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Немецкий стелларатор установил новый мировой рекорд по удержанию термоядерной плазмы

На установке Wendelstein 7-X в Германии ученые установили мировой рекорд по длительности удержания горячей плазмы. Впервые в мире стелларатор превзошел токамаки, удерживая высокопроизводительную плазму в течение 43 секунд с рекордной стабильностью.

Установка Wendelstein 7-X / © MPI for Plasma Physics, Jan Hosan

Это достижение имеет решающее значение, поскольку поддержание горячей, плотной плазмы в течение достаточно длительного времени станет ключом к жизнеспособности термоядерной энергетики. До сих пор такие эксперименты удавалось проводить лишь в течение нескольких секунд.

Ключом к успеху стала новая система подачи топлива. Разработанный в Ок-Риджской национальной лаборатория Министерства энергетики США, инжектор выстреливает крошечные гранулы из замороженного водорода в раскаленную плазму на скорости до 800 метров в секунду, что позволило «подпитывать» реактор и удерживать плазму дольше обычного. В ходе эксперимента 90 гранул вводились в течение 43 секунд, при этом плазма нагревалась микроволнами.