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Стали известны цели седьмого испытательного полета Starship
Космическая компания Илона Маска запланировала седьмой испытательный полет транспортной системы Starship на период с 10 по 17 января 2025 года.
Во время нового летного испытания SpaceX запустит корабль Starship S33 нового поколения: он получил измененную конфигурацию передних крыльев (они уменьшены в размере, смещены к носу и отнесены от теплозащитного экрана), плитки теплозащитного экрана последнего поколения и дополнительный резервный слой защиты, задача которого — защитить корпус корабля там, где не справятся плитки.
Starship должен будет развернуть 10 массогабаритных симуляторов спутников Starlink третьего поколения. Это будет первая попытка развернуть полезную нагрузку с борта Starship.
Кроме того, SpaceX попытаться вновь поймать первую степень — ракету Super Heavy — и повторно запустить один из двигателей Raptor в космосе.
Интересно, что в рамках седьмого полета на Super Heavy впервые используют ранее летавший двигатель Raptor с первой ступени, пойманной башней Mechazilla во время пятого пуска системы в октябре 2024-го.
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Новая американская лунная программа «Артемида» предусматривает строительство на Луне базы, в которой можно будет жить неделями. Для создания идеальной концепции будущего лунного города NASA организовало специальный проект по сбору лучших предложений от американских ученых. Недавно один из университетов США представил вариант специального центра лунной инфраструктуры, в котором электричество должно передаваться с помощью лазерных лучей, а большую часть работ автоматически проделывают планетоходы, похожие на пауков.
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