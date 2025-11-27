Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Беременной женщине уступали место в транспорте чаще в присутствии пассажира в одежде Бэтмена
Просоциальное поведение и взаимопомощь играют важную роль в социальной жизни общества. Однако ученые еще недостаточно изучили спонтанные факторы, влияющие на такое поведение. Итальянские исследователи решили проверить, будут ли чаще уступать место в метро беременной женщине, если в вагоне присутствует человек в одежде Бэтмена.
Группа исследователей из Католического университета Святого Сердца в Милане решила выяснить, может ли неожиданное событие, такое как присутствие человека, одетого как Бэтмен, усилить просоциальное поведение. Ученые полагали, что это может нарушить привычный распорядок дня, усилив внимание к событиям, происходящим в этот момент. Результаты исследования опубликованы в Mental Health Research.
Ученые провели эксперимент в миланском метро, наблюдая за 138 поездками. В контрольной группе в сопровождении наблюдателя в вагон заходила женщина, выглядевшая беременной. В экспериментальной группе через другую дверь заходил человек в костюме Бэтмена.
Ученые отметили, что пассажиры намного чаще уступали женщине место в присутствии «Бэтмена» — в 67,21% случаев. Без «Бэтмена» участнице эксперимента уступили место в 37,66% случаев. При этом 44% предложивших место в экспериментальной группе заявили, что не видели Бэтмена. Отдельно ученые отметили, что в обеих группах чаще места уступали женщины.
По мнению исследователей, результаты показали, что неожиданные события могут стимулировать просоциальное поведение, даже когда люди этого не осознают. Результаты помогают понять, как можно поспособствовать доброжелательности и сотрудничеству в общественных местах. Поскольку безопасные и неожиданные события могут усилить желание людей помочь друг другу, урбанисты и психологи могут подумать, как привнести в повседневную жизнь такие неожиданности.
В 2016 году группа американских ученых провела исследование, в котором хотела выяснить, что помогает детям четырех и шести лет сохранять настойчивость при выполнении повторяющейся задачи. Оказалась, что дети из обеих возрастных групп дольше оставались за работой, если примеряли роль Бэтмена.
Однако роль Бэтмена не всегда приводит к позитивному результату. В Иордании мужчина в своем доме часами ходил в костюме Бэтмена. Его жена рассказала, что он разрешал ей смотреть по телевизору только передачи о Бэтмене. Ночами мужчина надевал костюм и уходил из дома. Он утверждал, что должен выполнить «секретную миссию», заметив в небе некий «бэт-сигнал». В итоге брак «Бэтмена» и его супруги распался меньше, чем через месяц после свадьбы.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.
Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Декабря, 2014
Ищут пожарные, ищет милиция
23 Августа, 2020
Гипотеза Лавлока: что, если Земля – живой организм?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии