  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 минуты назад
Елена Андреева
2

Ученые разработали беспроводное смарт-кольцо для управления умным домом

4.8

Американские разработчики создали bluetooth-кольцо, которое значительно облегчит управление взаимосвязанными девайсами для пользователей.

Технологии
# беспроводные системы
# инженерия
# смарт-устройства
# умный дом
Компактный размер кольца позволяет носить его весь день и управлять девайсами без голосовых команд / @ Shyamnath Gollakota et al.

Как отметили авторы исследования, инженеры из Вашингтонского университета (США), сегодня системы умного дома включают в себя освещение, мультимедиа, безопасность, отопление, степень увлажненности воздуха и многие другие функции, управлять которыми можно голосовыми командами или через приложение в телефоне. Однако не всегда взаимодействие с ними обещает повышенное удобство: например, беспрепятственному управлению мешают шум, а также необходимость пояснять, какую именно включить лампу или какой уровень громкости выбрать. Это вызывает дискомфорт.

Сотрудники университета хотели предложить такой же простой и интуитивно понятный принцип, как щелчок мышью по иконке на рабочем столе компьютера. Команда разработчиков отказалась от вербализации длинных голосовых команд в пользу более эффективной визуализации во взаимодействии устройства с другими девайсами, руководствуясь словами Конфуция: «Одна картина стоит тысячи слов». Инженеры представили свою инновационную систему.

Формат кольца выбрали неслучайно — пользователи могут носить его в течение всего дня. Однако из-за размера оснастить прототип камерой было сложно, тем не менее инженеры сумели ее интегрировать. В беспроводную интеллектуальную систему также включили радио, встроенную батарею и инерциальный измерительный блок, для взаимодействия с умным домом поддерживается машинное зрение.

Для активации пользователь наводит камеру кольца на нужное устройство и нажимает на кнопку. Затем беспроводная система отправляет изображение выбранного девайса на телефон, который им управляет. Кроме того, можно регулировать громкость на том же телевизоре, просто поворачивая кисть руки. Интерактивное кольцо работает автономно в течение 16-24 часов.

Беспроводную кольцевую систему, управляющую дверными замками, телевизорами, лампами или жалюзи, планируются дополнить функцией отслеживания здоровья человека / @ Shyamnath Gollakota et al.

Большинство из 23 участников исследования, тестировавших смарт-кольцо, предпочли IRIS системе голосовых команд (в этом случае — Siri от Apple). В перспективе кольцо можно будет использовать также для отслеживания состояния здоровья человека, причем с более широким набором функций, чем позволяют современные устройства.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# беспроводные системы
# инженерия
# смарт-устройства
# умный дом
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Янв
Бесплатно
Космическое будущее: от подготовки миссии на Марс до освоения космических ресурсов
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
10 Янв
900
Искусственный интеллект и машинное обучение: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Янв
1500
Куда ползет улитка?
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
11 Янв
Бесплатно
Коммуникации в животном мире
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Янв
900
Археологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Янв
300
Свобода воли с точки зрения психиатра
Milmax Science
Казань
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Знакомство с Кузбассом
Русское географическое общество
Москва
Лекция
14 Янв
Бесплатно
И дум высокое стремленье
Библиотека № 237
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Лекторий Достоевский
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:23
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
Вчера, 19:57
Елизавета Александрова

В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.

Астрономия
# Mars Sample Return
# NASA
# Perseverance
# космос
# марс
# марсианские образцы
# марсианский грунт
# марсоходы
Позавчера, 19:10
Елизавета Александрова

Планетологи рассказали историю «поцелуя» Плутона и Харона

До сих пор считалось, что спутник, а вернее напарник, у Плутона появился так же, как Луна у Земли: из обломков катастрофического столкновения с другим небесным телом. Теперь планетологи перечеркнули этот сценарий и предложили другой: по их подозрениям, когда-то карликовая планета встретила Харона, «поцеловалась» с ним, и они временно образовали единое целое.

Астрономия
# двойные системы
# космос
# плутон
# спутники Плутона
# Харон
Позавчера, 15:23
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
Вчера, 19:57
Елизавета Александрова

В NASA предложили способы решения почти безнадежной проблемы доставки марсианского грунта

На дне марсианского кратера лежат капсулы с образцами грунта, в которых могут оказаться и следы жизни. Марсоход Perseverance заполняет пробирки одну за другой и оставляет на поверхности, но когда эта коллекция окажется в человеческих руках — большой вопрос: доставить образцы на Землю оказалось настолько сложно, что многие не верят в выполнимость такой задачи. Тем не менее в NASA недавно поделились несколькими идеями о том, как можно упростить и удешевить важную миссию.

Астрономия
# Mars Sample Return
# NASA
# Perseverance
# космос
# марс
# марсианские образцы
# марсианский грунт
# марсоходы
4 января
Михаил Орлов

Найден самый крупный из известных мезозавров

Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.

Палеонтология
# биология
# океан
# палеозой
# рептилии
# эволюция
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
13.12.2024
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые разработали беспроводное смарт-кольцо для управления умным домом

    2 минуты назад

  2. Ученые предупредили о риске загрязнения наркотиками подержанных автомобилей

    47 минут назад

  3. Астрофизики нашли джетам возможное объяснение

    4 часа назад

  4. Красный цвет одежды перестал помогать бойцам в контактных видах спорта

    7 часов назад
Выбор редакции

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

4 января

Последние комментарии

Vladimir Nikulin
6 минут назад
Vlad, если не успеет, думаю ему без проблем ещё пару годиков дадут и деньжат подкинут.

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
19 минут назад
Vlad, я все понимаю стихия, то да се ну и сокращение бюджета пожарной службы, но нам ведь совсем недавно люди со светлыми лицами втирали что леса горят

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Sandman7180
20 минут назад
Butcher, ветра через экватор почти не дуют

Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

Sandman7180
21 минута назад
Чо какие годы.. Осаждение сажи гораздо быстрее будет.. И да.. Кто сказал что будет столько пожаров?

Названы страны, которые переживут последствия глобальной ядерной войны

Иван Колупаев
28 минут назад
Vlad, "кремлевские пропагандоны" недавно сообщили что леса горят в Калифорнии 😲 Да так что Голливуд того и гляди кончится. Как жить-то будем без

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
43 минуты назад
Vitar, мозг это не про сторонников теорий заговора 😁 В частности лунного и вот теперь уже марсианского.

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
49 минут назад
Vladislav, лень искать материалы по радиозащите организмов ты ведь все равно в них не поверишь. Давно уже измерены уровни радиации при полете к Марсу

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vlad Ok
57 минут назад
Konstantin, мне совершенно не интересны нафталиновые сказки совкового агитпропа на новый лад в исполнении кремлевских лжецов пропагандонов и их инет

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
1 час назад
А других способов отслеживания конечно не было 😁 Развертывание системы раннего предупреждения началось в 60-х

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
1 час назад
Vitar, оптимист вы однако. Маск тоже оптимист но все же не до такой степени 🙄 раз призывает свернуть лунную программу. Вероятно он что-то знает о

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Сергей Мальцев
1 час назад
Вячеслав, а нам то он зачем этот гелий-3?

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Сергей Мальцев
1 час назад
Сплошные рекорды и достижения)). Только почему то они мало кого впечатляют, ну кроме тех, конечно,которые их высасывают. Было отлично, ща неплохо, а

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Александр Березин
1 час назад
Vlad, да, Байден же только своих детей отмазывает от тюрьмы, верно?

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Александр Березин
2 часа назад
Vlad, а я думал, что совковое бесхребетное существо -- это те, кто думает, что за критику Путина "карательные органы" России могут кому-то создать

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Вячеслав
2 часа назад
Maxim, присваивать Луну не нужно. Гелий-3. Американцы скоро получат возможность добраться до Луны и у них будет средство доставки оборудования для

«Роскосмос» четвертый год подряд снижает число запусков

Слава Хмелев
2 часа назад
Я 5 лет разрабатывал такой двигатель, хотел патент получить.... А тут на тебе.... Какой то американец НАСА задвинул такой же проект..... Жалко... Но у

NASA вложится в разработку ядерной установки, которая позволит собирать образцы с межзвездных объектов

Александр Березин
2 часа назад
Александр, металлургия стала лучше древнеримского уровня в Европе уже в Новое время. На остальные народы свинец влиял так же по силе -- по всей

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Александр Березин
2 часа назад
Фуат, европейские (а на европейское происхождение указывают изотопы свинца, см. новость) и в ту эпоху -- нет, не имели.

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Дмитрий, ну что тут подробнее? Квантовые процессы в принципе не укладываются в понятную нам логику классического мира. И где пролегает граница

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Дмитрий, здесь уместнее понятие "супервентности". Супервентно ли сознание на мозге или нет — это тоже тема отдельных дискуссий, и однозначного

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно