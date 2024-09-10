Психологи выявили тип поведения, снижающий удовлетворенность сексом

Обсуждать сексуальные проблемы сложнее, чем другие трудности в отношениях. Поэтому особенно важно понимать, в каком случае такие разговоры приводят к положительному результату, а в каком — к отрицательному. Ученые из Канады определили модель общения, которая не только не помогает разобраться в проблеме, но и влияет на удовлетворенность отношениями — и сексуальными, и романтическими.

В академической среде активно изучают связь интимной близости с когнитивными процессами и поведенческими особенностями людей. Например, исследования последних лет выявили, какие пары чаще занимаются сексом и почему некоторые молодые люди предпочитают не использовать средства контрацепции. Кроме того, длительность отношений оказалась связана с впечатлениями партнеров от первого сексуального контакта.

Обсуждению проблем, связанных с сексом, исследователи уделяют особое внимание, поскольку они, как правило, вызывают более сильные негативные эмоции: стыд, гнев, страх. Из-за этого становится труднее общаться открыто, снижается уровень близости, удовлетворенности отношениями и общего психологического благополучия.

Специалисты из Университета Далхаузи и Монреальского университета в Канаде сфокусировались не на частоте и результатах обсуждения секса, как авторы предыдущих научных работ, а на конкретных коммуникативных моделях, которые применяют партнеры. Оказалось, что общение формата «один требует, другой отстраняется» сказывается не только на качестве беседы, но и на дальнейших отношениях внутри пары. Соответствующую статью опубликовал Journal of Sex Research.

В исследовании участвовала 151 семейная пара из двух канадских городов. Все респонденты были не младше 18 лет, свободно владели английским или французским языком и жили со своим партнером не меньше года, в течение которого периодически занимались сексом. Негетеросексуальные пары, беременные и кормящие женщины, а также люди с серьезными физическими или психическими заболеваниями в выборку не вошли.

Сначала участники исследования заполнили онлайн-анкету об удовлетворенности отношениями и интимной близостью, а также о проблемах сексуального характера. Через неделю под наблюдением исследователей пары выполнили четыре задания, в рамках которых нужно было обсудить важную проблему, связанную с сексом. Тему разговора ученые выбирали на основе информации из онлайн-анкеты.

Далее независимые специалисты проанализировали видеозаписи эксперимента и по пятибалльной шкале оценили, насколько один из партнеров настаивал на обсуждении (например, оказывал давление на другого человека, чтобы тот заговорил), а другой — избегал контакта (молчал, уклонялся от вопроса и так далее). Спустя 12 месяцев участники исследования прошли еще один опрос: его целью было зафиксировать изменения в отношениях и сексуальном благополучии.

В результате пары, у которых стратегия «требования и отстранения» была наиболее выражена, оказались меньше удовлетворены отношениями и интимной близостью как в период исследования, так и год спустя. При этом уровень общей удовлетворенности отношениями за 12 месяцев изменился, став ниже.

По мнению авторов научной работы, в дальнейших исследованиях важно, основываясь на сделанных выводах, изучить динамику эмоций при обсуждении сексуальных проблем и следовании стратегии «требования и отстранения». Если понять, как пары регулируют свои эмоциональные реакции во время таких разговоров, можно будет разработать новые инструменты психотерапии, способные улучшить коммуникацию.

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