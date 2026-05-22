Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

К 2031 году расстановка сил среди крупнейших экономик мира, как ожидается, заметно изменится — и наиболее впечатляющий рывок в верхней части списка совершит Индия.

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году / © Visual Capitalist

Эта инфографика отражает прогноз по 15 крупнейшим экономикам мира по объему номинального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026, 2028 и 2031 годах. Данные основаны на апрельском обновлении доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы мировой экономики» за 2026 год.

Хотя США и Китай, по прогнозам, сохранят огромное преимущество над остальными странами, развивающиеся рынки — такие как Индия, Бразилия и Мексика — должны укрепить свои позиции в мировом рейтинге.

К 2031 году США и Китай, как ожидается, останутся в собственной «высшей лиге»: размеры их экономик будут значительно превосходить показатели любых других государств. Предполагается, что каждая из двух держав увеличит объем своей экономики примерно на 6,6 триллиона долларов. Это соответствует росту примерно на 20% для США и на 32% для Китая.

Даже при прогнозируемом ВВП Китая в 27,5 триллиона долларов к 2031 году экономика страны все еще будет примерно на 11,5 триллиона меньше американской. При этом Китай останется примерно в четыре раза крупнее следующей по величине экономики мира.

Несмотря на уверенный рост, и США, и Китай в ближайшие годы столкнутся с серьезными вызовами, которые могут затормозить дальнейшее развитие.

Соединенные Штаты борются с усиливающейся политической поляризацией и стремительно растущим государственным долгом: расходы на обслуживание долга занимают все большую часть федерального бюджета. Китай, в свою очередь, сталкивается с сокращением населения, что делает его экспортно-ориентированную экономику уязвимой перед замедлением долгосрочного роста.

Если США и Китай сохранят уверенное лидерство, то Индия, по прогнозам, превратится в следующую сверхдержаву мировой экономики. Страна с самым многочисленным населением на планете должна увеличить свой ВВП на 63,5% к 2031 году, став самой быстрорастущей крупной экономикой мира.

По оценкам МВФ, уже к 2028 году Индия обгонит Японию и Великобританию, впервые превысив отметку в пять триллионов долларов ВВП. Затем, к 2031 году, она должна опередить Германию, достигнув прогнозируемого объема экономики в 6,8 триллиона долларов.

Выход Индии вперед по сравнению с рядом давно индустриализированных государств станет символом изменения глобального экономического порядка. Население страны, превышающее 1,4 миллиарда человек, остается одним из ее главных преимуществ на фоне растущей конкурентоспособности индийских компаний на мировом рынке.

В период с 2016 по 2026 год российская экономика более чем удвоилась в размерах, продемонстрировав один из самых высоких темпов роста среди крупнейших экономик мира за это десятилетие. Однако к 2031 году Россия, согласно прогнозам, станет единственной ведущей экономикой, чей номинальный ВВП сократится.

Ожидается, что в период с 2026 по 2031 год российская экономика уменьшится, что позволит Бразилии, Канаде и Мексике обойти Россию в мировом рейтинге.

Отчасти это связано с продолжающейся зависимостью страны от экспорта углеводородов и слабым ростом производительности, а также с продолжающимся санкционным давлением со стороны западных государств, включая США и Европейский союз.