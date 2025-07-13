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В Судане сбили БПЛА Bayraktar Akinci — это первая известная потеря этой модели

Вооружённые формирования Сил быстрого реагирования (RSF) сбили тяжёлый турецкий БПЛА Bayraktar Akinci, принадлежавший правительственным войскам Судана. Это первый подтверждённый случай потери данной модели в ходе конфликта.

Фото: Anadolu Agency

На фоне продолжающейся гражданской войны в Судане стало известно о первой известной потере тяжелого беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akinci. По сообщениям из открытых источников, дрон был сбит в районе города Эль-Фашир, расположенного в штате Северный Дарфур. Ответственность за инцидент взяли на себя бойцы Сил быстрого реагирования (RSF), воюющие против правительственных войск.

Akinci — тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник, произведённый турецкой компанией Baykar. Он способен нести разнообразное вооружение, включая управляемые ракеты, и используется для ударов по наземным целям, ведения разведки и коррекции артиллерийского огня.

Информация о точных обстоятельствах уничтожения БПЛА пока ограничена, однако на опубликованных в соцсетях снимках можно увидеть фрагменты корпуса дрона с характерной формой и маркировкой. Независимые аналитики подтверждают его принадлежность к модели Akinci.

Фото: Соцсети, Telegram

Фото: Соцсети, Telegram

Фото: Соцсети, Telegram