мол ушло 400 тыс. а

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Иван Колупаев
4 часа назад
Qwer, осталось ответить на вопрос зачем. Нафига "охлаждать" свою экономику в том числе усилиями цб? Но допускаю что такое получилось не специально, в

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Ростислав Кисель
5 часов назад
"Смешались в кучу кони, люди". Карфаген и Афины были значимыми центрам торговли в одно время, Рим - в другое, Финикия - еще раньше Карфагена...

От Южного Китая до Атлантики: как семь древних портов управляли потоками товаров и богатств

Имя Фамилия
5 часов назад
Снижение рождаемости никак не может влиять на уровень смертности в данном случае. Оно влияет на убыль населения (отрицательный прирост). И если с

Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире

SuperTurg
5 часов назад
Alexander, обычно относят к не боевым потерям. Но даже если убрать их, в самих сражениях погибало тоже очень много людей

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Дмитрий Ворончев
6 часов назад
Александр, где найти ссылку на "число просмотров порнографических материалов у жителей США с конца 1990-х тоже упало (хотя их доступность за это

Человечество слабеет и теряет интерес к сексу. Но никто не знает почему

LowCoder
6 часов назад
Европа куча процентов получает за счет ВПН хд

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Дмитрий Ворончев
6 часов назад
"Его логика проста: Марс можно подвергнуть терраформированию до атмосферы и климата земного типа" - на слове "можно" ссылка ведет на несуществующую

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Qwer Qwer
6 часов назад
Alex, и вбей себе в бочку, что январь, февраль в развитых европейских странах по экономике очень слабые,это называется низким сезоном, оживление

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
6 часов назад
Alex, ты Алень выводы уже сделал за неполный 2026 год?По прогнозам в этом году будет небольшой плюс, а то что Путин волшебных люлей раздает

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
6 часов назад
Иван, охлаждение создали искусственно ,в том числе усилиями цб

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
6 часов назад
Михаил, такой рейтинг на много стран можно составить, нигде не идеально

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Владимир
6 часов назад
Цифры это фигня! Важнее как чувствуют себя граждане!!!

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно