Беременной женщине уступали место в транспорте чаще в присутствии пассажира в одежде Бэтмена

Просоциальное поведение и взаимопомощь играют важную роль в социальной жизни общества. Однако ученые еще недостаточно изучили спонтанные факторы, влияющие на такое поведение. Итальянские исследователи решили проверить, будут ли чаще уступать место в метро беременной женщине, если в вагоне присутствует человек в одежде Бэтмена.

«Беременная женщина» и «Бэтмен» в вагоне метро. Фото постановочное и используется для иллюстрации. Оно не отражает расстояние в три метра, которое соблюдали экспериментаторы / © Mental Health Research

Группа исследователей из Католического университета Святого Сердца в Милане решила выяснить, может ли неожиданное событие, такое как присутствие человека, одетого как Бэтмен, усилить просоциальное поведение. Ученые полагали, что это может нарушить привычный распорядок дня, усилив внимание к событиям, происходящим в этот момент. Результаты исследования опубликованы в Mental Health Research.

Ученые провели эксперимент в миланском метро, наблюдая за 138 поездками. В контрольной группе в сопровождении наблюдателя в вагон заходила женщина, выглядевшая беременной. В экспериментальной группе через другую дверь заходил человек в костюме Бэтмена.

Ученые отметили, что пассажиры намного чаще уступали женщине место в присутствии «Бэтмена» — в 67,21% случаев. Без «Бэтмена» участнице эксперимента уступили место в 37,66% случаев. При этом 44% предложивших место в экспериментальной группе заявили, что не видели Бэтмена. Отдельно ученые отметили, что в обеих группах чаще места уступали женщины.

По мнению исследователей, результаты показали, что неожиданные события могут стимулировать просоциальное поведение, даже когда люди этого не осознают. Результаты помогают понять, как можно поспособствовать доброжелательности и сотрудничеству в общественных местах. Поскольку безопасные и неожиданные события могут усилить желание людей помочь друг другу, урбанисты и психологи могут подумать, как привнести в повседневную жизнь такие неожиданности.

В 2016 году группа американских ученых провела исследование, в котором хотела выяснить, что помогает детям четырех и шести лет сохранять настойчивость при выполнении повторяющейся задачи. Оказалась, что дети из обеих возрастных групп дольше оставались за работой, если примеряли роль Бэтмена.

Однако роль Бэтмена не всегда приводит к позитивному результату. В Иордании мужчина в своем доме часами ходил в костюме Бэтмена. Его жена рассказала, что он разрешал ей смотреть по телевизору только передачи о Бэтмене. Ночами мужчина надевал костюм и уходил из дома. Он утверждал, что должен выполнить «секретную миссию», заметив в небе некий «бэт-сигнал». В итоге брак «Бэтмена» и его супруги распался меньше, чем через месяц после свадьбы.