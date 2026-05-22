22 мая, 10:59
НИУ ВШЭ
305

«Пик глупости» и «долина отчаяния»: экономисты предложили объяснение эффекта Даннинга — Крюгера

Эффект Даннинга — Крюгера, который описывает резкий всплеск уверенности в своих силах у новичков и такое же стремительное ее падение при наборе опыта, объясняется особенностями процесса обучения и набора новых знаний. К такому выводу пришли сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик вместе с независимым исследователем Муратом Мамышевым. Они  разработали математическую модель процесса обучения и показали, как формируется и изменяется субъективная уверенность по мере накопления знаний и как  преподаватель может уменьшить «долину отчаяния» для ученика.

# компетентность
# образование
# Психология
# самоуверенность
# эффект Даннинга - Крюгера
Кадр из сериала «Кремниевая долина» / © 3 Arts Entertainment, Warner Bros. Television Distribution

В 1999 году американские психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер показали, что малокомпетентные люди часто переоценивают свои способности. Новички, только осваивающие какую-либо область знаний, могут выносить поспешные суждения из-за самоуверенности. Они быстро достигают так называемого «пика глупости». Все мы хорошо знаем диванных аналитиков, отлично разбирающихся в футболе.

Со временем человек осознает собственную некомпетентность, его уверенность резко снижается, и он оказывается в «долине отчаяния». Лишь по мере накопления опыта субъективная оценка знаний начинает соответствовать реальному уровню. Эксперименты показывают, что этот эффект действительно наблюдается в ряде областей, например в политике, но слабее проявляется в сферах, связанных с креативностью.

Ранее психологи выдвигали различные гипотезы о причинах этого эффекта, в том числе связывали его с эмоциями. Сотрудник Лаборатории поведенческой экономики и финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик вместе с независимым исследователем Муратом Мамышевым предложили другой подход. Они разработали формальную модель, которая объясняет механизм обучения и показывает, как меняется отношение человека к полноте своих знаний.

Согласно разработанной теоретической модели, каждая область знаний — это ограниченный набор фактов. А ключевым параметром становится осведомленность, то есть количество фактов, о существовании которых человек вообще знает. Каждый факт характеризуется двумя измерениями: знает ли человек о его существовании и усвоил ли его, то есть может ли самостоятельно его сформулировать. В результате можно выделить четыре типа знания о факте: «неизвестный неизвестный», «известный неизвестный», «известный известный» и «неизвестный известный». 

Авторы модели противопоставляют объективную компетентность и субъективную уверенность. Компетентность — это доля усвоенных фактов из всех, относящихся к данной области знания. Уверенность же зависит от осведомленности и рассчитывается как доля «известных известных» среди именно той информации, о которой человек в курсе. Пока человек не знает, насколько велика изучаемая сфера, он основывается на субъективных ощущениях. Например, начинающий игрок в футбол может не знать об офсайдах, поскольку еще не сталкивался с ними, и потому его осведомленность будет ниже. Для него офсайды будут «неизвестными неизвестными». 

«В формальном образовании есть оценки и экзамены, которые помогают показать самому студенту, его преподавателю и всем причастным, каков реальный уровень знаний человека. А вот в самообразовании чрезмерная уверенность почти неизбежна, просто потому, что рядом нет человека, который мог бы вам объяснить, насколько правильно вы поняли предмет», — говорит Андрей Ворчик.

Ключевой результат применения предложенной модели заключается в том, что авторы показали, как формируется и изменяется уверенность в своих знаниях. На ранних этапах обучения осведомленность низкая. Из-за этого людям кажется, что они быстро изучили главные аспекты нового дела. Например, человек только учится готовить и выучил несколько рецептов. Он считает, что во многом уже разобрался. Но многие важные вещи, например работа с температурой, ему еще не встречались. Для него они остаются «неизвестными неизвестными». Это естественным образом приводит к «пику глупости». Но затем обучающийся начинает замечать множество ранее неизвестных аспектов. Его осведомленность резко расширяется, а из-за оставшегося примерно на одном уровне количества знаний уверенность резко падает. В обучении кулинарии, например, человек понимает, что приготовленное им мясо слишком жесткое, но не знает, как это контролировать. Факты об этом становятся «известными неизвестными». Так он приходит в «долину отчаяния». А на высоких уровнях компетентности субъективная оценка постепенно приближается к реальной.

При этом избежать эффекта Даннинга — Крюгера непросто. «Дело в том, что эффект — это когнитивное искажение, и во многих вопросах мы все равно будем испытывать чрезмерную уверенность. Но если вы знаете, что эффект Даннинга — Крюгера существует, и можете в нужный момент о нем вспомнить, то ваши шансы выбраться из ловушки чрезмерной уверенности будут выше. А лучше «смотреть по сторонам» и самому искать встречи с тем, чего пока не знаешь», — объясняет Андрей Ворчик.

Модель также показывает, что люди могут попадать в ловушки самоуверенности. Если человек ориентируется на субъективную уверенность как на критерий успеха, он может прекратить обучение на раннем этапе, избегая ситуаций, где его уверенность снижается. Это объясняет, почему в наш век доступности информации по-прежнему так распространено поверхностное знание.

Таким образом, работа показывает, что эффект Даннинга — Крюгера может возникать как естественное следствие процесса обучения, без привлечения дополнительных психологических механизмов. Это открывает возможности для проектирования образовательных программ и инструментов обучения. 

«Чрезмерной уверенности можно избежать, если всегда идти чуть дальше и находить что-то непонятное. На мой взгляд, преподавателям не следует слишком сильно упрощать сложные вещи. Стоит говорить о связях между фактами внутри сферы и между разными дисциплинами. Рассказывать о парадоксах и заблуждениях, задавать сложные и, я бы даже сказал, интригующие вопросы. И конечно, указывать на ошибки. Все для того, чтобы создать у человека ощущение озадаченности, которое так сильно способствует прогрессу в науке и в обучении», — указывает Андрей Ворчик.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
518 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
