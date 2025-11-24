Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Вояджер-1» готовится к новому рекорду: первый рукотворный объект в световых сутках от Земли

Космический аппарат «Вояджер-1» (Voyager 1) готовится к достижению нового космического рубежа. К концу 2026 года он станет первым рукотворным объектом, удалившимся настолько далеко, что радиосигнал с Земли будет достигать его за 24 часа — целые световые сутки.

Зонд «Вояджер-1» в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech

Аппарат-ветеран, запущенный в 1977 году для исследования газовых гигантов, продолжает свой путь в межзвездное пространство. Несмотря на почти полувековой возраст и условия невероятного холода и радиации, он продолжает функционировать — и в NASA намерены поддерживать его работу еще в течение ближайших нескольких лет.

«Вояджер-1» вместе со своим близнецом «Вояджером-2» продолжает удаляться от Земли. По мере этого удаления растет и время путешествия сигнала до него. Согласно данным NASA, аппарат находится в 25,3 миллиардах километров от Земли, и радиосигнал достигает его за более чем 23 часа 33 минуты.

Но примерно через год (по текущим оценкам — 15 ноября 2026 года) «Вояджер-1» окажется в 25,9 миллиардах километров от нашей планеты. Он пересечет символическую черту, после которой сигналу потребуется ровно 24 часа пути.



