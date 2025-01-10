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Экономисты выяснили, как удовлетворенность работой связана с возрастом и профессией
Распространено мнение, что каждый человек в среднем возрасте обязательно сталкивается с кризисом середины карьеры — этапом, когда возникают сожаления о принятых решениях и сделанных шагах, переоценивается профессиональная деятельность. Однако ученые из Великобритании выяснили, что удовлетворенность работой в тот или иной период жизни связана с профессией человека.
Современные исследования ответили на многие вопросы, касающиеся психологии профессиональной деятельности. Например, ученые объяснили, почему люди соглашаются работать с суровыми начальниками, а также обнаружили, что чувствительные сотрудники полезнее стрессоустойчивых.
Специалисты из Редингского университета и Лондонского университета королевы Марии (оба — в Великобритании) изучили, как у разных людей меняется уровень удовлетворенности работой с течением времени. Результаты исследования появились в научном журнале Socio-Economic Review.
Авторы публикации проанализировали данные 108 401 работающего взрослого. Выборка охватывала все районы, отрасли и профессии в Великобритании. Целью исследования было выяснить, действительно ли все категории сотрудников сталкиваются с кризисом середины карьеры, и понять, как меняется удовлетворенность работой на ранних этапах профессиональной деятельности.
Оказалось, что у руководителей и высококвалифицированных специалистов удовлетворенность работой на протяжении карьеры имеет четкую U-образную траекторию. Это значит, что на ранних этапах профессиональной деятельности такие сотрудники довольны своей работой, к середине карьеры (как правило, в среднем возрасте) удовлетворенность снижается, а затем снова возрастает.
Для работников среднего и низшего звена результаты исследования были другими: по новым данным, они гораздо реже сталкиваются с кризисом середины карьеры в 40-50 лет.
«Хотя неудовлетворенность работой характерна для многих работников среднего возраста, важно признать, что это не всеобщее явление. Наши результаты показывают, что у руководителей и специалистов высшего уровня квалификации удовлетворенность работой обычно сильнее всего снижается в 40 лет, но часто восстанавливается в более позднем возрасте. Работникам среднего и низшего звена в основном несвойственна U-образная траектория. Это ставит под сомнение распространенное мнение о том, что кризис середины карьеры — явление, с которым сталкивается каждый», — отметили авторы статьи.
По их мнению, выявленную закономерность вряд ли можно объяснить такой причиной кризиса середины карьеры, как частые конфликты на работе и в семье. Вероятнее всего, дело в факторах, которые связаны с профессиональной средой и непропорционально сильно влияют на высококвалифицированных работников. Это важно учитывать как самим сотрудникам 40-50 лет, так и компаниям, где они работают.
Если создать для людей среднего возраста особые условия, способствующие карьерному росту и самореализации, можно снизить неудовлетворенность профессиональной деятельностью и повысить общую культуру работы.
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