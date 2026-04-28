Слушатели узнают, что происходит в коре больших полушарий, когда люди делают первый шаг по направлению к цели.

О мероприятии

Движения — важнейшая функция мозга. Почти две трети его нейронов помогают людям держать равновесие, ходить и бегать, осваивать новые навыки. Каждый жест рукой — это сложная и тонкая координация множества систем.

На лекции доктор биологических наук Вячеслав Дубынин разберет, как неуверенные и порой хаотичные движения младенца превращаются в ловкие и автоматические навыки. Лектор расскажет о двигательной памяти, о роли дофамина и других нейромедиаторов. Обсудит миокины: выделяясь из работающих мышц, эти молекулы стимулируют нейросети и улучшают обмен веществ.

Движения — самый полезный и гармоничный вариант нагрузки для нервной системы. Они поддерживают здоровье мозга и всего организма.

Что происходит в коре больших полушарий, когда люди делают первый шаг по направлению к цели или произносим слова? Почему движения приносят ощущение легкости и радости? И может ли именно в них скрываться самый простой и доступный способ сохранить ясность ума на долгие годы?

