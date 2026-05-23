От Южного Китая до Атлантики: как семь древних портов управляли потоками товаров и богатств

Задолго до Венеции, Генуи и Ганзейского союза мировую экономику уже связывала сеть древних портовых городов. Именно через них египетское зерно попадало в Италию, индийский перец — в Александрию, китайский шелк — в Юго-Восточную Азию, а финикийский пурпур — ко всем, кто был готов платить за роскошь.

Порт древней Александрии / © Jean Claude Golvin

Их могущество основывалось не только на удобных гаванях и муссонных ветрах. Его обеспечивали политические институты, организовывавшие морскую торговлю, таможенные системы, взимавшие пошлины, и колониальные опорные пункты, охранявшие торговые пути.

Все семь портов, о которых пойдет речь ниже, достигли своего коммерческого расцвета до 500 года нашей эры. Вместе они образовали морскую торговую сеть, простиравшуюся от Средиземного моря до Индийского океана и Южно-Китайского моря. Именно их влияние на раннюю глобализацию заставляет историков говорить о «мировой экономике» за две тысячи лет до появления самого этого термина.

Александрия (Египет)

Основанная Александром Македонским в 331 году до нашей эры, Александрия стала главным средиземноморским выходом долины Нила и политической столицей государства Птолемеев. После завоевания Египта Римом в 30 году до нашей эры она превратилась во второй по величине город империи после самого Рима. Две ее гавани, разделенные дамбой Гептастадион, и Фаросский маяк — одно из Семи чудес света — сделали Александрию самым узнаваемым портом античного мира.

Александрия связывала плодородные земли Нила с остальным Средиземноморьем. Египетская пшеница снабжала римскую систему бесплатной раздачи хлеба и на протяжении столетий поддерживала политическую стабильность Рима. По оценкам историков, в период расцвета империи Египет обеспечивал около трети всего римского зерна.

Кроме того, Александрия была средиземноморским завершением маршрутов Красного моря: специи, драгоценные камни, слоновая кость и благовония прибывали через Беренику и Миос-Гормос, затем переправлялись по суше к Нилу и далее — в гавани Александрии.

Город служил гигантским перевалочным узлом между Африкой, Ближним Востоком, Средиземноморьем и Индийским океаном. Александрийская библиотека и Мусейон сосредоточили в себе научные и философские знания столь же плотно, как гавани — товары со всего света. Благодаря этому порт стал центром не только торговли, но и культурного обмена.

Современная реконструкция пунического Карфагена / © Flickr / Carthage National Museum

Карфаген (Северная Африка)

Основанный финикийскими переселенцами из Тира в IX веке до нашей эры (само название означает «новый город»), Карфаген вырос из колонии в главную морскую державу западного Средиземноморья. К IV веку до нашей эры он контролировал империю, простиравшуюся от южной Испании через Северную Африку до Сицилии и Сардинии.

В 146 году до нашей эры, после окончания Третьей Пунической войны, Рим разрушил Карфаген, а затем в 29 году до нашей эры восстановил его как римскую колонию.

Карфаген контролировал ключевые проходы между восточной и западной частями Средиземного моря и обладал одной из самых совершенных портовых систем древности: прямоугольная торговая гавань выходила в знаменитый круглый котон — полностью закрытый военный порт, способный одновременно укрывать и оснащать до 220 кораблей.

Отсюда карфагенские купцы перевозили олово и серебро из Иберии, сельскохозяйственную продукцию Северной Африки и предметы роскоши через сеть колоний и договорных портов.

Создав сеть зависимых портов и торговых соглашений, Карфаген фактически контролировал доступ к рынкам западного Средиземноморья, определяя, кто, где и на каких условиях может торговать.

Соперничество с Римом, вылившееся в три Пунические войны, по сути было борьбой за морские торговые пути и таможенные доходы. Победа Рима изменила структуру средиземноморской торговли и превратила море во внутреннее пространство империи.

Тир (Финикия, современный Ливан)

Тир был крупным финикийским городом уже к концу II тысячелетия до нашей эры и процветал как морская держава под властью ассирийцев, вавилонян, персов, эллинистических государств и Рима. Изначально город располагался на острове и оставался отделенным от материка до тех пор, пока Александр Македонский во время семимесячной осады в 332 году до нашей эры не построил дамбу.

Такое положение делало Тир одним из самых неприступных портов античного Средиземноморья.

Тир специализировался на дорогостоящем экспорте — прежде всего на знаменитом пурпурном красителе, добываемом из морских моллюсков мурексов. Для окрашивания одного одеяния требовались десятки тысяч раковин, а сам тирский пурпур стоил настолько дорого, что стал символом царской власти.

Кроме того, город служил распределительным центром для кедровой древесины, металлов и предметов роскоши, поступавших из Сирии и Месопотамии. Именно из Тира началась финикийская колонизация Средиземноморья, включая основание Карфагена в 814 году до нашей эры.

Тирские купцы стали пионерами дальних морских торговых сетей, связавших Левант с западным Средиземноморьем. Финикийский алфавит, созданный в том числе для ведения торговых записей, лег в основу греческой, а позднее и латинской письменности.

Торговые институты и навигационные знания Тира были унаследованы и переработаны всеми последующими морскими державами Средиземноморья.

Пирей (порт Афин, Греция)

В начале V века до нашей эры, при Фемистокле, Пирей был превращен в главный порт классических Афин. Три его гавани — Канфар, Зея и Мунихия — обслуживали торговый и военный флот раздельно. Соединенный с Афинами Длинными стенами и защищенный укреплениями, Пирей стал логистической опорой афинской демократии и морской империи.

В Пирее располагались специализированные верфи — военно-морские базы, способные укрывать до 372 трирем, а также огромная торговая гавань с многочисленной общиной метеков — иностранцев, занимавшихся торговлей.

Через Пирей шли зерно из Причерноморья, древесина из Македонии, металлы из Фракии и предметы роскоши со всего Средиземноморья, тогда как афинское оливковое масло и керамика расходились по всему Эгейскому миру и дальше.

Контроль над Пиреем позволял Афинам проецировать морскую мощь, взимать дань с союзников по Делосскому союзу и господствовать на морских путях Эгейского моря.

Коммерческие суды порта, рассматривавшие споры всего за тридцать дней, морские банковские практики и договоры морского займа оказали влияние на последующее греческое и эллинистическое торговое право и подготовили почву для римской морской юриспруденции.

Остия и Порт / © Jean Claude Golvin

Остия и Порт (порты Рима, Италия)

Остия, расположенная в устье Тибра, служила главным портом Рима как минимум с IV века до нашей эры. При императорах Клавдии и Траяне к ней был добавлен искусственный комплекс Порт, предназначенный для обслуживания все растущего торгового потока. Так возникла двойная портовая система, снабжавшая столицу империи с населением более миллиона человек.

Именно через эти порты в Рим поступало зерно, а также вино, оливковое масло, гарум, мрамор и предметы роскоши со всех концов империи.

Гигантские склады, маяк, построенный по образцу Александрийского Фароса, и разветвленная сеть каналов превратили Остию и Порт в самый совершенный логистический узел древнего мира.

Сосредоточив импорт в Остии и Порте, римские власти могли стабилизировать цены на продовольствие, контролировать снабжение столицы и облагать пошлинами дорогостоящие товары.

Амфоры, найденные в портовых складах, свидетельствуют о торговых связях, простиравшихся от Британии до Леванта и Красного моря. Холм Монте-Тестаччо в Риме, состоящий примерно из 53 миллионов разбитых амфор из-под масла, наглядно показывает масштабы морского импорта, проходившего через эти гавани.

Музирис (Малабарское побережье, Индия)

Музирис, вероятно располагавшийся возле современного Паттанама в штате Керала, процветал как главный порт Индийского океана на юго-западном побережье Индии с последних веков до нашей эры до первых веков нашей эры.

Точное местонахождение города было утрачено на столетия. Однако археологические раскопки в Паттанаме, ведущиеся с 2007 года, обнаружили фрагменты амфор, римские монеты и бусы, что убедительно связывает это место с древним портом.

Музирис находился на западной оконечности системы муссонного мореплавания. Греко-римские моряки использовали юго-западные муссоны, чтобы напрямую пересекать Аравийское море из египетских портов Красного моря, а возвращались с северо-восточными ветрами.

Из Музириса вывозили перец, жемчуг, слоновую кость, драгоценные камни и тонкие хлопковые ткани; в обратном направлении поступали золото и серебро, вино, стекло и бронзовые изделия.

Масштабы торговли были огромны: Плиний Старший жаловался, что Индия ежегодно выкачивает из римской экономики 50 миллионов сестерциев. Клады римских золотых и серебряных монет, найденные по всей южной Индии, подтверждают этот поток драгоценных металлов.

Гуанчжоу / Паньюй (Южный Китай)

Порт Паньюй, расположенный неподалеку от современного Гуанчжоу, стал важным морским центром при династиях Цинь и Хань. Основанный как столица царства Наньюэ в 204 году до нашей эры, он был включен в состав империи Хань в 111 году до нашей эры и обеспечил Китаю выход к южным морям.

Современные археологические находки, включая гробницу второго царя Наньюэ, обнаруженную в 1983 году, где были найдены серебряные ларцы персидского происхождения и африканская слоновая кость, подтверждают тесные связи порта с миром Индийского океана.

Через Паньюй китайские купцы и чиновники взаимодействовали с государствами Юго-Восточной Азии и косвенно — с индийскими и римскими торговцами через промежуточные порты на территории современных Вьетнама, Малайзии и Индонезии.

Из Китая вывозились шелк, лакированные изделия и керамика; ввозились ладан, мирра, стекло, драгоценные камни и экзотические животные. Римские посольства, упоминаемые в китайских источниках под 166 годом нашей эры, почти наверняка достигли империи именно через этот порт.

Паньюй–Гуанчжоу стал одной из опор того, что позднее получило название Морского шелкового пути, связывая Восточную Азию с системой торговли Индийского океана задолго до 500 года нашей эры.

Археологические находки иностранных керамических изделий, бус и монет, а также китайские тексты о торговцах из «Западного океана» показывают, что этот порт был частью подлинно межрегиональной торговой системы.

Гуанчжоу остается одним из главных морских ворот Китая уже более двух тысяч лет и является единственным древним портом из этого списка, который до сих пор сохраняет значение крупнейшей мировой гавани.

Все эти семь портов вместе показывают, насколько тесно взаимосвязанной была торговля уже до 500 года нашей эры. Средиземноморские гавани Александрии, Карфагена и Пирея, римские логистические центры Остии–Порта, а также ворота Индийского океана и Восточной Азии — Музирис и Паньюй — обеспечивали движение товаров, людей и идей в рамках единой морской системы.

Точное местонахождение Музириса, реальные масштабы индо-римской торговли и степень участия государства в морской торговле эпохи Хань по-прежнему остаются предметом научных дискуссий.