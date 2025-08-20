Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» впервые обнаружил новую луну Урана

Астрономы из Юго-Западного исследовательского института (США) с помощью снимков космической обсерватории «Джеймс Уэбб» обнаружили ранее неизвестный спутник Урана, увеличив число известных лун газового гиганта до 29.

Спутники Урана в том числе новая, 29-я луна газового гиганта — S/2025 U1 / © NASA, ESA, CSA, STScI, M. El Moutamid (SwRI), M. Hedman (University of Idaho)

Новый объект, получивший обозначение S/2025 U1, оказался небольшим — всего около 10 километров в диаметре, поэтому его предположительно и не заметил зонд «Вояджер-2» во время пролета мимо Урана 24 января 1986 года.

S/2025 U1 расположен примерно в 56 250 километрах от центра планеты в экваториальной плоскости, между орбитами Офелии и Бьянки.

Новый спутник стал 14-м известным участником сложной системы малых спутников, вращающихся вокруг крупнейших лун Урана — Миранды, Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона. Все спутники Урана названы в честь персонажей Шекспира и Александра Поупа.