Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
NASA на месяц перенесло полет людей к Луне из-за утечки водорода
Генеральная репетиция заправки ракеты SLS водородом подтвердила старую истину ракетостроения: самое легкое топливо — самое тяжелое в эксплуатации. Способность H2 диффундировать через металлы и так высока, а в системе с множеством клапанов, как у нынешней «лунной» ракеты NASA, риск такого рода особенно велик.
Американское космическое агентство начало репетицию подготовки к пуску ракеты SLS с кораблем Orion 31 января 2026 года. Из-за особенностей политики этого госведомства, его репетиция заправки во много раз длительнее, чем у SpaceX, и должна была занять двое суток. После начала отсчета заправка сразу начала затягиваться: во Флориде было очень холодно (по местным меркам), до +3°C и даже, по ночам, до 0°C. Поэтому пришлось дождаться, пока температуры ряда компонентов, связанных с репетицией, поднимутся до допустимых значений.
Во время заправки возникли утечки жидкого водорода. Где именно они происходили в этот раз, никто не уточнил. Однако известно, что в 2022 году, во время испытательного полета SLS и корабля Orion (еще без людей на борту), водород фиксировали датчики у хвостовой части ракеты, близ мачты, используемой для заправки водородом. Считается, что после того раза в конструкцию заправочной магистрали внесли изменения, но неясно, были ли они достаточными, чтобы устранить проблему.
Персонал NASA прикладывал усилия к ликвидации утечек и, несмотря на них, довел заправку обеих ступеней ракеты до 100 процентов — хотя и с отставанием от графика. Чтобы концентрация водорода не повышалась, пробовали разные методы. В том числе, останавливали его подачу, ожидая рассеивания легкого газа. Пытались даже греть заправочный узел, надеясь, что уплотнители от нагрева расширятся и утечка прекратится. Все это помогало ограниченно, водород продолжал утекать, хотя его концентрации не достигали действительно опасных значений почти до самого конца.
И лишь за 5,25 минуты до окончания генеральной репетиции — то есть до момента, когда при реальном запуске последовал бы пуск — автоматика отменила обратный отсчет. Причиной стало то, что датчики зафиксировали внезапное резкое увеличение утечки водорода. Таких событий стараются избегать, поскольку водород в смеси с воздухом может давать взрывоопасную смесь.
Кроме водорода были и другие проблемы. Люк командного модуля космического корабля Orion не закрылся с первого раза, как надо: клапан, используемый в процессе герметизации, не отработал нужным образом, хотя его незадолго перед этим заменили на новый. В итоге его пришлось повторно затягивать. Ряд камер внешней трансляции не работал из-за все той же низкой температуры (падала до +3°C). Были и сбои в аудиоканалах связи.
В связи со всем этим, Агентство на своем сайте сообщило о переносе планируемого запуска людей к Луне с 8 февраля на март. За это время предполагается полностью изучить данные испытаний, устранить проблемы с водородом и провести новые тесты. Четыре астронавта внепланово закончили свой карантин, в который их сажают за две недели до полета. Теперь они вернутся в него, лишь когда будет ясна дата их запуска.
В то же время происходящее не особенно тормозит лунную программу США. Сегодня ее самыми узкими местами остаются лунный посадочный модуль (Starship HLS) и скафандры, с которыми тоже не все благополучно. Полет «Артемиды-2» к Луне должен доиспытать лишь уже готовые части лунной миссии — ракету SLS и пилотируемый корабль Orion.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры
Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Ноября, 2019
Tesla показала миру Cybertruck. Будет ли он успешен?
6 Сентября, 2014
Лукавый предок: с чего началось все живое
28 Ноября, 2022
Тайны микроскопов Левенгука
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии