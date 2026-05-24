Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

В мае Пентагон опубликовал архив документов, которые ведомство назвало «новыми, никогда ранее не публиковавшимися файлами» о неопознанных аномальных явлениях. Министерство назвало это историческим шагом в сторону открытости. Однако эксперты отметили, что выпуск породил больше вопросов, чем ответов.

Документы опубликовали по поручению президента США Дональда Трампа. Первая часть архива состояла из 158 файлов — документов, фотографий и видео из NASA, ФБР, Пентагона и Госдепартамента. 22 мая вышла вторая часть, включающая 64 файла. При этом Пентагон пообещал, что новые файлы будет публиковать постоянно. Глава ведомства Пит Хегсет заявил, что Пентагон вместе с Трампом хочет обеспечить беспрецедентную прозрачность в вопросе изучения НЛО.

Хегсет отметил, что эти файлы долго держали под грифом секретности. Они порождали слухи, но теперь пришло время раскрыть их общественности. Издание Space.com поговорило с экспертами, чтобы понять, помогли ли документы разгадать загадки НЛО.

Некоторые специалисты, давно знакомые с документами об НЛО, отметили, что большинство опубликованных файлов известны уже много лет.

Президент и научный директор частной некоммерческой организации Center for UFO Studies Марк Родегье надеется, что майская подборка — это лишь первый шаг. Он рассчитывает, что в будущем Пентагон будет регулярно обнародовать секретные документы, материалы расследований и полные видеозаписи.

Родегье пояснил, что многие документы уже публиковались ранее. Но, по его словам, единый архив и менее цензурированные материалы все равно полезны исследователям.

Некоторые видео и короткие описания могут выглядеть интригующе. Однако эксперт пояснил, что их трудно оценивать без метаданных, истории расследования и анализа.

«Главный вопрос в том, будут ли следующие публикации содержать полные материалы дел, а не просто провокационные фрагменты», — подчеркнул Родегье, отметив, что настоящая прозрачность — это контекст, а не только ролики.

Схожего мнения придерживается и Роберт Пауэлл из Scientific Coalition for UAP Studies. Публикацию архива он назвал важным шагом, но отметил, что отредактированные документы без серьезного научного анализа — это не ответ, а призыв к действию.

«Академическое и научное сообщество больше не может оставлять эту область ведомствам, работающим в условиях секретности», — сказал Пауэлл. Он пояснил, что исследованием НЛО должны открыто заниматься люди, опирающиеся на научные доказательства.

Курс на раскрытие данных об НЛО начался задолго до нынешней администрации, рассказал Алехандро Рохас из Enigma Labs — организации, изучающей сообщения об НЛО с помощью современных технологий и анализа данных. Публикацию архива он назвал результатом многолетнего давления со стороны общества и Конгресса.

Релиз Пентагона Рохас счел незавершенным. Он обратил внимание на отсутствие контекста для многих материалов. Многие файлы публиковались без данных датчиков и анализа.

«Будто главной задачей было просто что-то опубликовать, а не сделать действительно полезный материал», — сказал Рохас.

При этом он подчеркнул, что даже несовершенные публичные данные ценнее идеальных, но засекреченных. Даже беспорядочный набор позволяет увидеть закономерности, а каждый новый эпизод дает новую информацию, с которой могут работать исследователи и общество. Главный вопрос, по мнению Рохаса, касается будущих публикаций. Первая часть архива скорее поспособствовала появлению новых вопросов, а не дала ответы. Эксперт подчеркнул, что для полноценного научного исследования недостаточно размытых видео с ИК-камер и коротких описаний.

«В этих отчетах в основном отсутствуют базовые данные — координаты, параметры датчиков, высота над уровнем моря, подтверждение скорости. Кажется, что во многих случаях объекты отметили как НЛО из-за недостатка данных для идентификации, а не потому, что они демонстрировали действительно аномальное поведение», — пояснил Рохас.

Он добавил, что его слова — это не критика релиза, а реальность, в которой исследователям приходится работать. Как надеется Рохас, в будущих выпусках появятся реальные данные, необходимые для серьезной работы.

Впервые в истории Белый дом и некоторые государственные ведомства США признали, что существует реальное и пока необъясненное явление глобального масштаба, которое требует внимания, заявил президент Redwire Space Майкл Голд, который также входит в независимую исследовательскую группы NASA, созданную для изучения НЛО. Он назвал важным признание Пентагона, что объект на изображениях миссии «Аполлон-17» действительно существует, но остается неопознанным. Об этом также писал ранее Naked Science.

Голд подчеркнул, что признание аномалий — важная часть научного процесса. Он поддержал открытость администрации Трампа и ведомств по вопросу НЛО.

Голд в 2024 году уже призывал NASA изучить свои архивы на предмет НЛО. Он также предлагал включить НЛО в систему отчетности по авиационной безопасности NASA. Эта система передает Федеральному управлению гражданской авиации США конфиденциальные сообщения о необычных ситуациях, связанных с безопасностью.

Голд надеется, что в будущем Пентагон опубликует новые материалы, которые более убедительно укажут на аномальные явления. Он отметил, что сейчас общество находится в начале важного момента для истории науки.

