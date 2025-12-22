Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый глава NASA расставил приоритеты в космической программе США
Новый администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что намерен ускорить реализацию ключевых программ агентства, прежде всего лунной миссии «Артемида», хотя и признал, что ему потребуется время, чтобы глубже разобраться во всех текущих проектах NASA.
На прошлой неделе Айзекмана утвердил в должности Сенат США, а на следующий день он выступил перед сотрудниками NASA, подчеркнув, что агентству нужно работать заметно быстрее. По его словам, прежние подходы больше не позволяют достигать поставленных целей, особенно на фоне высоких темпов развития космической программы Китая. Айзекман отметил необходимость сокращать бюрократические задержки, которые тормозят прогресс.
Отдельно новый руководитель подчеркнул важность более тесной и оперативной работы с коммерческими и международными партнерами, прежде всего в рамках подготовки возвращения людей на Луну. Он сослался на подписанный президентом Трампом указ «Об обеспечении превосходства США в космосе», который предусматривает высадку астронавтов на Луну к 2028 году и создание первых элементов постоянной лунной базы к 2030-му. Айзекман назвал этот документ одним из самых значимых шагов в космической политике США со времен Кеннеди.
При этом он не стал вдаваться в детали, отметив лишь, что указ в целом подтверждает уже идущие программы NASA — включая вывод МКС из эксплуатации к 2030 году и разработку ядерной энергетической установки для Луны, а также делает акцент на реформе закупок и расширении использования контрактов с фиксированной ценой.
Ближайшим приоритетом Айзекман назвал миссию «Артемида II», запуск которой возможен уже в начале февраля 2026 года. Он также заявил о желании ускорить последующие полеты, включая «Артемида III», и в целом увеличить частоту миссий, насколько это позволяют физика и требования безопасности. Дата 2028 года, по его словам, фактически отражает понимание того, что высадка в 2027-м на Луне вряд ли возможна из-за проблем с разработкой Starship.
Айзекман признал, что пока не готов говорить о конкретных шагах по ускорению программы и что ему предстоит изучить огромный объем информации. Он отложил ответы на вопросы об использовании ИИ и кадровой политике, сославшись на необходимость анализа. В ближайшие недели он планирует посетить все центры NASA и встретиться с партнерами, чтобы понять, что именно работает плохо, а что — эффективно.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Международная группа ученых поставила под сомнение более ранние выводы о наличии у спутника Сатурна глобального подледного океана глубиной в сотни километров. Хотя их возражения звучат разумно, они создают загадку: почему столь многие ледяные луны Солнечной системы имеют подледный океан, а Титан — нет? Впрочем, авторы новой работы отметили, что это не мешает ему сохранить водоемы емкостью с Атлантический океан. Они просто будут не совсем обычно распределены.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
