29 апреля, 13:04
Александр Березин
На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

И специальная, и общая теория относительности Эйнштейна многократно получили наблюдательные подтверждения, которых нет у гипотез о существовании того или иного эфира или аксионов. Несмотря на это, работы, предлагающие скорректировать выводы теории относительности с помощью эфира продолжают выходить / © SciTechDaily

Вплоть до XIX века среди физиков была популярна теория эфира (понятие из XVII века) — всепроникающей среды, колебания которой люди воспринимают как электромагнитные волны (включая видимый свет). В конце XIX-начале XX века ряд экспериментов и особенно специальная теория относительности Эйнштейна показали бессмысленность этой концепции, и на сто лет эфир стал увлечением для людей, далеких от научного мэйнстрима.

В 2004 году небольшая группа физиков попыталась вернуть эфир в собственно научный оборот в виде гипотезы так называемого «эфира Эйнштейна». На деле Эйнштейн был главным научным противником и по сути могильщиком теории эфира, а название новой теории отражало лишь то, что она позаимствовала уравнения теории относительности, чтобы упростить себе расчеты реальных физических процессов.

Технически эта гипотеза пытается решить проблемы темной энергии и даже материи, предполагая, что специальное векторное поле («динамический эфир») образует неподвижный фон, относительно которого движется остальная Вселенная. В таком случае аномалии в ее движении — например, раскрутка краев галактических дисков и так далее — пытаются объяснить как результат действия «динамического эфира» на движение всех остальных объектов мироздания.

В теории такая гипотеза легко опровергается: например, ее чрезвычайно сложно сочетать с существованием нормальных черных дыр. Однако особенность многих современных физических гипотез в том, что их разработчики с самого начала закладывают в них возможности огромного числа вариантов при «ручном» изменении некоторых базовых параметров. Поэтому на смену опровергнутому варианту «эфира Эйнштейна» стабильно предлагают новые.

Об одной из таких гипотез написало на своем сайте Министерство образования и науки России. Материал рассказывал о научной работе двух казанских физиков в International Journal of Modern Physics D. Заметка на сайте российского госучреждения содержит немало необычных с научной точки зрения утверждений.

К примеру, таких: «В эпоху инфляции Вселенная стремительно расширялась, а затем переключилась на более спокойное расширение, когда появились вещество и излучение. «На графиках эволюции радиуса Вселенной явно видна точка перегиба, в окрестности которой произошли космический фазовый переход и связанная с ним смена эпох. Примерно в это же время возникло реликтовое электромагнитное излучение», — рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры теории относительности и гравитации Института физики Казанского федерального университета Александр Балакин».

Даже опуская тот вопрос, что гипотеза инфляции (особо быстрого расширения ранней Вселенной) на данный момент не доказана никакими эмпирическими наблюдениями (в отличие от самой теории Большого взрыва), нельзя не отметить, что в ее рамках инфляция должна была кончиться уже через 10-32 секунды после Большого взрыва. Однако от этого момента до появления реликтового излучения — оно возникло через 380 тысяч лет после Большого взрыва — довольно далеко. Да и вообще говорить о появлении вещества и излучения сразу после конца гипотетической инфляции сложно: состояние материи тогда просто не позволяло распространяться излучению.

Далее текст продолжает: «В научной литературе этот переход связывают с рождением значительного количества массивных частиц, остановивших инфляцию. Среди них: тяжелые фермионы (кварки, протоны, нейтроны и соответствующие античастицы), легкие фермионы (электроны, позитроны), а также безмассовые нейтрино».

В современной научной литературе о гипотезе инфляции рождение протонов и нейтронов происходит сильно после остановки инфляции. Дело в том, что на момент ее предположительной остановки температура была слишком высокой для существования не то что протонов или нейтронов, но и даже кварков, из которых протон и нейтрон состоят.

Чтобы возникли кварки, Вселенной надо было остыть до температур, которые не могли возникнуть ранее одной триллионной секунды после Большого взрыва. Протоны и нейтроны, еще более сложные частицы, никаким образом не могли появиться ранее одной миллионной секунды после Большого взрыва.

Несколько смущают и безмассовые нейтрино: современная наука знает, что у нейтрино есть масса. Более того, 11 лет назад за открытие у них ненулевой массы двое физиков даже получили Нобелевскую премию. Откуда тогда безмассовые нейтрино в тексте о научной работе? Возможно, дело в том, что в уравнениях Дирака, которые используют некоторые сторонники теории «эфира Эйнштейна», нейтрино часто учитывают как безмассовые. Это наследие тех времен, когда наука не знала о наличии у них массы. В то же время, в 2026 году называние их безмассовыми выглядит несколько экзотично.

Наконец, непонятна фраза «В научной литературе этот переход связывают с рождением значительного количества массивных частиц, остановивших инфляцию». В современной инфляционистской научной литературе инфляция остановилась, напротив, из-за распада инфлатонного поля. И только после этого события могли возникнуть частицы. Как последние могли остановить инфляцию, когда не могли возникнуть до ее конца — несколько неочевидно. Возможно, это точка зрения авторов работы, но неясно, почему вместо этого она отнесена к научной литературе в целом.

Гипотеза «эфира Эйнштейна», излагаемая на сайте Минобрнауки, предполагает, что темная материя состоит из аксионов. Но сами по себе аксионные гипотезы состава темной материи в наше время довольно популярны. Новизна этой гипотезы, судя по изложенному, в том, что она превратила «динамический эфир» в компонент, управляющий как запуском, так и остановкой процесса быстрого образования частиц в ранней Вселенной. Это существенно отличает ее от более ранних инфляционных теорий.

К сожалению, релиз не упоминает, что описываемая гипотеза эфира, как и все остальные, противоречит теории относительности Эйнштейна. А та, свою очередь, остается фундаментом современной физики, и, в отличие от любой из гипотез эфира (да и существования аксионов), имеет весомые эмпирические доказательства.

Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
30 Апр
2200
Поездка в НИИ Хлебопекарной промышленности
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Апр
Бесплатно
Добывание жен в русском эпосе
ВДНХ
Москва
Экскурсия
01 Май
2150
Невидимая Вселенная
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
600
Начала экзобиологии. Какие формы жизни мы можем встретить во Вселенной?
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Пулковская обсерватория — история и современность
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
05 Май
Бесплатно
Математическая составляющая
Лобачевский Lab
Нижний Новгород
Лекция
05 Май
1000
Религия римской семьи: рождение, брак, смерть
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне: новый баланс сил
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Май
Бесплатно
Невидимые связи: от сухой физики к музыкальным хит-парадам и обратно
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

Физика
# MIT
# волоконная оптика
# гемато-энцефалический барьер
# лазер
# нелинейная оптика
# оптоволокно
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
Комментарии

Самвшоке Самвшокович
Самвшоке Самвшокович
3 минуты назад
Я вообще считаю что эфир и тёмная материя - это одно и то же, просто некоторые учёные такие как Эйнштейн более похожи на шоуменов.
Alexander Zhukov
Alexander Zhukov
3 часа назад
Недавняя публикация казанских физиков и последовавшая за ней разгромная критика на Naked Science — это яркий пример того, как современная наука бьется в концептуальном тупике, пытаясь описать неизвестную физику старым языком. Давайте разберем позиции сторон. Авторы оригинальной статьи интуитивно нащупали важнейшую вещь: классическая Общая теория относительности в ее базовом виде недостаточна. Они абсолютно правы в том, что Вселенной требуется некий фундаментальный фоновый механизм (который они пытаются описать математикой «динамического эфира»), чтобы связать гравитацию, темную материю и квантовые спинорные поля воедино. Их попытка найти макроскопическое поле, которое направляет эволюцию космоса — это правильный вектор поиска. Их главная беда — попытка «натянуть» новые идеи на устаревший каркас. Классический эфир (как выделенная система отсчета) действительно мертв. Математические конструкции с аксионами и «безмассовыми нейтрино» выглядят анахронизмом в реалиях 2026 года. Кроме того, как справедливо заметили критики, в сопровождающем пресс-релизе полностью нарушена термодинамическая хронология Большого взрыва: рождение тяжелых барионов (протонов) физически не могло остановить инфляцию, так как для их формирования Вселенная должна была остыть гораздо сильнее.
    Alexander Zhukov
    Alexander Zhukov
    3 часа назад
    В чем прав автор на Naked Science: Автор критической статьи абсолютно прав в защите фактологии. Указание на грубейшие ошибки пресс-релиза Минобрнауки (возраст реликтового излучения, момент появления кварков, доказанная масса нейтрино) — это необходимый и справедливый научный ликбез. Также обоснована критика попыток простого механического возврата к идеям XIX века в обход ОТО Эйнштейна. Но вот в чем разоблачители неправы, так это в своем догматизме. Разоблачители яростно защищают Стандартную космологическую модель, игнорируя тот факт, что в ней зияют гигантские дыры. Смеясь над «эфиром», они забывают, что сама по себе «темная материя» и «темная энергия» в их текущем виде — это точно такие же подгоночные коэффициенты. Отрицая любые нестандартные модификации вакуума, ортодоксальная физика закрывает себе путь к пониманию реальной структуры пространства-времени.
      ещё комментарии
Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
9 часов назад
Зачем так возбуждаться? Ну пробуют люди свои силы в разных интерпретациях, да и сам Эйнштейн тем же грешил и пытался эфир прилепить к своей теории. Тут же главное не то какая теория мейстримней любимей и общепризнаней, а что бы уровень обоснования их теории был качественно иной чем данная статья:) А там авось и нобелевка прилетит, Эйнштейну то не дали за его теорию:)) P.S. Я овладел искусством узнавать тексты Березина по первому предложению:)
    Алексей Быков
    Алексей Быков
    8 часов назад
    Дмитрий, Почти всегда достаточно заголовка. К слову, я верный фанат, ещё и всем окружающим Березина рекламирую. Майку на себе рвать не буду, но текстов прочитал, наверное, большинство.
    Александр Березин
    Александр Березин
    8 часов назад
    Дмитрий, Эйнштейн все же предлагал для своей теории называть словом "эфир" пустое пространство, и не полагал, что системы отсчета неравноправны. Это сильно другая история, не имеющая с эфиром из статьи ничего общего (не больше, чем с "эфиром" Аристотеля). Ну и сам он отказался от этого слова в т.ч. потому, что оно было слишком сильно дискредитировано эфиром 19-го века.
Myname Mysurname
Myname Mysurname
10 часов назад
А вот не надо так про достижения российской физики! Эйнштейн получал финансирование и находился под влиянием иностранного государства, так что ему прямая дорога в иноагенты (посмертно). СТО и ОТО внести в список экстремистской литературы как покушающиеся на научный суверенитет. И вообще наука была придумана на Западе для подрыва нравственности и разгибания скреп.
Последние новости:

  1. Физики показали, когда на самом деле наступает равновесие в несмешивающихся жидкостях

    29 апреля, 16:47

  2. Скорпионы использовали металлы для укрепления жала и клешней 

    29 апреля, 15:33

  3. Женщины напугали городских птиц сильнее мужчин

    29 апреля, 15:17

  4. Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

    29 апреля, 14:23
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Самвшоке Самвшокович
3 минуты назад
Я вообще считаю что эфир и тёмная материя - это одно и то же, просто некоторые учёные такие как Эйнштейн более похожи на шоуменов.

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Анатолий Исаков
33 минуты назад
Руслан, вы отстали...

Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с открытым вентилятором

P Sp
1 час назад
Алекс, а чем лучше? Что там из Китая, Израиля, США.. смогли такого купить? Сколько проплыл твой Посейдон? В 2026 год, РФ до сих пор не в состоянии

Водородный подводный дрон впервые прошел более 2000 километров

Snoubort
1 час назад
Нн, в принципе - концепция рабочая. Уже для шатлов были идеи по орбитальному бомбо метанию, а тот же старшип, когда будет готов, будет выводить куда

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

Vlad Maidiac
1 час назад
Всё ещё хуже, я бы сказал. Он продвигал теории, противоречащие истинно арийской науке! Жидомасон и недочеловек!

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Анатолий Исаков
1 час назад
Давно пора переходить от полупроводников к полным проводникам ! 😁

Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с открытым вентилятором

Артём Яровиков
2 часа назад
redrem, согласен. Тем более на долголетающие устройства. Ерунда, да и не надо даже в области вооруженных сил.

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

Артём Яровиков
2 часа назад
Семён, их вернут! Аллах вернет.

Спутники запечатлели весь процесс строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Артём Яровиков
2 часа назад
Nikita, у меня впечатление такое, что они специально под притяжением гравитации нашей звезды вышли на орбиту Солнца, обменялись там данными с тем, что

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Артём Яровиков
2 часа назад
Вопрос поворота так называемой "кометы" и придания дополнительной скорости после посещения орбиты Солнца (нашей звезды) всё таки более всего

Ученые зафиксировали, что межзвездная комета 3I/ATLAS теряет тонны водяного пара каждую секунду

Михаил Невский
2 часа назад
Мария, английский непонятный даже для своих носителей. Про африканские языки не спорю, но фонетически английский в разы сложнее русского. Кто

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

ирина трухан
3 часа назад
Hleb, как оказалось, как раз 2,5% в Минске и есть, 900000 (частные + юрлица) автомобилей всего зарегистрировано в Минске, 22000 из них электромобили,

Инфографика: какие города лидируют по внедрению электромобилей и почему

SuperTurg
3 часа назад
Нигде не видел, чтобы CFM приводили расчеты по потенциальной скорости самолёта класса А320 или Б737 с такими двигателям. Явно не 850 км/ч, как с CFM-56 или LEAP.

Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с открытым вентилятором

Alco Chem
3 часа назад
Вадим, согласен! Полный звездеж! К рос ресурсам доступ то закрыт. И сидят тут выпендриваются. К китайским ресурсам доступ закрыт и к другим ресурсам

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Илья Балашов
3 часа назад
На фото не золотой карась, а Red parrot cichlid - цилида попугай, искусственный гибрид. Скорее всего ошибка в фотобанке.

Аквариумные золотые рыбки выдавили конкурентов в дикой природе и замутили воду

Руслан Арасланов
3 часа назад
А мы и в том и в другом случае впереди планеты всей, за счёт того,что отстали

Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с открытым вентилятором

Станислав Поплавский
3 часа назад
Апоп, Просто следы неудачной попытки встроиться в западную систему на равных. Если брали деньги, это совершенно не означает, что давали какие то

Кто больше всех должен МВФ? Рейтинг крупнейших должников

Alexander Zhukov
3 часа назад
Выход из концептуального тупика Обе стороны этого спора обречены на бесконечные дебаты, потому что они пытаются решить проблему в рамках старой

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Alexander Zhukov
3 часа назад
В чем прав автор на Naked Science: Автор критической статьи абсолютно прав в защите фактологии. Указание на грубейшие ошибки пресс-релиза Минобрнауки

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Alexander Zhukov
3 часа назад
Недавняя публикация казанских физиков и последовавшая за ней разгромная критика на Naked Science — это яркий пример того, как современная наука бьется

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

