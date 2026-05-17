В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Гималайский волк (Canis lupus chanco) — древняя генетически обособленная линия серого волка (Canis lupus), которая встречается на Тибетском плато и в Гималаях. Эти животные прекрасно приспособились к жизни в высокогорных районах в условиях нехватки кислорода, сильного холода и малого количества пищи. Они легко перемещаются по снегу и выдерживают экстремальный климат.

Однако сегодня их среда обитания быстро меняется. Горные регионы по всему миру нагреваются быстрее, чем прилегающие низменности. К этому добавилась стремительная урбанизация: с ростом городов увеличивается количество мусора, что привлекает диких животных, которые из-за этого все чаще сталкиваются с людьми и бездомными животными.

Один из самых показательных примеров такого процесса — высокогорный регион Ладакх в западной части Гималаев. Там обитает всего несколько сотен гималайских волков и насчитывается порядка 25 тысяч бездомных собак, которые сбиваются в стаи и уходят в горы, где охотятся на ту же добычу, что и гималайские волки. Теперь эти животные стали скрещиваться между собой. В результате появился новый хищник, которого местные жители назвали «кхипшанг».

На ладакхском языке «кхи» означает собаку, а «шанг» — волка. О необычном звере рассказал директор природоохранной организации Snow Leopard Conservancy India Trust Цеванг Намгайл (Tsewang Namgail), его слова приводят журналисты научно-популярного журнала New Scientist.

Гибрид крупнее собаки, но мельче волка. У него рыжевато-песочный окрас, а поведение заметно отличается от собачьего. Кхипшанг возглавляет стаи собак и, что самое тревожное, не боится человека.

Именно это вызывает беспокойство у ученых. Ладакхский натуралист и режиссер Мохаммад Имран (Mohammad Imran) отметил, что кхипшанг сочетает черты обоих животных: охотничьи инстинкты волка и отсутствие страха перед человеком, характерное для собак. Такая комбинация делает животное особенно опасным.

Новый хищник заходит в деревни и убивает домашний скот, а также нападает на людей. Специалисты опасаются, что вскоре число таких нападений будет только увеличиваться.

Ученые связывают ухудшение ситуации именно с ростом популяции гибридов, которые стали активно появляться в последние пять лет. Сейчас на территории индийского Ладакха площадью почти 60 тысяч квадратных километров, по самым скромным оценкам, насчитывается порядка 80 кхипшангов.

Хотя гибридов пока немного, они уже представляют серьезную опасность. Когда волки начинают скрещиваться с собаками, их потомство получает смешанные гены. Из-за этого гималайских волков становится меньше. Постепенно животные теряют особенности, которые отличали их от других волков и помогали жить в высокогорье. Если процесс продолжится, со временем чистокровные гималайские волки могут полностью исчезнуть. Проще говоря, исследователи опасаются, что кхипшанги будут вытеснять волков и других хищников.

Почему же в этом регионе так много бродячих собак? Несмотря на действующие в Индии программы стерилизации и вакцинации бездомных животных, в Ладакхе проблему пока не удается взять под контроль. Свою роль играют труднодоступный горный рельеф, нехватка ресурсов и буддистские традиции, связанные с бережным отношением к живым существам.

Гималайский волк / © Wikimedia

Кроме того, свою лепту внесли и войны. Долгие годы регион оставался зоной приграничных конфликтов, поэтому собак использовали как своеобразную «систему оповещения» — лай предупреждал солдат об опасности. Военнослужащие регулярно подкармливали собак, отчего их количество только увеличивалось.

Но такое доброе отношение ударило по другим животным. Безнадзорные собаки могут быть переносчиками бешенства и чумки. Ученые считают, что именно из-за этих инфекций в регионе постепенно сокращается численность лисиц и других животных.

Ситуация в Ладакхе отчасти напоминает процессы, которые ранее наблюдались в Италии и Северной Америке, где дикие волки все чаще скрещиваются с домашними и одичавшими собаками. В Северной Америке дополнительной проблемой стало смешение красных и восточных волков с койотами, что осложняет сохранение этих популяций.

Охотник и зверолов Картер Нимайер, который участвовал в переселении канадских волков в Йеллоустоун и Айдахо в 1990-х годах, считает, что бесконтрольную гибридизацию этих животных нельзя допускать, поскольку она угрожает сохранению диких популяций волков.

Что будет дальше — никто не знает. Систематических исследований кхипшангов пока мало. Ученые располагают лишь немногочисленными данными, касательно этого гибрида. Но ясно одно: новый хищник символизирует стремительные перемены в горах Ладакха. Волки учатся и передают поведенческие модели внутри стаи через наблюдение и совместную охоту. Намгайл опасается, что кхипшанги, доминируя в собачьих стаях, могут передать волчьи охотничьи навыки бродячим собакам, что сделает их более опасными для человека. В будущем это усилит конфликт между людьми и животными в регионе.

Игорь Байдов 558 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.