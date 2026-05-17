17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova
2
36,5 тыс

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

❋ 4.3

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
Кадр из сериала Arcane: League of Legends / © Riot Games, Inc. / Fortiche Production
То, что мы называем зрением, начинается с поглощения фотонов фоторецепторами сетчатки. Человеческий глаз видит излучение в видимом диапазоне длин волн, то есть регистрирует фотоны с длиной волны 380-780 нанометров. Однако попадают в глаз частицы и с другими параметрами, но человеческое тело не может обработать эти сигналы в большинстве случаев.

В особых условиях люди могут видеть инфракрасное излучение. Это следствие явления двухфотонного поглощения — пигмент родопсин может поглотить одновременно два фотона из инфракрасного спектра. Их совместной энергии хватает чтобы глаз мог зарегистрировать это как видимый свет. Человек увидит зеленую вспышку из-за воздействия инфракрасного излучения. 

Эффект заметили ученые, работавшие с инфракрасными лазерами. В новой работе польские физики выяснили, что эффективность двухфотонного зрения напрямую зависит от диаметра лазерного пучка и точности его фокусировки на сетчатке глаза. Работа опубликована в журнале Optics Letters.

Двухфотонное зрение отличается от обычного. Если в видимом спектре важно количество фотонов, то в ближнем инфракрасном — интенсивность, энергия, которую от излучения получает единица площади. Чем больше интенсивность, тем больше вероятность двухфотонного поглощения.

Чтобы выявить влияние фокуса и диаметра пучка, ученые использовали трех волонтеров. Эксперименты провели на их ведущих глазах с расширенными зрачками, временно заблокировав для глаза возможность подстраивать фокус самостоятельно. Экспериментальную установку донастраивали под особенности глаза каждого участника. Ученые использовали импульсы с длиной волны 520 нанометров (зеленый) и 1040 нанометров (невидимый, ближний инфракрасный диапазон). Участники эксперимента смотрели в одну точку и нажимали на кнопку, когда видели вспышку света. Физики следили, как волонтеры видят лазерные импульсы при разном диаметре пучка и изменяющейся степени расфокусировки в темноте и освещенной зеленым светом среде.

Участники эксперимента видели оба лазера. Для инфракрасного зрения диаметр пучка имел критическое значение и никак не влиял на обнаружение вспышки в видимом диапазоне. Расфокусировка в видимом диапазоне приводит к потере четкости изображения, а в инфракрасном — к полной потере сигнала. Чем меньше диаметр лазерного пучка, тем больше может быть степень расфокусировки, при которой человек еще видит инфракрасные вспышки.

Ученые считают, что выводы их исследования помогут проектировать экраны и сенсоры нового поколения, а также разовьют методы диагностики зрения, основанные на двухфотонном поглощении.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
178 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии и утконосов.
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Комментарии

Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
11 минут назад
-
0
+
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а cейчаc дoма еcть абcoлютнo нечегo. :-( Oт гoлoда пoчти теpяю coзнание. Oдoлжить пpocтo не y кoгo. Oдoлжите, пoжалyйcта, на едy pyблей 100-200. Хoть на бyлкy хлеба, хoть на пачкy cамых дешевых макаpoн. Мне мнoгo не надo, тoлькo пpoтянyть неcкoлькo дней пoка ищy pабoтy... Еcли ocтавите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть c пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм cлyчае ocтавьте cвoи кoнтакты в личнoм cooбщении. Я oбязательнo веpнy! Пoпoлните, пoжалyйcта, нoмеp телефoна на любyю cyммy: 8 (952) 1-33-65-10 (баланc нoмеpа телефoна y oпеpатopа или пo CБП) Заpанее бoльшoе Вам челoвечеcкoе cпаcибo
Где-то видел статью про то что обезьянам кололи в глаз вирусы с геном выработки светочувствительного пигмента, которого в норме у них нет. После того как пигмент наработался в достаточном количестве (и после обучения), обезьяны научились различать новый цвет. Вот этот способ людям лучше подойдёт чем двухфотонное поглощение
