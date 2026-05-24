Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
24 мая, 08:09
Рейтинг: +828
Посты: 2448

Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире

Согласно данным Организации Объединенных Наций и прогнозу Перспективы ООН в области народонаселения, половина всех смертей на планете приходится всего на шесть стран, тогда как остальной мир обеспечивает оставшиеся 50%.

# биология
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# смерть
# статистика
Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире / © World Visualized 
Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире / © World Visualized 

В 2024 году мире умерло почти 62 миллиона человек — в среднем около семи тысяч каждый час. Лидером по этому показателю стал Китай, где ежечасно умирало примерно 1334 человека. Следом идет Индия — около 1085 смертей в час. Вместе эти две страны обеспечивают почти треть всех смертей в мире.

В США каждый час умирает примерно 340 человек. На этот показатель существенно влияют хронические заболевания, проблемы со здоровьем, связанные с образом жизни, а также старение населения.

В Нигерии фиксируется около 305 смертей в час. Высокая смертность там часто связана с инфекционными заболеваниями, проблемами материнского и детского здоровья, а также ограниченным доступом к качественной медицинской помощи. Улучшение системы здравоохранения считается ключевым условием для снижения этих показателей.

Индонезия, в свою очередь, регистрирует около 242 смертей в час. На уровень смертности в стране влияют инфекционные заболевания, стихийные бедствия и доступность медицинских услуг. Власти продолжают развивать программы общественного здравоохранения, направленные на решение этих проблем.

В России уровень смертности остается высоким из-за снижения рождаемости и старения населения. В стране умирает примерно 205 человек каждый час.

22 мая, 10:59
НИУ ВШЭ

«Пик глупости» и «долина отчаяния»: экономисты предложили объяснение эффекта Даннинга — Крюгера

Эффект Даннинга — Крюгера, который описывает резкий всплеск уверенности в своих силах у новичков и такое же стремительное ее падение при наборе опыта, объясняется особенностями процесса обучения и набора новых знаний. К такому выводу пришли сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик вместе с независимым исследователем Муратом Мамышевым. Они  разработали математическую модель процесса обучения и показали, как формируется и изменяется субъективная уверенность по мере накопления знаний и как  преподаватель может уменьшить «долину отчаяния» для ученика.

Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

Чтение в дошкольном возрасте — это важная часть обучения, общения и воспитания. Оно помогает понимать смысл, задавать вопросы, удерживать внимание и постепенно входить в культуру общения с книгой. Кроме того, для маленького ребенка это новый способ взаимодействия с родителем. Сегодня эта тема особенно актуальна, потому что интерес детей к чтению снижается, а книги все чаще не выдерживают конкуренции с яркими видеоформатами. На рынке появляются книги с интерактивными элементами или элементами дополненной реальности: оживающие картинки, запахи, звуки.

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

Депрессию связали с нехваткой четырех микроэлементов в пище

Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

