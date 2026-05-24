24 мая, 13:31
Любовь С.
15

Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.

Такие мегаструктуры как сферы Дайсона могли бы стать способом обнаружения технологически развитых внеземных цивилизаций, которые еще не пытаются установить с нами контакт. / © cokada via Getty Images / Space.com

Поиск внеземного разума долго ассоциировался прежде всего с проектами SETI — попытками уловить радиосообщения от других цивилизаций. За последние десятилетия, однако, представления ученых изменились. Астрономы уже открыли более шести тысяч экзопланет, а современные телескопы, такие как космическая обсерватория «Джеймс Уэбб», позволили анализировать состав атмосфер далеких миров. 

Также стало ясно, что разумная цивилизация может оставлять не только сигналы связи, но и куда более разнообразные следы: искусственное освещение планет, следы промышленной деятельности в атмосфере, гигантские энергетические сооружения, необычные траектории космических объектов и даже древние артефакты в пределах Солнечной системы. 

Именно этому посвящен новый масштабный обзор международной исследовательской группы под руководством Клемана Видаля (Clément Vidal) из Свободного университета Брюсселя (Бельгия). В обзоре объемом более 100 страниц представлены практически все идеи, которые когда-либо выдвигались для поиска техносигнатур — признаков технологической активности внеземного происхождения. 

Авторы начали с самого неожиданного: поиска техносигнатур прямо на Земле. Если межзвездные цивилизации действительно существуют и могут путешествовать между звездами, нет причин считать, что они никогда не посещали нашу планету. Вот почему в обзоре обсудили возможность поиска следов древней технологической деятельности в геологических слоях. Необычные концентрации радиоактивных изотопов, микропластика или следы масштабного сжигания топлива могли бы указывать на существование исчезнувшей цивилизации — не обязательно человеческой.  

Не обошлось и без так называемой силурийской гипотезы, согласно которой высокоразвитая цивилизация могла существовать на Земле задолго до людей, но почти все ее следы стерлись за миллионы лет из-за эрозии и тектонических процессов. Авторы подчеркнули, что даже наша индустриальная эпоха может оставить в геологической летописи слой толщиной всего около сантиметра. 

Отметим, что эта часть работы вызывает вопросы. Большинство предложенных техносигнатур трудно однозначно отличить от естественных процессов. Необычные изотопные соотношения, в свою очередь, могут возникать в результате вулканизма, а микропластик и химические загрязнения по геологическим меркам сохраняются плохо.

Более того, сама идея существования древней неизвестной цивилизации не подкреплена ни одним убедительным археологическим или палеонтологическим свидетельством. Поэтому подобные сценарии в обзоре рассмотрели скорее как полезный мысленный эксперимент, который помогает понять, какие следы в истории планеты может оставить технологическая деятельность. 

Далее исследователи перешли к Луне и другим объектам Солнечной системы. Поскольку на естественном спутнике Земли отсутствует эрозия, ее посчитали одним из лучших мест для поиска древних артефактов. Так как снимки, полученные с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, позволяют различать объекты размером около полуметра, исследователи предложили применять машинное обучение для поиска необычных структур на поверхности Луны.  

В обзоре рассмотрели и более экзотические сценарии. Межзвездные зонды, например, могут скрываться в точках Лагранжа — областях космоса, где гравитация Земли  и Луны создает стабильные «карманы». Теоретически там могли бы находиться автоматические станции наблюдения, работающие с минимальными затратами энергии тысячи лет. 

Ученые обсудили и первый межзвездный объект 1I/Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году. Его необычная форма и ускорение породили гипотезу о возможном искусственном происхождении. Хотя большинство исследователей склоняются к естественному объяснению, авторы обзора сочли такие объекты крайне важными для дальнейшего изучения. К слову, уже в ближайшие годы обсерватория имени Веры Рубин сможет обнаруживать множество новых межзвездных тел. Это позволит сравнивать их между собой и искать действительно аномальные случаи.    

Особое внимание авторы обратили на поиск техносигнатур на экзопланетах. Вместо радиосигналов Видаль и коллеги предложили искать следы промышленности в атмосферах планет, например, химические вещества, которые сложно получить естественным путем. Еще одна идея — обнаружение искусственного освещения ночной стороны планеты или гигантских орбитальных конструкций, частично закрывающих свет звезды. 

Наиболее впечатляющими оказались сценарии, связанные со сверхразвитыми цивилизациями. Здесь исследователи напомнили о сферах Дайсона — гигантских сооружениях вокруг звезд, способных собирать их энергию. Такие объекты могли бы проявляться как необычные инфракрасные источники. Авторы также рассмотрели возможность «звездной инженерии», когда цивилизация меняет свойства самой звезды. 

Напомним, в 2025 году на конференции «Разумы Дайсона 2025: SETI вокруг черных дыр» ученые выдвинули гипотезу о возможном перемещении сфер Дайсона к гораздо более мощному источнику энергии — сверхмассивной черной дыре в центре галактики. Подробнее об этой работе Naked Science рассказывал здесь.  

Видаль и коллеги отметили, что многие изложенные в обзоре идеи остаются крайне спекулятивными. Главная цель научной работы — не доказать существование инопланетян, а создать систематический каталог направлений поиска. По мнению авторов, человечество слишком долго концентрировалось почти исключительно на радиосигналах, хотя технологическая деятельность может оставлять множество других заметных следов.  

Фактически ученые предложили расширить само понятие поиска внеземной жизни. Вместо вопроса «кто пытается с нами связаться?» они задали другой: «какие следы в космосе могут оставить технологии?». Такой подход, по их мнению, способен привести к одному из крупнейших открытий в истории человечества. Полностью ознакомиться с текстом научной работы можно на сервере препринтов Корнеллского университета.

Любовь С.
400 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
