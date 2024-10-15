Небезвредны и малоизучены: пермские ученые рассказали, стоит ли принимать БАДы

В сезон простуд и гриппа многим хочется пропить курс витаминов, чтобы укрепить здоровье. Ученые ПНИПУ рассказали, почему принимать витамины и БАДы без назначения врача — плохая идея, может ли чай быть биодобавкой, каких витаминов и минералов не хватает веганам, можно ли заменить мясо порошком в капсуле, чем грозит злоупотребление добавками, как отличить их от лекарства и в чем опасность маркетплейсов.

Институт питания РАМН выявил отклонения рациона россиян от формулы сбалансированного питания по уровню потребления витаминов, микроэлементов, эссенциальных жирных кислот, пищевых волокон и других органических соединений растительного и животного происхождения. Преобладание импортных продуктов низкого качества и ухудшение экологической обстановки влияют на качество потребляемой пищи и приводят к развитию заболеваний. Один из эффективных способов нормализовать потребление полезных веществ — применить биологически активные добавки к пище (БАД), содержащие все недостающие компоненты.

«По данным исследований, в 2020 году лишь 15 процентов россиян использовали БАД, но в 2021 году более 52 процентов применяли их в виде витаминно-минеральных комплексов и отдельных микро- и макроэлементов. Жители развитых стран, например, Японии и США, включают БАД в рацион и живут дольше. Но бесконтрольный прием может привести к аллергическим реакциям. Большинство добавок рекомендуется пить курсами с перерывами между ними», — отмечает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук.

Из чего делают биодобавки?

БАДы выпускаются в виде таблеток, капсул, порошков для приема внутрь, реже в виде мазей или гелей для наружного применения. Сырьем могут быть шрот лекарственного растительного сырья (жмых), шелуха зерновых и бобовых культур, измельченная оболочка куриных или свиных желудков, древесная целлюлоза и продукты ее химической модификации, продукты пчеловодства.

Откуда же берутся витамины? Один из вариантов — растительное лекарственно-техническое сырье. Чтобы извлечь больше полезных веществ, его подвергают обработке ферментными препаратами микробиологического происхождения.

«Как пример — женьшень. Это популярная травяная пищевая добавка, применяется в спорте как противовоспалительное, антиоксидантное средство, стимулятор ЦНС, анаболических процессов и иммунитета. Женьшень содержит витамины А, В, С и Е, минералы, клетчатку, белки и гинсенозиды. Последние снижают психический стресс, улучшают иммунитет, стабилизируют давление. Препараты женьшеня увеличивают газообмен, стимулируют тканевое дыхание, снижают частоту сердечных сокращений, нормализуют давление», — рассказывает Екатерина Баньковская.

Зеленый чай поддерживает метаболизм, насыщает организм полезными микроэлементами, содержит кофеин, полифенолы катехинов, теобромин и теофиллин, которые обладают антиоксидантными свойствами. Прием экстракта зеленого чая увеличивает выносливость, улучшает антиоксидантную защиту и окисление липидов мышц.

Капсаицин — активное соединение кайенского перца, обладает болеутоляющим эффектом, повышает эффективность силовых тренировок и окисление липидов, применяется для облегчения боли в мышцах.

Бывают ли БАДы без витаминов?

По составу БАД подразделяются на несколько видов. Первые — нутрицевтики – незаменимые пищевые вещества или их близкие предшественники. Они включают витамины, провитамины, макро- и микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, углеводы, пищевые волокна.

«Гематоген содержит белок и аминокислоты, необходимые для поддержания обмена веществ. Его главное преимущество — восполнение дефицита железа, ключевого элемента гемоглобина. Это вещество отвечает за перенос кислорода ко всем тканям организма и предотвращает развитие железодефицитной анемии. Хороший гематоген содержит не менее трех процентов альбумина, влияющего на уровень железа и состав крови. Рекомендуется выбирать продукт без добавок, так как они могут ухудшить всасывание железа и повысить калорийность. Для биодобавки выбирайте гематоген от фармацевтических компаний, обогащенный витаминами», — рассказывает Екатерина Баньковская.

Вторая группа — эубиотики, содержат живые микроорганизмы и их метаболиты, нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта. Ферменты улучшают усвоение питательных веществ, антиоксиданты предотвращают клеточное повреждение и оказывают противовоспалительное действие. Для восстановления нормоценоза кишечника используют пробиотические препараты: живые микроорганизмы, подавляющие патогенную флору (пробиотики), органические соединения, стимулирующие рост полезных микроорганизмов (пребиотики), синбиотики — комбинацию первых двух групп.

«Третья группа — парафармацевтики. Они обладают фармакологическими свойствами и предназначены для целенаправленного воздействия на отдельные клетки, ткани, системы и органы. Например, как мочегонное или энерготонизирующее средство, добавка для нормализации настроения или снижения аппетита. Хоть от лекарств они и отличаются низкой дозировкой и используются как профилактика или вспомогательный элемент лечения, назначает их только врач. В качестве активных компонентов там используются экстракты, аминокислоты и кислоты, клетчатка, пищевые волокна», — объясняет Екатерина Баньковская.

Может ли чай быть БАДом?

Простой магазинный напиток, как правило, таковым не является. Можно без вреда выпивать 2-3 кружки зеленого чая в день. Но из него, как уже отметили, производят БАДы. В них используется именно экстракт — высококонцентрированное содержание полезных веществ. Перед применением таких добавок лучше проконсультироваться с врачом. Известны случаи отравления после передозировки полифенолами.

«Я бы выразился так: если речь идет о растениях для чая или настоев, в которых точно известно содержание активного компонента, и разработан план лечения, то это уже не биологически активная добавка, а полноценное лекарство. Однако если в чае присутствует небольшое количество лекарственного растения в дозе, которая не является терапевтической, а также, например, витамины, то это будет считаться биологически активной добавкой», — рассуждает Сергей Солодников, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Для тех, кто не ест мясо

«Человек всеяден, и вегетарианство не должно рассматриваться в качестве единственно правильной диеты. В растениях отсутствуют многие аминокислоты, без которых организм человека не будет правильно функционировать. Например, валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин. Производство этих аминокислот достаточно затратное, поэтому найти упаковку БАД по приемлемой цене, в составе которой есть все эти компоненты — задача непростая», — рассказывает Екатерина Баньковская.

«В растительной пище почти не встречается витамин B12, который необходим для процесса кроветворения и образования новых молекул ДНК. Чтобы восполнить дефицит, придется принимать добавку», — отмечает Сергей Солодников.

У тех, кто не ест продукты животного происхождения, может быть нехватка железа. Пища содержит этот минерал в двух формах: гемовом — в мясе, птице и рыбе, негемовом — в растительных продуктах. Первый вариант усваивается на 17-22 процента, а второй значительно хуже — на 1-7 процента. Еще один элемент, который хуже усваивается из неживотной пищи — кальций. Накапливаться в организме ему мешают щавелевая и фитиновая кислоты растений. У вегетарианцев также может наблюдаться нехватка омега-3 жирных кислот. Основным ее источником служат жирные сорта рыбы и морепродукты.

Что лучше усваивается — вещества из БАДов или пищи?

«Человек может использовать в пищу как природные, так и синтезированные вещества. Степень их усвоения в большей степени зависит не от источника, а от здоровья человека и правильной работы всех органов и систем. Проблемы с усвоением компонентов продуктов начинаются при появлении заболеваний органов эндокринной и пищеварительной систем», — объясняет Екатерина Баньковская.

Чем грозит злоупотребление БАДами?

Если принимать один комплекс и только в течение определенного срока — осложнения маловероятны, кроме индивидуальной непереносимости. Но преувеличение времени приема добавки или суточной нормы приведет к избытку веществ в организме. Любое излишество вредно по определению: калий, например, необходим для здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем, но его избыток способен вызвать аритмию, то есть нарушить работу сердца.

«Некоторые полагают, что витамины не накапливаются, так как быстро утилизируются организмом, но в ситуации, когда они введены в избыточной дозе (особенно жирорастворимые A, D, E, K), мы можем получить отравление», — добавляет Сергей Солодников.

БАД и лекарство — в чем разница?

«БАДы — композиции биологически активных веществ, предназначенные для поддержания организма и снижения риска заболеваний. Они не являются лекарственными средствами и классифицируются как пищевые добавки. Проходят сертификацию по санитарно-гигиеническим службам, но не требуют обязательных доклинических и клинических исследований, что упрощает их путь к потребителю. Если лекарственные препараты отпускаются только в аптеках, а иногда и обязательно по рецепту врача, то БАД можно также приобрести в магазинах диетических продуктов, супермаркетах, на маркетплейсах», — объясняет Екатерина Баньковская.

БАДы не являются основным методом лечения и используются как профилактические средства, поддерживающие базовые методы лечения и повышающие их эффективность.

«Лекарственный эффект от БАДов есть, это неоспоримо: мы принимаем витамины для улучшения самочувствия, повышения эффективности защитных механизмов организма. В обществе существуют два крайне различных мнения насчет добавок: одни используют их для лечения, другие же категорически против принимать БАДы, считают «пустышками». Лучше всего придерживаться третьей точки зрения: если есть показания к применению БАДа, например, врач назначил пить пищевые волокна для выведения желчных кислот, то стоит прислушаться. Но если вы не сдавали анализы, не имеете симптомов дефицита каких-либо микроэлементов и показаний, лишний раз пичкать организм добавками не стоит», — считает Сергей Солодников.

«Требования, предъявляемые к продуктам питания, идентичны и для биологически активных добавок. Их состав и производство регулируются техническими регламентами Таможенного Союза и ведомственными документами Роспотребнадзора, например, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и др. По установленным правилам, производитель БАДа не обязан доказывать его эффективность (главное, чтоб добавка была безопасна). Регистрация товара занимает всего 2-3 месяца, лекарства — девять при наличии достаточной клинической базы, доказывающей их терапевтический эффект. К тому же производство биодобавок дешевле», — отмечает Екатерина Баньковская.

Дефицит железа — идти к врачу за лекарством или купить БАД?

Не секрет, что существуют насыщенные полезными биологическими веществами препараты — именно лекарственные. Они пьются по рекомендации врача, при наличии показаний. Даже если вы выявили у себя дефицит железа самостоятельно, сдав анализы, наведаться к доктору все равно придется — необходимо выяснить причину анемии.

«Чем вообще отличается препарат с микроэлементом от добавки? У лекарственного средства определена в клинике доза, длительность приема и противопоказания, а у БАДа — нет», — добавляет Сергей Солодников.

Допустим, что мы потребляем достаточно железа, но оно плохо всасывается. Из-за этого и возник дефицит. В этом случае употребление каких-либо витаминов и микроэлементов в повышенных количествах в виде БАДов может оказаться бесполезно, и будет лишь дополнительно «нагружать» организм. При таких патологиях необходимо полноценное лечение. К тому же создатели биодобавок редко изучают их биодоступность — критерий, говорящий о количестве усвояемого вещества.

Что не так с добавками?

Терапевтический эффект БАДов, в отличие от лекарств, не получил всеобъемлющего исследования в клинике, где определяются показания для назначения, доза, продолжительность лечения, противопоказания, а также негативные эффекты. К тому же есть риск, что одновременное принятие добавок и лекарств может помешать усвоению последних. Именно в тех случаях, когда вы сами назначаете себе БАДы. Это опять-таки связано с тем, что добавки плохо изучены в аспекте взаимодействия с лекарственными препаратами.

«Пищевые добавки — не лекарства, и вылечить заболевание, как правило, не могут, но способны облегчить симптомы и общее состояние. К сожалению, есть БАДы, которые обладают терапевтической активностью, но у разработчиков не хватило возможностей изучить этот препарат как лекарство, и они пошли по упрощенному пути — назвали биологически активной добавкой. Однако возможный (но пока недоказанный) терапевтический эффект никуда не делся. Это серьезная проблема», — отмечает Сергей Солодников.

Некачественные БАДы — как не попасться?

Специалисты Роскачества провели мониторинг биологически активных добавок, продаваемых на маркетплейсах. По итогам выявлены нарушения. Во-первых, недобросовестные продавцы БАДы выставляют за «пищевые добавки», это понятие применяют для компонентов, используемых в приготовлении продуктов питания, например, консервантов. В итоге биодобавки продаются без необходимых свидетельств и регистрации товара.

Во-вторых, некоторые товары содержали запрещенные вещества. Например, ашваганду, токсичную для почек, листья коки, включенные в перечень наркотических веществ, сильно ядовитый компонент – перец опьяняющий, за который предусмотрена уголовная ответственность.

В-третьих, многие БАДы на маркетплейсах содержат дозы, превышающие безопасные. Например, указывают «Витамин D 15000 МЕ (международных единиц)» при норме в 10000 для взрослого человека. То есть прием таких добавок грозит гипервитаминозом.

В-четвертых, под видом биодобавок продают лекарства. Например, «Нурофен» можно было найти в разделе «Карамель жидкая, сиропы, топпинги» на маркетплейсе Wildberries.

«На что обращать внимание, покупая БАД? Производство должно быть аттестовано, получено разрешение, приведены материалы исследований, подтверждающих безопасность (и эффективность по возможности), чтобы покупатель понял, что перед ним качественный продукт, соответствующий всем правилам, а не токсичная смесь. Это должно быть отражено в сопроводительной документации на БАДе и на сайте производителя», — рассказывает Сергей Солодников.

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ПНИПУ 833 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.