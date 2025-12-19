  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
19 декабря, 07:33
От высадки к форпосту: в США утвердили поэтапный план возвращения на Луну

Спустя всего несколько часов после того, как частного астронавта Джареда Айзекмана привели к присяге в качестве нового администратора NASA, президент Дональд Трамп подписал указ, определяющий цели космической политики США на ближайшие три года.

# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# США
Художественное изображение: транспортная система Starship на Луне / © SpaceX 
Художественное изображение: транспортная система Starship на Луне / © SpaceX 

Документ под названием «Обеспечение превосходства США в космосе» провозглашает, что страна должна «проводить такую космическую политику, которая расширит горизонты человеческих открытий, защитит жизненно важные экономические и оборонные интересы государства, высвободит потенциал коммерческого развития и заложит основу новой космической эры».

Новый указ не содержит радикально новых положений: во многом он опирается на ранее объявленные инициативы, охватывающие несколько администраций. Тем не менее в документе есть ряд примечательных пунктов, которые ясно отражают приоритеты Белого дома и подход Айзекмана к руководству NASA.

Среди них:

  • Высадка на Луну в 2028 году. Трамп подтверждает намерение вернуть американцев на Луну к 2028 году в рамках программы «Артемида». Айзекману поручено в течение 90 дней представить план по достижению этой и других целей, а также по устранению возможных проблем. Предположительно, в него войдут меры по ускорению разработки пилотируемой лунной посадочной системы и скафандров для работы на поверхности Луны.
  • Лунный форпост. Предусматривается создание «первоначальных элементов постоянного лунного форпоста к 2030 году, чтобы обеспечить устойчивое американское присутствие в космосе и подготовить следующий этап освоения Марса». Термин «форпост» может означать как деятельность на поверхности Луны, так и окололунную станцию Lunar Gateway — формулировка, судя по всему, оставлена намеренно расплывчатой.
  • Ядерные реакторы на Луне. Указ предусматривает развертывание ядерных реакторов на Луне, готовых к запуску к 2030 году. Этот пункт ясно указывает на долгосрочную ориентацию администрации на активную деятельность непосредственно на Луне.
  • Частные пуски. Планируется «повышение устойчивости и экономической эффективности архитектур запусков и исследований, включая использование коммерческих пусковых услуг и приоритет лунных программ». 
  • Завершение эксплуатации МКС. Указ говорит о «стимулировании инициатив частного сектора и создании коммерческого пути для замены Международной космической станции к 2030 году». Это повторяет заявленную ранее цель NASA — вывести МКС из эксплуатации к 2030 году и заменить ее одной или несколькими коммерческими станциями.
  • Ликвидация Национального космического совета. «Настоящий указ отменяет Исполнительный указ №14056 от 1 декабря 2021 года (Национальный космический совет), который тем самым утрачивает силу». Примечательно, что именно Трамп возродил Космический совет в свой первый срок, однако, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс не проявляет интереса к этому направлению политики.

Показательно и то, что в документе отсутствует четкий план отправки людей на Марс. Красная планета упоминается всего дважды — и лишь как отдаленная цель. По словам одного из источников, как только Трамп узнал, что высадка людей на Марс невозможна в рамках его второго президентского срока, он утратил интерес к этой инициативе.

В указе практически не уделено внимания космической науке — она упоминается лишь в контексте «оптимизации инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для достижения краткосрочных целей администрации».

В целом подписанные Трампом меры выглядят ориентированными в будущее и нацеленными на модернизацию исследовательской деятельности NASA. Перед Айзекманом стоят серьезные вызовы — от высадки людей на Луну к 2028 году до сотрудничества с промышленностью ради своевременной замены МКС. То, удастся ли ему справиться с этими задачами и каким образом, станет одной из самых интригующих сюжетных линий ближайших месяцев и лет.

