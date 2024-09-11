Мужчины сталкиваются с манипуляцией в отношениях чаще женщин

Новый опросник для выявления газлайтинга — формы манипуляции, когда человек заставляет собеседника сомневаться в достоверности собственного опыта, — показал, что жертвами этого типа психологического воздействия в парах чаще становятся мужчины, чем женщины. Создали инструмент и доказали его эффективность ученые из Израиля.

Удовлетворенность отношениями зависит от множества факторов. Недавние исследования показали, что эмоциональное благополучие романтических партнеров может зависеть от наличия или отсутствия «покровительственного» поведения мужчины, от коммуникационных стратегий, которые пара использует при обсуждении сексуальных проблем, и даже от типа личности.

Газлайтингом называют форму манипуляции, при которой один человек внушает другому, что тот неверно что-то понимает, воспринимает или помнит. Жертва такого поведения может усомниться в собственном ощущении реальности, при этом долгое время не замечая психологического воздействия. При этом у объекта газлайтинга повысится риск депрессии и других заболеваний психики, а также снизится удовлетворенность отношениями.

Специалисты из Академического колледжа Макса Штерна в Изреельской долине и Еврейского университета в Иерусалиме (оба — в Израиле) разработали научно обоснованный опросник с доказанной эффективностью, позволяющий выявить газлайтинг в романтических отношениях. Научную статью, в которой описан этот инструмент и результаты его применения, опубликовал журнал Social and Personal Relationships.

В опросник GREI (The Gaslighting Relationship Exposure Inventory) включили 11 пунктов. Они были направлены на то, чтобы выявить в поведении романтических партнеров черты газлайтинга: отрицает ли кто-то в паре произошедшие события, заставляет ли другого сомневаться в собственной памяти, преуменьшает ли и игнорирует ли его чувства. Чтобы заполнить опросник, респонденту необходимо по шкале от 1 до 5 оценить, насколько те или иные действия характерны для их отношений с романтическим партнером.

Чтобы разработать этот инструмент и подтвердить его эффективность, авторы публикации провели два исследования. В первом участвовали 509 израильтян, во-втором — 395 жителей США. Все они были старше 18 лет и на момент исследования состояли в романтических отношениях.

Люди, включенные в выборку, заполнили GREI, а также несколько других стандартизированных анкет о насилии со стороны партнера, психическом здоровье и удовлетворенности отношениями. Воздействие газлайтинга, которое измерял GREI, сильно коррелировало с эффектами от психологического насилия, но слабее было связано с физическим насилием. Исходя из этого, исследователи предположили, что новый опросник способен отразить любую форму психологической манипуляции.

У респондентов, которые чаще подвергались газлайтингу, уровень депрессии был выше, а качество отношений — ниже, даже когда исследователи учли воздействие других форм насилия со стороны партнера. При этом, по данным исследований, как в Израиле, так и в США жертвами газлайтинга чаще становились мужчины. Этот результат опровергает популярное мнение, согласно которому с манипуляцией такого типа сталкиваются прежде всего женщины.

«Неожиданный результат заставил нас рассмотреть две возможности. Во-первых, возможно, что в повседневных ситуациях женщины используют более тонкие формы нефизической агрессии. Во-вторых, мы предположили, что если бы мы провели это исследование на клинической выборке, то могли бы увидеть другие гендерные различия».

По словам ученых, дело может быть и в том, что мужчины и женщины просто по-разному воспринимают газлайтинг. Неодинаково они могут и оценивать собственный опыт насилия со стороны партнера.

Тем не менее опросник GREI, как отметили его разработчики, позволит получить значительно больше информации о газлайтинге, чем было доступно ранее. В дальнейших исследованиях, считают ученые, можно опираться на их работу и изучать долгосрочные последствия манипуляции этого типа.

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