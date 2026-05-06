О мероприятии

Если почитать новости о русском языке, то можно прийти в ужас. Лингвисты постоянно переставляют ударения в словах в угоду безграмотным людям (вот недавно, кажется, даже звОнит разрешили), самые грубые ошибки становятся нормой (уже и «кофе» стало среднего рода).

Все это не имеет никакого отношения к реальной жизни русского языка и работе языковедов (хотя «кофе» в среднем роде и правда давн﻿о уже допустимо — примерно с XVII века).

Кандидат филологических наук Владимир Пахомов разберет типичные ошибки журналистов в новостях о русском языке и выявит признаки, по которым безошибочно можно опознать фейковую новость.

И, конечно, расскажет о самых распространенных речевых ошибках и заглянет в самые современные и авторитетные словари русского языка. Слушатели узнают, к каким источникам стоит обращаться, чтобы точно знать, как правильно писать и говорить по-русски сегодня.

