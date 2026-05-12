Слушатели узнают, каким образом человек «одомашнил» пшеницу.
О мероприятии
Месяц назад в одном из самых авторитетных научных журналов мира, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), вышла статья, подводящая итог совместной работы грузинских, канадских и израильских археологов и палеоботаников. Ее результаты существенно уточняют представления о происхождении мягкой пшеницы и сдвигают фокус в сторону Южного Кавказа, в частности, на территорию современной Грузии.
История главного «одомашненного» растения человечества — пшеницы — это настоящий генетический и археологический детектив. Как менялись научные представления о ее происхождении за последние десятилетия? Каким образом человек «одомашнил» пшеницу — и корректно ли вообще так ставить вопрос? Почему находки международной команды в Грузии оказались ключевым недостающим паззлом? Обо всем этом расскажет биолог Алексей Сивухин.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Ученые обнаружили, что за зевотой беременных женщин, зевали и плоды в их утробах. Это ставит под сомнение теорию о строгой автономности моторных реакций человека до рождения и показывает связь физиологии ребенка с состоянием матери. Вывод работы опирается на ультразвуковые наблюдения за 38 пациентками, и пока и сам механизм передачи скрытого сигнала неизвестен.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Ноября, 2018
Телескопы: в космосе, стратосфере и на Земле
5 Декабря, 2022
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
29 Мая, 2016
Почему животные не улыбаются?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии