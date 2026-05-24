Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире

Согласно данным Организации Объединенных Наций и прогнозу Перспективы ООН в области народонаселения, половина всех смертей на планете приходится всего на шесть стран, тогда как остальной мир обеспечивает оставшиеся 50%.

Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире / © World Visualized

В 2024 году мире умерло почти 62 миллиона человек — в среднем около семи тысяч каждый час. Лидером по этому показателю стал Китай, где ежечасно умирало примерно 1334 человека. Следом идет Индия — около 1085 смертей в час. Вместе эти две страны обеспечивают почти треть всех смертей в мире.

В США каждый час умирает примерно 340 человек. На этот показатель существенно влияют хронические заболевания, проблемы со здоровьем, связанные с образом жизни, а также старение населения.

В Нигерии фиксируется около 305 смертей в час. Высокая смертность там часто связана с инфекционными заболеваниями, проблемами материнского и детского здоровья, а также ограниченным доступом к качественной медицинской помощи. Улучшение системы здравоохранения считается ключевым условием для снижения этих показателей.

Индонезия, в свою очередь, регистрирует около 242 смертей в час. На уровень смертности в стране влияют инфекционные заболевания, стихийные бедствия и доступность медицинских услуг. Власти продолжают развивать программы общественного здравоохранения, направленные на решение этих проблем.

В России уровень смертности остается высоким из-за снижения рождаемости и старения населения. В стране умирает примерно 205 человек каждый час.