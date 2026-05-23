Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
23 мая, 08:22
Рейтинг: +65
Посты: 217

Соседи Млечного Пути: топ-5 ближайших к Земле галактик

Галактика — это гравитационно связанная система звезд, газа, пыли и темной материи. По оценкам, в наблюдаемой Вселенной существует от 200 миллиардов до двух триллионов галактик. Земля находится внутри Млечного Пути — спиральной галактики, содержащей от 100 до 400 миллиардов звезд, включая Солнце.

Изображение Млечного пути, Земли и ближайших галактик / © NASA

Ближайшие соседи Млечного Пути — в основном небольшие карликовые галактики-спутники, невидимые невооруженным глазом. Пять галактик, о которых пойдет речь ниже, находятся на расстояниях от 25 тысяч до 2,5 миллиона световых лет.

Карликовая галактика в Большом Псе

Карликовую галактику в Большом Псе открыла в 2003 году международная группа французских, итальянских, британских и австралийских астрономов.

На момент открытия ее считали ближайшей известной галактикой к Земле: она располагалась примерно в 25 тысячах световых лет от Солнечной системы и приблизительно в 42 тысячах световых лет от центра Млечного Пути.

Структура содержит около миллиарда звезд, включая необычно большое количество красных гигантов, и первоначально была классифицирована как неправильная карликовая галактика, постепенно разрушаемая приливными силами Млечного Пути.

Однако ее статус остается предметом споров. Последующие исследования предположили, что наблюдаемое звездное сгущение может быть вовсе не отдельной карликовой галактикой, а особенностью искривленного внешнего диска самого Млечного Пути.

Вопрос о том, является ли она настоящей галактикой-спутником или частью толстого диска Млечного Пути, остается открытым.

Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце

Если не учитывать объект в Большом Псе, ближайшим подтвержденным соседом Млечного Пути считается карликовая эллиптическая галактика в Стрельце, расположенная примерно в 70 тысячах световых лет от Солнца.

Ее открыли в 1994 году астрономы Родриго Ибата, Майк Ирвин и Джерри Гилмор.

Сейчас галактика постепенно разрывается гравитацией Млечного Пути. Длинный приливный поток звезд — так называемый Поток Стрельца — обвивает центр нашей галактики.

Эта карликовая галактика содержит необычно высокую долю темной материи, благодаря чему ее ядро смогло сохраниться после многочисленных тесных сближений с Млечным Путем за последние несколько миллиардов лет.

Поток Стрельца остается одним из наиболее изученных примеров галактического «каннибализма» в локальной Вселенной: звезды и шаровые скопления карликовой галактики уже рассеяны по огромной дуге гало Млечного Пути.

Segue 1

Галактика Segue 1 находится примерно в 75 тысячах световых лет от Солнца и считается одной из самых тусклых галактик, когда-либо обнаруженных. Ее открыли в 2006 году.

Возможно, она содержит лишь около тысячи рассеянных звезд, а ее суммарная светимость значительно ниже, чем у большинства шаровых скоплений. Segue 1 излучает настолько мало света, что его почти невозможно измерить.

Научная ценность Segue 1 связана прежде всего с ее соотношением массы и светимости. Галактика в исключительной степени состоит из темной материи: предполагается, что масса темной материи здесь в сотни раз превышает массу видимых звезд.

Ее звездное население также чрезвычайно древнее и бедное тяжелыми элементами. Поэтому некоторые исследователи называют Segue 1 почти нетронутым «ископаемым» ранней Вселенной.

Большое Магелланово Облако

Большое Магелланово Облако (БМО) — крупнейшая и наиболее массивная галактика-спутник Млечного Пути, расположенная примерно в 163 тысячах световых лет от Земли.

Наблюдатели Южного полушария могут видеть его невооруженным глазом как слабое облакоподобное пятно. Жителям южных широт оно известно уже многие тысячелетия.

В европейской астрономии объект получил подробное описание после экспедиции Фернана Магеллана в начале XVI века.

БМО представляет собой неправильную галактику с признаками спиральной структуры с перемычкой и содержит примерно 20 миллиардов звезд.

Его значение выходит далеко за рамки внешнего вида. Современное моделирование динамики Местной группы, проведенное в 2025 году Савалой и его коллегами, показало, что гравитация Большого Магелланова Облака заметно влияет на движение Млечного Пути, а это напрямую связано с долгосрочными отношениями между Млечным Путем и Андромедой.

Галактика Андромеды

Галактика Андромеды (Messier 31) — ближайшая к Млечному Пути крупная спиральная галактика и крупнейшая галактика Местной группы. Она находится примерно в 2,5 миллиона световых лет от Земли и содержит около одного триллиона звезд.

Андромеда наблюдалась как минимум с X века: персидский астроном Абд ар-Рахман ас-Суфи описал ее как «маленькое облачко».

Долгое время астрономы считали, что она находится внутри Млечного Пути. Лишь в 1923 году Эдвин Хаббл, используя цефеиды в M31, измерил расстояние до объекта и доказал, что это отдельная далекая галактика.

Из мест с темным небом Андромеду можно увидеть невооруженным глазом как слабое вытянутое светлое пятно.

Сейчас две галактики движутся навстречу друг другу со скоростью около 100 километров в секунду.

Прежнее представление о неизбежном столкновении через четыре–пять миллиардов лет было пересмотрено. Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Nature Astronomy группой Савалы и соавторов, использовавшее данные Gaia и телескопа «Хаббл», а также учитывавшее гравитационное влияние Большого Магелланова Облака, показало: вероятность слияния Млечного Пути и Андромеды в ближайшие 10 миллиардов лет составляет лишь около 50 процентов. Возможно, галактики не столкнутся напрямую, а лишь пройдут очень близко друг к другу.

Список ближайших к Земле галактик продолжает меняться: астрономы открывают новые объекты, а старые классификации пересматриваются по мере появления более точных данных.

