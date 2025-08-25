Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Коэффициент рождаемости в разных странах в 2025 году по данным ООН

Специалисты Организации Объединенных Наций представили данные по суммарному коэффициенту рождаемости (СКР) в мире на 2025 год. Согласно их анализу, СКР составил 2,2 ребенка на женщину.

Коэффициент рождаемости в разных странах в 2025 году по данным ООН / © NikaNExitedBFF / Reddit

Коэффициент рождаемости относится к среднему числу детей, появившихся на свет от среднестатистической женщины детородного возраста в указанной стране.

На представленной выше карте, основанной на данных ООН, показано, что регионами с высокой рождаемостью остаются страны Тропической и Южной Африки, Центральная Азия, Пакистан, Йемен и Афганистан. Там на одну женщину приходится от четырех до шести детей.

Самые низкие показатели — от 0,72 до 1,11 ребенка на женщину — зафиксированы на Тайване, в Республике Корея и в Сингапуре.

В России, как и во многих странах Европы, приходится 1,5 ребенка на женщину.