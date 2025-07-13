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В Судане сбили БПЛА Bayraktar Akinci — это первая известная потеря этой модели
Вооружённые формирования Сил быстрого реагирования (RSF) сбили тяжёлый турецкий БПЛА Bayraktar Akinci, принадлежавший правительственным войскам Судана. Это первый подтверждённый случай потери данной модели в ходе конфликта.
На фоне продолжающейся гражданской войны в Судане стало известно о первой известной потере тяжелого беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akinci. По сообщениям из открытых источников, дрон был сбит в районе города Эль-Фашир, расположенного в штате Северный Дарфур. Ответственность за инцидент взяли на себя бойцы Сил быстрого реагирования (RSF), воюющие против правительственных войск.
Akinci — тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник, произведённый турецкой компанией Baykar. Он способен нести разнообразное вооружение, включая управляемые ракеты, и используется для ударов по наземным целям, ведения разведки и коррекции артиллерийского огня.
Информация о точных обстоятельствах уничтожения БПЛА пока ограничена, однако на опубликованных в соцсетях снимках можно увидеть фрагменты корпуса дрона с характерной формой и маркировкой. Независимые аналитики подтверждают его принадлежность к модели Akinci.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Наблюдения, проведенные космическим аппаратом NASA «Юнона», показали, что магнитное поле Юпитера и его мощная магнитосфера, заполненная ионизированным газом, могут порождать вблизи полюсов газового гиганта новый тип плазменных волн. Ничего подобного ранее ученые не фиксировали.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Умный сенсор в семь раз ускорил анализ связей ДНК с наночастицами, которые используются для диагностики
Ученые активно работают над созданием наноматериалов и наночастиц для экспресс-ДНК-диагностики, которые не только ускорят анализ заболеваний, но и позволят создать новые медицинские средства для лечения серьезных болезней. Для решения этих задач в МФТИ разработали уникальный по своим свойствам умный материал. На следующем этапе ученые создали новый оптический биосенсор для анализа кинетики связывания наноматериалов с лигандами — молекулами ДНК. Это поможет быстрее разрабатывать новые медицинские тесты.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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