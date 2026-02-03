  • Добавить в закладки
3 февраля, 11:44
Александр Березин
31

NASA на месяц перенесло полет людей к Луне из-за утечки водорода

❋ 5.1

Генеральная репетиция заправки ракеты SLS водородом подтвердила старую истину ракетостроения: самое легкое топливо — самое тяжелое в эксплуатации. Способность H2 диффундировать через металлы и так высока, а в системе с множеством клапанов, как у нынешней «лунной» ракеты NASA, риск такого рода особенно велик.

SLS на репетиции запуска с заправкой топливом / © NASA, Brandon Hancock

Американское космическое агентство начало репетицию подготовки к пуску ракеты SLS с кораблем Orion 31 января 2026 года. Из-за особенностей политики этого госведомства, его репетиция заправки во много раз длительнее, чем у SpaceX, и должна была занять двое суток. После начала отсчета заправка сразу начала затягиваться: во Флориде было очень холодно (по местным меркам), до +3°C и даже, по ночам, до 0°C. Поэтому пришлось дождаться, пока температуры ряда компонентов, связанных с репетицией, поднимутся до допустимых значений.

Во время заправки возникли утечки жидкого водорода. Где именно они происходили в этот раз, никто не уточнил. Однако известно, что в 2022 году, во время испытательного полета SLS и корабля Orion (еще без людей на борту), водород фиксировали датчики у хвостовой части ракеты, близ мачты, используемой для заправки водородом. Считается, что после того раза в конструкцию заправочной магистрали внесли изменения, но неясно, были ли они достаточными, чтобы устранить проблему.

Персонал NASA прикладывал усилия к ликвидации утечек и, несмотря на них, довел заправку обеих ступеней ракеты до 100 процентов — хотя и с отставанием от графика. Чтобы концентрация водорода не повышалась, пробовали разные методы. В том числе, останавливали его подачу, ожидая рассеивания легкого газа. Пытались даже греть заправочный узел, надеясь, что уплотнители от нагрева расширятся и утечка прекратится. Все это помогало ограниченно, водород продолжал утекать, хотя его концентрации не достигали действительно опасных значений почти до самого конца.

И лишь за 5,25 минуты до окончания генеральной репетиции — то есть до момента, когда при реальном запуске последовал бы пуск — автоматика отменила обратный отсчет. Причиной стало то, что датчики зафиксировали внезапное резкое увеличение утечки водорода. Таких событий стараются избегать, поскольку водород в смеси с воздухом может давать взрывоопасную смесь.

Кроме водорода были и другие проблемы. Люк командного модуля космического корабля Orion не закрылся с первого раза, как надо: клапан, используемый в процессе герметизации, не отработал нужным образом, хотя его незадолго перед этим заменили на новый. В итоге его пришлось повторно затягивать. Ряд камер внешней трансляции не работал из-за все той же низкой температуры (падала до +3°C). Были и сбои в аудиоканалах связи.

Несмотря на нацеленность на Луну Джареда Айзекмана, нового главы NASA, он не стал форсировать запуск людей к земному спутнику до окончания расследования причин внезапного нарастания утечек водорода / © NASA, Sam Lott

В связи со всем этим, Агентство на своем сайте сообщило о переносе планируемого запуска людей к Луне с 8 февраля на март. За это время предполагается полностью изучить данные испытаний, устранить проблемы с водородом и провести новые тесты. Четыре астронавта внепланово закончили свой карантин, в который их сажают за две недели до полета. Теперь они вернутся в него, лишь когда будет ясна дата их запуска.

В то же время происходящее не особенно тормозит лунную программу США. Сегодня ее самыми узкими местами остаются лунный посадочный модуль (Starship HLS) и скафандры, с которыми тоже не все благополучно. Полет «Артемиды-2» к Луне должен доиспытать лишь уже готовые части лунной миссии — ракету SLS и пилотируемый корабль Orion.

