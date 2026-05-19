19 мая, 09:08
ИИМК РАН
Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

Разница в размерах костей современных (90-100 см) и древних осетров (около 300 см) / © Пресс-служба ИИМК РАН

Ладога (ныне село Старая Ладога) — древнейшее городское поселение на территории современной Ленинградской области, возникшее в низовьях реки Волхов не позднее середины VIII века. Благодаря своему положению на перекрестке торговых путей поселение быстро развилось в крупный торгово-ремесленный городской центр, связывавший Скандинавию с Византией и Арабским Востоком. Археологические раскопки ведутся здесь сотрудниками ИИМК РАН более полувека.

До настоящего времени исследования костных остатков животных из раскопок проводились в разные годы лишь выборочно. Работа в рамках проекта РНФ № 23-18-00515 (2023–2025) позволила обратиться к полному исследованию материалов, отобранных из всей толщи культурного слоя поселения в ходе раскопок Староладожской археологической экспедиции под руководством Анатолия Кирпичникова в 2011–2013 годов.

Комплексный подход, обеспеченный тотальным сбором материала, позволил провести анализ хозяйственной системы и особенностей питания жителей Ладоги от эпохи раннего Средневековья до Нового времени. Специалисты обработали и классифицировали более 67 тысяч костей из культурных отложений VIII–XVII веков. Полученные данные позволили впервые выстроить график изменения хозяйственного уклада древнейшего района города на всем протяжении его истории. В результате анализа данных были получены неожиданные и принципиально новые выводы о том, что ведущую роль в питании и экономике раннесредневекового поселения могла играть рыбная ловля. Результаты исследования опубликованы в материалах 23 Всероссийского археологического съезда.

«Большое количество рыбы на поселении отмечалось всегда — это нормально, когда ты живешь у реки. Но впервые во время раскопок производился последовательный и кропотливый сбор материала на каждом сантиметре культурного слоя. Это позволило получить полные выборки по всем слоям и высотам изученной части городища и на их основании построить количественный график, который четко показывает, как на первом этапе существования города, в начале IX века, на фоне существующего придомового животноводства основой хозяйства и, вероятно, торговли становится рыболовство. Рыба не просто дополняла пищевой рацион жителей Ладоги, но начала играть основную роль в хозяйстве, торговле и питании ее жителей», — сказала младший научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Наталья Григорьева.

Результаты исследований показывают, что Ладогу основало население, имеющее навыки и рыболовства, и придомового животноводства. Кости домашних животных — коров, овец и свиней — определяются в самом раннем культурном слое. Затем в отложениях фиксируется взрывной рост остатков ихтиофауны. Жители начинают массовый вылов рыбы, поднимающейся по Волхову на нерест из Ладожского озера. Это продолжается более 50 лет. В течение этого периода доля всей рыбы сохраняется в объеме 63–83% от общего числа костей животных. Доля костей атлантического осетра колеблется в границах 27–34% от общего числа остатков, а доля костистых рыб (судака, леща, волховского сига и др.) составляет 28–51% от всех остатков. Хрящевые элементы скелета осетра не сохраняются со временем, поэтому его реальная доля была в два раза больше, а реконструируемые по костям размеры некоторых осетров могли достигать трех и более метров в длину и веса около 300 килограммов.

Такой объем рыбного промысла, очевидно, превышал нужды собственного потребления. Этот ресурс создавал прибавочный продукт и мог выступать в качестве объекта торговли или обмена. Судя по сохранившимся частям скелета, первичную обработку рыбы проводили на месте вылова. Ее разделывали, а потом солили, вялили или замораживали. Доля рыбы начинает существенно уменьшаться примерно с середины IX века, а на первый план выходит придомовое животноводство. В X веке в хозяйстве значительно увеличивается количество свиней и молочных коров, в меньшей степени — овец и лошадей. Такая картина типична для городских поселений средневекового времени.

В настоящее время нельзя точно сказать, с чем связаны указанные изменения, ведь рыболовство до сих пор процветает в Ладожском озере. Важным фактором такой перемены могла стать высокая антропогенная нагрузка на популяции рыб бассейна Ладожского озера, особенно атлантического осетра, практически истребленного к настоящему времени. А возможно, в связи с развитием городского пространства место обработки рыбы было перенесено на другой участок поселения. Чтобы это определить, необходимо провести сравнительный сбор материалов и на других участках древнего города.

В XII веке количество всех костных остатков в культурном слое значительно уменьшается. Вероятно, это связано с изменениями городской топографии. Около 1153 года всего в 60 метрах от места раскопок была построена каменная церковь Святого Климента. Рядом с храмом формируется делопроизводственный центр, что подтверждается находками большого комплекса свинцовых печатей. Появление административного комплекса заставило перенести места содержания животных, а также выброса кухонных отходов в другую часть поселения.

Результаты показывают, что и охота не играла сколько-нибудь заметной роли в питании: кости диких животных немногочисленны. Более того, в материалах очень редки кости собак и кошек, являвшихся в сельской местности главными сторожами зерновых складов от мышей. Таким образом, выполненная работа актуализировала дискуссию о статусе древней Ладоги. Полученные данные «рыбного» вклада в систему хозяйства и новая оценка масштабов ремесленного производства подкрепляют гипотезу о том, что Ладога изначально развивалась не как аграрное поселение, а как городской центр, в основе экономики которого на ранних этапах лежала торговля рыбой и изделиями ремесленных мастерских.

Институт истории материальной культуры РАН — старейший в России институт, занимающийся археологическими исследованиями. Правопреемник петербургской Императорской археологической комиссии. Научная деятельность ИИМК РАН включает изучение широкого спектра археологических культур каменного века Евразии; исследование раннеземледельческих культур и городских цивилизаций Центральной Азии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, а также археологических культур степной зоны Евразии; изучение греко-варварских контактов в Северном Причерноморье ; исследование взаимодействия племен и народов на территории Восточной Европы и в регионе Балтики, археология и история Древней Руси.
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

