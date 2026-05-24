Франчайзи Pizza Hut потерял более $100 млн из-за ИИ-системы доставки

В последние годы компании активно внедряют различные инструменты искусственного интеллекта, но иногда технологии приводят к не самым приятным последствиям. Как утверждает франчайзи Pizza Hut, ИИ-система доставки привела к убыткам более чем в 100 миллионов долларов.

Компания Chaac Pizza Northeast управляет более чем 100 ресторанами Pizza Hut в США. Компания использовала платформу управления доставкой на базе искусственного интеллекта Dragontail. Головная компания Pizza Hut приобрела и начала использовать Dragontail в 2021 году. Изначально платформа должна была оптимизировать заказы и ускорить поставки.

Как утверждает Pizza Northeast, до внедрения Dragontail более 90% заказов пиццы удавалось доставить в течение 30 минут после размещения заказа. Рестораны компании получали высокие оценки клиентов.

В Chaac Pizza Northeast заявили, что внедрение системы привело к цепочке сбоев в работе и недовольству клиентов. По всей видимости, основная проблема заключалась во взаимодействии курьеров с Dragontail. Система давала им доступ к информации о статусе заказов, рабочем процессе и времени приготовления.

Как утверждает компания, из-за этого некоторые курьеры ждали в ресторане до 15 минут, рассчитывая получить дополнительные заказы. Из-за этого они не сразу забирали готовую пиццу, а время доставки увеличивалось. Это привело к задержкам, недовольству клиентов и резкому падению продаж.

Chaac Pizza Northeast заявляет, что до внедрения системы продажи компании в Нью-Йорке росли на 10,19%. После внедрения системы продажи упали на 9,78%. Она требует компенсацию в размере более 100 миллионов долларов.