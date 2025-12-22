  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
22 декабря, 09:04
Рейтинг: +1100
Посты: 2504

Новый глава NASA расставил приоритеты в космической программе США

Новый администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что намерен ускорить реализацию ключевых программ агентства, прежде всего лунной миссии «Артемида», хотя и признал, что ему потребуется время, чтобы глубже разобраться во всех текущих проектах NASA.

# NASA
# Артемида
# космос
# США
Джаред Айзекман / © Getty Images
Джаред Айзекман / © Getty Images

На прошлой неделе Айзекмана утвердил в должности Сенат США, а на следующий день он выступил перед сотрудниками NASA, подчеркнув, что агентству нужно работать заметно быстрее. По его словам, прежние подходы больше не позволяют достигать поставленных целей, особенно на фоне высоких темпов развития космической программы Китая. Айзекман отметил необходимость сокращать бюрократические задержки, которые тормозят прогресс.

Отдельно новый руководитель подчеркнул важность более тесной и оперативной работы с коммерческими и международными партнерами, прежде всего в рамках подготовки возвращения людей на Луну. Он сослался на подписанный президентом Трампом указ «Об обеспечении превосходства США в космосе», который предусматривает высадку астронавтов на Луну к 2028 году и создание первых элементов постоянной лунной базы к 2030-му. Айзекман назвал этот документ одним из самых значимых шагов в космической политике США со времен Кеннеди.

При этом он не стал вдаваться в детали, отметив лишь, что указ в целом подтверждает уже идущие программы NASA — включая вывод МКС из эксплуатации к 2030 году и разработку ядерной энергетической установки для Луны, а также делает акцент на реформе закупок и расширении использования контрактов с фиксированной ценой.

Ближайшим приоритетом Айзекман назвал миссию «Артемида II», запуск которой возможен уже в начале февраля 2026 года. Он также заявил о желании ускорить последующие полеты, включая «Артемида III», и в целом увеличить частоту миссий, насколько это позволяют физика и требования безопасности. Дата 2028 года, по его словам, фактически отражает понимание того, что высадка в 2027-м на Луне вряд ли возможна из-за проблем с разработкой Starship.

Айзекман признал, что пока не готов говорить о конкретных шагах по ускорению программы и что ему предстоит изучить огромный объем информации. Он отложил ответы на вопросы об использовании ИИ и кадровой политике, сославшись на необходимость анализа. В ближайшие недели он планирует посетить все центры NASA и встретиться с партнерами, чтобы понять, что именно работает плохо, а что — эффективно.

