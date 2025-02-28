Ученые разделили влюбленных на четыре типа

Романтическая любовь проявляется по-разному. Некоторые более сдержаны в выражении чувств, а у других страсть зашкаливает так, что секс случается по несколько раз в день. Австралийские ученые проанализировали данные более чем 800 влюбленных и разделили их на четыре типа в зависимости от силы привязанности к романтическому партнеру и интенсивности интимных отношений.

Новое исследование опубликовал журнал Personality and Individual Differences. Его авторы — специалисты Австралийского национального университета и Университета Канберры — воспользовались данными участников опроса Romantic Love Survey 2022. Его считают крупнейшим и наиболее полным, с межкультурной точки зрения, исследованием о влюбленных: он охватил свыше 1500 англоязычных людей 18-25 лет из 33 стран, которые подтвердили, что испытывают романтическую любовь к другому человеку.

Изначальную выборку немного сократили, отобрав 809 человек. Сюда вошли участники, которые набрали более 130 баллов по Шкале любви-страсти (Passionate Love Scale, PLS), предоставили всю нужную информацию и чей срок влюбленности не превышал 23 месяцев, поскольку считается, что далее любовная страсть может перерождаться в «дружескую» любовь.

С учетом таких параметров, как интенсивность чувств, поглощенность мыслями о любимом/любимой, преданность ему/ей и частота занятий сексом в неделю, исследователи выделили группы умеренно, интенсивно, сдержанно и сладострастно влюбленных. Каждый из четырех типов также отличался в плане личностных качеств и других особенностей.

Самой многочисленной оказалась группа «умеренно влюбленных» — к ней отнесли почти 41% опрошенных. Ученые назвали этот тип «обычными влюбленными» из-за отсутствия ярких проявлений. Вошедшие в группу чаще были мужчинами и характеризовались относительно низкой силой чувств и частотой мыслей о партнере, высокой преданностью и умеренной сексуальной активностью.

Второй по величине стала группа интенсивно, или «по уши», влюбленных, как перефразировали исследователи в пресс-релизе. Эта категория, охватившая чуть больше 29% респондентов, отличалась высокими показателями по всем рассмотренным параметрам. Кроме того, в ней преобладали женщины. Интенсивно влюбленные чаще сообщали, что стали испытывать чувства к партнеру еще до начала романтических отношений. Этим людям были свойственны высокая доброжелательность и добросовестность (сознательность). Также они оказались менее склонными к риску за рулем и употреблению наркотиков, реже пили алкоголь и кофе.

У сдержанно или слабо влюбленных, как ясно из названия, все проявления — от интенсивности чувств до частоты секса — были снижены. Вошедшие в группу (20% опрошенных) быстрее и чаще влюблялись, а в пятифакторном тесте личности набирали меньше баллов по шкалам «экстраверсия» и «доброжелательность». Среди слабо влюбленных чаще встречались мужчины.

К четвертой группе — «сладострастно влюбленным» — отнесли лишь 9,64% респондентов. Самой яркой чертой этого типа стала исключительно высокая частота сексуальных контактов с возлюбленным/возлюбленной — в среднем по 10 раз в неделю. Также представители группы тратили больше денег, чаще стремились путешествовать, а еще среди них было больше заядлых курильщиков.

В числе ограничений работы ученые отметили специфику выборки (молодые люди, в основном студенты, из англоязычных стран) и опору на самоотчеты. Тем не менее авторы заявили, что полученные данные важны для теоретического понимания романтической любви и могут лечь в основу других научных статей. Например, поскольку влюбленность предполагает участие двух людей, было бы интересно повторить исследование с привлечением пар.

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