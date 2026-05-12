Слушатели узнают об одном из главных методов геофизики на ледяном континенте — георадиолокации.

Что отличает геофизика от любого другого исследователя нашей планеты? Геофизик с помощью приборов заглядывает внутрь Земли: помогает геологам находить полезные ископаемые, археологам — древние артефакты, инженерам — безопасные места для строительства. Обычный человек видит лишь лед и снег, а геофизик уже знает, что под толщей этого снега и льда находится огромный тоннель, соединяющий целые каскады подледных озер. Он же укажет безопасный путь для техники, помогая избежать трещин и пустот в леднике.

Кандидат геолого-минералогических наук Марина Кашкевич расскажет об одном из главных методов геофизики на ледяном континенте — георадиолокации. Слушатели узнают, как с его помощью находили новые озера, оценивали безопасность взлетно-посадочных полос, искали безопасные пути следования для людей и техники.

