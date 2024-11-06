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Чувствительные сотрудники оказались полезнее стрессоустойчивых
Люди, которые особенно восприимчивы к внешним раздражителям, испытывают более высокий уровень стресса, но при этом могут увеличивать эффективность компании и быть более востребованными, чем стрессоустойчивые коллеги. К такому выводу пришли исследователи из Японии, проанализировав личностные качества склонных к стрессу сотрудников.
Многие современные исследования посвящены факторам, которые влияют на успех бизнеса и эффективность коллектива. Недавние научные работы выявили ключевые качества лидера, проверили, насколько руководителю важно быть амбициозным, и разобрались, что заставляет людей работать с суровыми начальниками.
Специалисты из Университета Осаки в Японии сфокусировались на таком профессиональном качестве, как стрессоустойчивость, и оценили долю особенно чувствительных к внешним раздражителям людей среди работающих взрослых. Результаты исследования, согласно которому именно нестрессоустойчивые сотрудники могут быть наиболее ценными для компаний, опубликовал Japanese Journal of Applied Psychology.
Авторы статьи провели онлайн-опрос, в котором участвовали 296 работающих взрослых в возрасте от 18 лет. Они измерили уровень стрессоустойчивости респондентов и учли их личностные качества, например оптимизм и пессимизм.
Оказалось, что высокая чувствительность, связанная с более сильным стрессом на работе, коррелирует также с развитой эмпатией. Это качество позволяет за счет чуткого и внимательного отношения к людям устанавливать прочные связи. Они, в свою очередь, зачастую необходимы для наиболее эффективного выполнения обязанностей и создания благоприятной рабочей среды.
Высокочувствительными, по данным исследования, оказались более четверти (26%) участников опроса. Учитывая репрезентативность выборки, такой же может быть доля людей с низким уровнем стрессоустойчивости среди всех работающих взрослых.
«Наше исследование показало, что <…> значительная часть сотрудников, возможно, сталкивается с повышенным стрессом на работе. <…> При этом, хотя высокочувствительные люди сильнее подвержены стрессу, их высокий уровень эмпатии может быть ценным активом для организаций, особенно на должностях, которые требуют развитых навыков межличностного общения», — отметили авторы публикации.
По мнению ученых, на результаты их исследования стоит обратить внимание руководителям компаний, так как именно стресс считается одной из главных причин текучки кадров, неудовлетворенности работой, эмоционального истощения, снижения производительности и даже самоубийств. Понимая роль высокочувствительных людей в развитии бизнеса и учитывая их особенности, менеджеры смогут создавать благоприятную среду, дольше удерживать сотрудников на их должностях и повышать эффективность компании.
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