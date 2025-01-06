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Стали известны цели седьмого испытательного полета Starship

Космическая компания Илона Маска запланировала седьмой испытательный полет транспортной системы Starship на период с 10 по 17 января 2025 года.

Корабль Starship S33 во время испытаний / © SpaceX

Во время нового летного испытания SpaceX запустит корабль Starship S33 нового поколения: он получил измененную конфигурацию передних крыльев (они уменьшены в размере, смещены к носу и отнесены от теплозащитного экрана), плитки теплозащитного экрана последнего поколения и дополнительный резервный слой защиты, задача которого — защитить корпус корабля там, где не справятся плитки.

Starship должен будет развернуть 10 массогабаритных симуляторов спутников Starlink третьего поколения. Это будет первая попытка развернуть полезную нагрузку с борта Starship.

Кроме того, SpaceX попытаться вновь поймать первую степень — ракету Super Heavy — и повторно запустить один из двигателей Raptor в космосе.

Интересно, что в рамках седьмого полета на Super Heavy впервые используют ранее летавший двигатель Raptor с первой ступени, пойманной башней Mechazilla во время пятого пуска системы в октябре 2024-го.