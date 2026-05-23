Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя
Первый испытательный полет Starship V3 прошел по плановой орбите и с выпуском макетов и спутников в нужный момент. Выпущенные аппараты смогли сфотографировать космический корабль со стороны. Но были и существенные проблемы, причем такие, которые не дали бы выйти на плановую орбиту ни одной другой ракете, кроме изделий SpaceX.
Двухступенчатая система Starship взлетела с новой стартовой площадки в Техасе 23 мая в 1.30 ночи по московскому времени. Благодаря использованию модернизированных двигателей Raptor она стала самой мощной ракетой в истории, превзойдя даже предыдущие версии Starship из 11 испытательных полетов. Тяга первой ступени почти в два с половиной раза превысила тягу «Сатурн-5», ракеты, которая позволила людям достичь Луны более полувека назад. Изо всех когда-либо созданных человечеством ракет лишь советская Н-1 уступала новичку по тяге меньше, чем в два раза.
В 12-м испытательном полете были и свои сбои, скорее всего, связанные как раз с новыми двигателями. Через 1:42 после старта отключился один из двигателей первой ступени. А всего через 46 секунд после разделения первой и второй ступени вышел из строя один из трех вакуумных двигателей второй ступени ракеты. Попытка первой ступени после вывода затормозиться над водой (имитируя мягкую посадку на башню) закончилась неудачно. После серии сбоев двигателей ступень упала в воду.
Несмотря на отказ одного из двигателей вскоре после его включения, вторая ступень смогла выйти на плановую орбиту. Это получилось потому, что ракеты SpaceX широко используют принцип резервирующей многодвигательности, впервые предложенный Сергеем Королевым для ракеты Н-1 в 1960-х годах. За счет большого числа двигателей использующие его ракеты могут вывести нагрузку в космос, даже если один из них на второй ступени или сразу несколько на первой отказали. Ракеты, не имеющие нужной многодвигательности, при отказе уже одного двигателя обычно срывают миссию (за исключением редких случаев отказов уже в конце их рабочего цикла).
В ходе суборбитального полета корабль Starship выпустил 22 имитатора спутника общей массой более сорока тонн. Пара из них была с камерами, с их помощью удалось впервые сфотографировать этот тип корабля в космосе с небольшой дистанции. Перезапуск одного из двигателей Raptor в космосе, запланированный программой испытаний, не произвели. Причина — в повреждении одного из двигателей (того, что вышел из строя), видном на фото из двигательного отсека. После входа в атмосферу небольшая часть теплозащитных плиток отлетела, однако в целом теплозащита выдержала торможение в атмосфере лучше, чем в любом из предыдущих испытаний.
Испытательный полет в целом прошел удовлетворительно, но не блестяще. И мягкая посадка первой ступени на башню, и перезапуск одного из двигателей Raptor в космосе требуются Starship для доставки астронавтов на Луну. Пока возвращение туда американцев намечено на осень 2028 года, и то, что за два с небольшим года до намеченной даты Starship все еще не вышел на штатную схему полета, создает риски переноса высадки на 2029 год. Ранее в отдельном материале Naked Science разбирал, насколько вероятен сценарий обгона американцев во второй лунной гонке китайцами.
