О мероприятии

Что люди видят на ночном небе? Луну, яркие планеты… Но главное богатство Вселенной — звезды. Именно в звездном состоянии находится большая часть вещества космоса, и их разнообразие поражает. Красные, желтые, белые, голубые — звезды отличаются не только цветом, но и размерами, массой и судьбой. Они рождаются в туманностях, формируют рассеянные и шаровые скопления — все это настоящие сокровища звездного неба. Некоторые из них можно увидеть даже в любительский телескоп. Слушатели узнают, как устроены звезды, почему они такие разные, и какие удивительные объекты скрывает наша Галактика.

Расписание Москва, пл. Киевского вокзала, ТРЦ Европейский Москва 19:00 Бесплатно