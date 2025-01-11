Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в январе 2025 года
Наступивший год начинается с целого ряда захватывающих космических миссий от различных государственных агентств и частных аэрокосмических компаний.
В первую очередь стоит обратить внимание на первый запуск ракеты New Glenn, которая должна вывести прототип оборудования Blue Ring в космос для испытаний. На данный момент пуск New Glenn назначен на 12 января.
Во время дебютного полета New Glenn будет предпринята попытка посадка ее первой ступени. В случае успеха New Glenn станет второй в истории ракетой с многоразовой первой ступенью.
Не ранее 14 января транспортная система Starship компании SpaceX отправится в седьмой испытательный полет. Подробнее о его целях Naked Science писал здесь.
В январе должна совершить первый полет ракета «Чанчжэн 8А» (Long March 8A), разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей (CALT) и предназначенная для вывода до 4500 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.
Компания Firefly Aerospace готовится к лунной миссии, в рамках которой ее посадочный модуль Blue Ghost будет запущен ракетой Falcon 9 из Космического центра Кеннеди где-то в середине января. Посадочный модуль будет находиться на окололунной орбите почти 45 дней, прежде чем прибудет в вулканическую зону, известную как Монс Латрейль в бассейне Моря Кризисов, где он проведет полный лунный день (примерно 14 земных дней), проводя исследования.
До конца месяца NASA планирует запустить окололунный орбитальный аппарат Lunar Trailblazer, предназначенный для поиска льда на естественном спутнике Земли. Спутник, который будет запущен ракетой Falcon 9 из Космического центра Кеннеди, займется изучение того, как со временем меняется концентрация воды в лунном грунте.
На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.
От многих черных дыр и молодых массивных звезд идут огромные потоки вещества под названием релятивистские струи. Они порой протягиваются на тысячи световых лет, и ученые давно пытаются разобраться, что поддерживает их четкую структуру на таких расстояниях. Недавно астрономы рассмотрели звезду, которая только формируется и при этом испускает такие же плазменные струи, какие исходят от черных дыр. В итоге ученые пришли к выводу, что конструкция этих потоков держится на каркасе магнитных полей.
Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.
Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.
На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.
До сих пор считалось, что спутник, а вернее напарник, у Плутона появился так же, как Луна у Земли: из обломков катастрофического столкновения с другим небесным телом. Теперь планетологи перечеркнули этот сценарий и предложили другой: по их подозрениям, когда-то карликовая планета встретила Харона, «поцеловалась» с ним, и они временно образовали единое целое.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Меркурий в деталях: как много вы знаете о самой маленькой планете Солнечной системы?
США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?
В NASA уверены, что Маск умрет на пути к Марсу от радиации. С точки зрения науки — правда это или вымысел?
Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена за изобретения в области лазерной физики
Сланцевая революция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии