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Ученые разработали беспроводное смарт-кольцо для управления умным домом
Американские разработчики создали bluetooth-кольцо, которое значительно облегчит управление взаимосвязанными девайсами для пользователей.
Как отметили авторы исследования, инженеры из Вашингтонского университета (США), сегодня системы умного дома включают в себя освещение, мультимедиа, безопасность, отопление, степень увлажненности воздуха и многие другие функции, управлять которыми можно голосовыми командами или через приложение в телефоне. Однако не всегда взаимодействие с ними обещает повышенное удобство: например, беспрепятственному управлению мешают шум, а также необходимость пояснять, какую именно включить лампу или какой уровень громкости выбрать. Это вызывает дискомфорт.
Сотрудники университета хотели предложить такой же простой и интуитивно понятный принцип, как щелчок мышью по иконке на рабочем столе компьютера. Команда разработчиков отказалась от вербализации длинных голосовых команд в пользу более эффективной визуализации во взаимодействии устройства с другими девайсами, руководствуясь словами Конфуция: «Одна картина стоит тысячи слов». Инженеры представили свою инновационную систему.
Формат кольца выбрали неслучайно — пользователи могут носить его в течение всего дня. Однако из-за размера оснастить прототип камерой было сложно, тем не менее инженеры сумели ее интегрировать. В беспроводную интеллектуальную систему также включили радио, встроенную батарею и инерциальный измерительный блок, для взаимодействия с умным домом поддерживается машинное зрение.
Для активации пользователь наводит камеру кольца на нужное устройство и нажимает на кнопку. Затем беспроводная система отправляет изображение выбранного девайса на телефон, который им управляет. Кроме того, можно регулировать громкость на том же телевизоре, просто поворачивая кисть руки. Интерактивное кольцо работает автономно в течение 16-24 часов.
Большинство из 23 участников исследования, тестировавших смарт-кольцо, предпочли IRIS системе голосовых команд (в этом случае — Siri от Apple). В перспективе кольцо можно будет использовать также для отслеживания состояния здоровья человека, причем с более широким набором функций, чем позволяют современные устройства.
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