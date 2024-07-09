Психологи объяснили, почему люди соглашаются работать с суровыми начальниками

Терпеть жестокость со стороны начальника людей побуждают показатели его профессионализма и успеха. Ученые из США объяснили такое поведение сотрудников с психологической точки зрения.

Успех компании во многом зависит от обстановки в коллективе, а она, в свою очередь, — от действий руководителя. Например, недавние исследования показали, что так называемый сильный лидер, скорее всего, будет мешать подчиненным предлагать инновационные идеи, а на развитие фирмы влияет умение собственника видеть ценность той или иной комбинации ресурсов и выстроить процессы в команде.

«Жестокое» лидерство, при котором начальник резко общается с сотрудниками и редко проявляет эмпатию, считается неблагоприятным условием для существования бизнеса. Согласно предыдущим исследованиям, даже если компания успешна при таком подходе, изменение стиля руководство способно заметно увеличить доход.

Ученые из Университета штата Огайо в США проанализировали, как сотрудники реагируют на поведение «жестокого» начальника и почему не пытаются что-то улучшить. Оказалось, что они воспринимают успех компании как следствие действий начальника и оправдывают некорректное поведение высокими показателями и возможностями карьерного роста. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Авторы публикации провели два исследования. Во время первого 576 сотрудников разных промышленных отраслей прошли три этапа онлайн-анкетирования. Они заполнили опросники с интервалом в две недели, ответив на вопросы о поведении руководителя и об эффективности его работы. Те, кто сообщал о жестоком обращении, например о высмеивании идей, обесценивании мыслей и чувств подчиненного, но считал начальника успешным, реже называли его жестоким. Для таких респондентов были характерны выражения наподобие «суровый, но заботящийся о компании», «жестокость из лучших побуждений» (английское tough love).

Второе исследование представляло собой лабораторный эксперимент в режиме реального времени. В нем задействовали 168 студентов, которым сказали, что они участвуют в вузовском кейс-чемпионате и должны решить проблему кампуса в командах под руководством студента магистратуры в сфере управления. На самом деле ни соревнования, ни команд, ни их лидеров не было.

Участники эксперимента прочитали на экране сообщение «от руководителя», которое на самом деле написали исследователи. У кого-то сообщение было резким, у кого-то — нет. Резкое обращение выглядело так: «Не тратьте мое время на глупые идеи! Добивайтесь большего, чем обычные студенты, и не ставьте нас в неловкое положение!». В другом сообщении «руководитель» призывал участников «стараться изо всех сил».

Студенты формулировали идеи, которые затем якобы получали оценку лидера команды и экспертов кейс-чемпионата. Каждый участник получил сообщение, где работу его команды называли либо наиболее успешной по сравнению с другими, либо значительно менее успешной, чем в среднем.

После «кейс-чемпионата» студенты оценивали своих «руководителей». Те, кто получал резкое сообщение от «лидера», ставили ему более низкий балл по критерию «грубость» в случае положительной обратной связи от «экспертов». Если же результат работы был «ниже среднего», участники эксперимента были склонны обращать большее внимание на поведение «руководителя».

«Мы обнаружили, что за очень короткий промежуток времени можно быстро избавиться от оскорбительных ярлыков в адрес начальника, у которого высокая производительность», — отметили авторы исследования.

По словам ученых, сотрудники склонны искать некую «золотую середину». Если при «жестоком» подходе начальника они видят высокие показатели фирмы, то считают такую стратегию более оправданной, а соответствующее отношение к подчиненному — основанным на многолетнем опыте, обусловленным лучшими намерениями и способствующим карьерному росту сотрудников.

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