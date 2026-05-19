Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

В профессиональном сообществе принято разграничивать роли фармацевта и провизора. Фармацевт — это специалист со средним образованием. У провизора — высшее, и он вправе самостоятельно вести фармацевтическую деятельность на руководящих должностях в аптеках, на производствах, а также в регуляторных структурах. И именно о нем и идет речь, когда мы говорим о кадровом дефиците в отрасли.

Российский фармацевтический рынок растет стремительно. По данным DSM Group, за 2025 год он вырос на 17%, превысив 3,3 триллиона рублей. Отечественные препараты впервые превысили импортные по объему и составили 50,3%.

Параллельно растет сегмент онлайн-продаж. Сегодня фармацевт в крупной сети работает в условиях омниканальных продаж: клиент оформляет заказ онлайн, резервирует в приложении, получает в аптеке или с курьером. Это требует знания ассортимента, понимания логистики, клиентского пути, цифровых инструментов взаимодействия и др. Провизор, который еще десять лет назад отпускал в первую очередь консультировал покупателей и отпускал препараты, сегодня встроен в сложную технологическую цепочку. В первом полугодии 2024 года аптечные товары показали рост в цифровом секторе на 172% — это лучший результат среди всех товарных категорий. По итогам 2024 года рынок онлайн-продажи и доставки лекарств в России составил 370 миллиардов рублей и 234 миллиона заказов.

Биотехнологии и клинические исследования

Помимо аптечных продаж, растет и наукоемкий сегмент — биотехнологии и биофарма. В рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» сейчас запускаются клинические исследования инновационных препаратов: с 2025 года в технологическом лидерстве начались испытания 14 оригинальных лекарств, не имеющих аналогов в мире (запуск их в практику запланирован к 2027 году). Среди них — препараты для онкологии и кардиологии, новейшие вакцины и биотехнологические лекарства. Ведение таких проектов требует редкого сочетания научных знаний и управленческой логики: нужно понимать, сколько стоит каждая фаза исследований, как привлекать финансирование и какую господдержку можно получить.

Дефицит кадров и эволюция профессии

Однако за этими цифрами скрывается серьезный кадровый дефецит. По данным «Ведомостей» со ссылкой на «ВНИИ труда» Минтруда, до 2030 года России необходимо дополнительно подготовить около 60 000 фармацевтов только для аптек, без учета производства и R&D. В конце 2025 года в ряде регионов кадровый дефицит достигал 30%, а более половины практикующих провизоров всерьез задумываются о смене профессии.

Второй аспект — управленческий. Мой профессиональный путь прошел через крупные промышленные холдинги — ОМК, ЧТЗ, «Криогенмаш», — и везде я видел одну закономерность: отрасли, переживающие технологический скачок, нуждаются в людях, которые способны одновременно читать производственные и финансовые модели. Фармацевтика — не исключение. Государство наращивает локализацию производства, компании выходят на международные рынки, регуляторная среда усложняется. 93% работодателей в отрасли называют нехватку квалифицированных специалистов главным барьером при закрытии вакансий. Отрасли нужны люди, которые понимают и регуляторику, и клинические исследования, умеют выстраивать дистрибуцию и работать с данными.

Такого специалиста не вырастишь ни на сугубо медицинской, ни на сугубо экономической программе. Именно поэтому мы в НИТУ МИСИС с коллегами из Сеченовского университета в сентябре 2026 в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования запускаем особую программу «Управление фармацевтическим и медтех-бизнесом» . Студенты будут изучать регуляторику и регистрацию препаратов, управление цепочками поставок, маркетинг и дистрибуцию в фармацевтическом и медтех-секторах, финансовое моделирование и управление проектами. Все это на реальных кейсах от партнеров из индустрии: «Валента», Alpharma, TRDC.

Новые требования к провизору

Помимо этого есть ряд задач, которые фармацевтическая отрасль еще не умеет решать системно.

Первая: вывод нового препарата на рынок. Это клиническая экспертиза (понять, как устроены фазы испытаний), регуляторная работа (пройти регистрацию в Минздраве, выстроить взаимодействие с Росздравнадзором), производственное планирование, маркетинг и дистрибуция. Над одним таким проектом могут работать четыре-пять специалистов из разных сфер, которые плохо понимают друг друга.

За последние два года российское фармзаконодательство претерпело масштабные изменения. С января 2025 года Минздрав перешел на электронную регистрацию лекарств — бумажные удостоверения упразднены, все данные фиксируются в Государственном реестре лекарственных средств. В то же время меняются правила лицензирования производства, дистрибуции, фармацевтических инспекций. Для компании это означает, что человек, отвечающий за регуляторное сопровождение, должен одновременно следить за российскими требованиями, нормами союзного права и, если компания работает на экспорт, международными стандартами GMP.

Вторая: управление поставками. До конца 2027 года в России планируется запуск не менее 11 новых фармпроизводств с совокупными инвестициями 48 миллиардов рублей. При этом часть лекарств по-прежнему импортируется, а логистика усложняется. Управление цепочкой поставок в таких условиях — это одновременно производственное планирование, работа с производителями, понимание таможенного и валютного регулирования и умение оперативно перестраивать схемы под новые требования. Здесь нужны и знание международной логистики, и понимание производственного цикла, и умение работать с государственными механизмами поддержки.

Третья: цифровая трансформация аптечной сети. Современному специалисту нужно владеть инструментами управления запасами (ERP-системы), анализировать поведение онлайн-покупателей, строить рекомендации и омниканальный сервис. Успех аптеки зависит от грамотного внедрения IT: унификации систем и единого каталога товаров, автоматизации заказа.

Рынок уже несколько лет формирует запрос на специалиста, которого пока не обучают в системном виде. Именно поэтому инвестиции в подготовку таких кадров — это прямая инвестиция в конкурентоспособность фармацевтической отрасли страны.

