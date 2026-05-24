Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
24 мая, 09:52
Рейтинг: +219
Посты: 781

Франчайзи Pizza Hut потерял более $100 млн из-за ИИ-системы доставки

В последние годы компании активно внедряют различные инструменты искусственного интеллекта, но иногда технологии приводят к не самым приятным последствиям. Как утверждает франчайзи Pizza Hut, ИИ-система доставки привела к убыткам более чем в 100 миллионов долларов.

# бизнес
# искусственный интеллект
# оптимизация
# экономика
© Scott Olson / Getty Images
Компания Chaac Pizza Northeast управляет более чем 100 ресторанами Pizza Hut в США. Компания использовала платформу управления доставкой на базе искусственного интеллекта Dragontail. Головная компания Pizza Hut приобрела и начала использовать Dragontail в 2021 году. Изначально платформа должна была оптимизировать заказы и ускорить поставки. 

Как утверждает Pizza Northeast, до внедрения Dragontail более 90% заказов пиццы удавалось доставить в течение 30 минут после размещения заказа. Рестораны компании получали высокие оценки клиентов.

В Chaac Pizza Northeast заявили, что внедрение системы привело к цепочке сбоев в работе и недовольству клиентов. По всей видимости, основная проблема заключалась во взаимодействии курьеров с Dragontail. Система давала им доступ к информации о статусе заказов, рабочем процессе и времени приготовления. 

Как утверждает компания, из-за этого некоторые курьеры ждали в ресторане до 15 минут, рассчитывая получить дополнительные заказы. Из-за этого они не сразу забирали готовую пиццу, а время доставки увеличивалось. Это привело к задержкам, недовольству клиентов и резкому падению продаж.

Chaac Pizza Northeast заявляет, что до внедрения системы продажи компании в Нью-Йорке росли на 10,19%. После внедрения системы продажи упали на 9,78%. Она требует компенсацию в размере более 100 миллионов долларов.

22 мая, 10:59
НИУ ВШЭ

«Пик глупости» и «долина отчаяния»: экономисты предложили объяснение эффекта Даннинга — Крюгера

Эффект Даннинга — Крюгера, который описывает резкий всплеск уверенности в своих силах у новичков и такое же стремительное ее падение при наборе опыта, объясняется особенностями процесса обучения и набора новых знаний. К такому выводу пришли сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик вместе с независимым исследователем Муратом Мамышевым. Они  разработали математическую модель процесса обучения и показали, как формируется и изменяется субъективная уверенность по мере накопления знаний и как  преподаватель может уменьшить «долину отчаяния» для ученика.

Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

Чтение в дошкольном возрасте — это важная часть обучения, общения и воспитания. Оно помогает понимать смысл, задавать вопросы, удерживать внимание и постепенно входить в культуру общения с книгой. Кроме того, для маленького ребенка это новый способ взаимодействия с родителем. Сегодня эта тема особенно актуальна, потому что интерес детей к чтению снижается, а книги все чаще не выдерживают конкуренции с яркими видеоформатами. На рынке появляются книги с интерактивными элементами или элементами дополненной реальности: оживающие картинки, запахи, звуки.

Депрессию связали с нехваткой четырех микроэлементов в пище

Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

