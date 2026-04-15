Jeddah Tower достигла 100-го этажа: будущее самое высокое здание в мире продолжает расти

В Саудовской Аравии небоскреб Jeddah Tower достиг отметки в 100 этажей, уверенно продвигаясь к статусу первого в мире здания высотой в один километр, завершение которого намечено на 2028 год.

Строительство километрового небоскреба Jeddah Tower / © Х / برج_جدة

Горизонт вдоль побережья Красного моря стремительно меняется: небоскреб официально преодолел важный рубеж, достигнув 100 этажей.

Этот значимый этап, установленный 14 апреля 2026 года, свидетельствует о том, что идея первого в мире «километрового» здания перестает быть далекой мечтой и превращается в стремительно воплощающуюся реальность, основанную на инженерном мастерстве и точной координации работ.

После семилетней паузы, начавшейся в 2018 году, проект — ранее известный как Kingdom Tower — возобновил полномасштабное строительство в январе 2025 года. С тех пор стройплощадка превратилась в центр интенсивной промышленной активности, развиваясь, по словам инженеров, «с головокружительной скоростью».

Рендер небоскреба Jeddah Tower / © Jeddah Now

Jeddah Tower является центральным элементом масштабного проекта Jeddah Economic City — комплекса площадью около 5,3 миллиона квадратных метров, призванного превратить королевство в один из ведущих мировых центров бизнеса и элитного туризма.

Проект разработан архитектурным бюро Adrian Smith + Gordon Gill — создателями дубайского Бурдж-Халифа. Высота сооружения должна составить не менее 1000 метров, сейчас башня возвышается на 402 метра.

Ожидается, что строительство башни завершится в августе 2028 года. Проект является одним из ключевых элементов программы Vision 2030 и символизирует стремление Саудовской Аравии к экономической диверсификации и технологическому развитию.