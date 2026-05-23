23 мая, 12:29
Александр Березин
Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя

Первый испытательный полет Starship V3 прошел по плановой орбите и с выпуском макетов и спутников в нужный момент. Выпущенные аппараты смогли сфотографировать космический корабль со стороны. Но были и существенные проблемы, причем такие, которые не дали бы выйти на плановую орбиту ни одной другой ракете, кроме изделий SpaceX.

Снимок второй ступени-корабля Starship S39 из космоса сделан одним из выпущенных им спутников испытательной полезной нагрузки / © SpaceX

Двухступенчатая система Starship взлетела с новой стартовой площадки в Техасе 23 мая в 1.30 ночи по московскому времени. Благодаря использованию модернизированных двигателей Raptor она стала самой мощной ракетой в истории, превзойдя даже предыдущие версии Starship из 11 испытательных полетов. Тяга первой ступени почти в два с половиной раза превысила тягу «Сатурн-5», ракеты, которая позволила людям достичь Луны более полувека назад. Изо всех когда-либо созданных человечеством ракет лишь советская Н-1 уступала новичку по тяге меньше, чем в два раза.

В 12-м испытательном полете были и свои сбои, скорее всего, связанные как раз с новыми двигателями. Через 1:42 после старта отключился один из двигателей первой ступени. А всего через 46 секунд после разделения первой и второй ступени вышел из строя один из трех вакуумных двигателей второй ступени ракеты. Попытка первой ступени после вывода затормозиться над водой (имитируя мягкую посадку на башню) закончилась неудачно. После серии сбоев двигателей ступень упала в воду.

23 мая 2026 года случился пуск самой мощной ракеты изо всех, когда-либо взлетавших с Земли / © SpaceX

Несмотря на отказ одного из двигателей вскоре после его включения, вторая ступень смогла выйти на плановую орбиту. Это получилось потому, что ракеты SpaceX широко используют принцип резервирующей многодвигательности, впервые предложенный Сергеем Королевым для ракеты Н-1 в 1960-х годах. За счет большого числа двигателей использующие его ракеты могут вывести нагрузку в космос, даже если один из них на второй ступени или сразу несколько на первой отказали. Ракеты, не имеющие нужной многодвигательности, при отказе уже одного двигателя обычно срывают миссию (за исключением редких случаев отказов уже в конце их рабочего цикла).

В ходе суборбитального полета корабль Starship выпустил 22 имитатора спутника общей массой более сорока тонн. Пара из них была с камерами, с их помощью удалось впервые сфотографировать этот тип корабля в космосе с небольшой дистанции. Перезапуск одного из двигателей Raptor в космосе, запланированный программой испытаний, не произвели. Причина — в повреждении одного из двигателей (того, что вышел из строя), видном на фото из двигательного отсека. После входа в атмосферу небольшая часть теплозащитных плиток отлетела, однако в целом теплозащита выдержала торможение в атмосфере лучше, чем в любом из предыдущих испытаний.

В точке посадки в океане Starship завис, а после отработки двигателями запланировано упал. В момент касания воды раскаленным кораблем, произошел взрыв / © SpaceX

Испытательный полет в целом прошел удовлетворительно, но не блестяще. И мягкая посадка первой ступени на башню, и перезапуск одного из двигателей Raptor в космосе требуются Starship для доставки астронавтов на Луну. Пока возвращение туда американцев намечено на осень 2028 года, и то, что за два с небольшим года до намеченной даты Starship все еще не вышел на штатную схему полета, создает риски переноса высадки на 2029 год. Ранее в отдельном материале Naked Science разбирал, насколько вероятен сценарий обгона американцев во второй лунной гонке китайцами.

22 мая, 13:50
Максим Абдулаев

Анализ ДНК древних строителей мегалитов выявил захоронения отца и сына на расстоянии более 200 километров друг от друга

Генетики доказали, что неолитические общины Европы, строившие гигантские каменные сооружения, не были изолированными племенами. Масштабный анализ древних геномов показал, что носители разных археологических культур активно взаимодействовали, заключали браки и переезжали на сотни километров от дома. Исследование также подтвердило, что традиция возводить мегалиты передавалась от народа к народу как культурная идея, а не в результате массовой миграции.

23 мая, 09:55
Андрей Серегин

Психологи исследовали влияние фоновой музыки на чтение

Больше половины студентов регулярно читают учебные тексты под музыку, хотя многие научные работы утверждают, что это вредит пониманию текста. Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что эта привычка определяется не когнитивными способностями вроде силы внимания, а тем, насколько важную роль музыка играет в жизни конкретного человека.

21 мая, 12:21
Александр Березин

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Комментарии

Иван Колупаев
Очередной частично успешный успех. Когда у них стыковка по плану? В середине 2026 или больше времени надо?
