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2 часа назад
Юлия Трепалина
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Умение «выключаться» из работы снизило шансы на повышение

4.6

Новое исследование выявило парадокс: на словах в компаниях признают, что сотрудникам необходимо «отключаться» от задач в нерабочее время для поддержания производительности и психического здоровья. Но на деле тех, кто старается соблюдать эти правила, фактически наказывают, ограничивая в карьерном росте.

Психология
# карьера
# корпоративная культура
# личная жизнь
# отдых
# повышение в должности
# работа
# сотрудники
в отпуске
© Big Cheese Photo, Getty Images

Фриланс и гибридные формы занятости, распространение которых усилилось в пандемию, все больше размывают границы между личной жизнью и работой. Отсутствие баланса между ними ведет к ощущению бесконечных трудовых будней. Эмоциональное выгорание из-за того, что человек никогда не чувствует себя свободным от работы, стало серьезной проблемой для сотрудников и работодателей, повысившей текучесть кадров и негативно влияющей на благополучие и продуктивность персонала.

Стремясь исправить ситуацию, предприятия стали активнее внедрять программы для оздоровления и улучшения самочувствия сотрудников, выступать за поддержание баланса между трудом и отдыхом. Однако в новом исследовании специалисты в области маркетинга и бизнеса из Гонконга и Испании выявили парадокс: на словах в компаниях признают, что сотрудникам нужно «отключаться» от задач в нерабочее время для поддержания высокой производительности и психического здоровья, но фактически руководители наказывают тех, кто старается соблюдать эти правила, ограничивая в карьерном росте. Статья об этом вышла в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.

В серии контролируемых экспериментов, в которых суммарно поучаствовали 7800 человек, исследователи предлагали сравнить гипотетических сотрудников с одинаковой эффективностью, но с разным подходом к выстраиванию личных границ вне работы. Например, одни включали автоответчик на выходных, а другие — нет.

В опросах руководители неизменно отмечали, что первые будут более отдохнувшими и продуктивными по возвращении к работе. Тем не менее их же оценивали как менее приверженных делу и заслуживающих повышения, чем коллег, которые оставались на связи.

Это противоречие сохранялось, даже когда в обоих случаях никаких задач в нерабочее время выполнять не приходилось, если «отключавшийся» сотрудник находился в прямом подчинении у руководителя, объективно лучше справлялся с обязанностями и был недоступен по уважительной причине (например, ухаживал за больным родственником).

Объяснение парадокса исследователи видят в том, что руководители бессознательно ассоциируют постоянную вовлеченность сотрудника (даже в нерабочее время) с большей преданностью и готовностью к сверхусилиям ради работы. Те же, кто защищает личные границы, кажутся не такими мотивированными, увлеченными делом и самоотверженными — следовательно, менее подходящими для повышения. При этом по эффективности в работе они могут не уступать коллегам или даже превосходить их.

Такое отношение создает порочный круг, который трудно разорвать. Продвижение по карьерной лестнице сотрудников, готовых работать круглосуточно без перерывов на выходные и отпуск, ведет к тому, что на руководящих ролях оказываются люди, недооценивающие важность баланса между работой и личной жизнью.

В результате проигрывают все: персонал переутомляется и выгорает, компании расплачиваются снижением производительности и увеличением «текучки», а для экономики в целом это выливается в рост расходов на медицинскую помощь тем, кто подорвал здоровье из-за стресса на работе.

Исследователи призвали руководителей не только на словах выступать за поддержание баланса между работой и личной жизнью, но и последовательно придерживаться этих принципов на практике. В пресс-релизе к научной статье специалисты рекомендовали компаниям пересмотреть критерии оценки и вместо доступности 24/7 учитывать реальные результаты сотрудников.

Также следует ввести четкие правила коммуникаций по работе, официально ограничить звонки и отправку сообщений за пределами рабочих часов и бороться с возможной неумышленной предвзятостью менеджеров среднего звена к сотрудникам, предпочитающим быть не на связи в отведенное для отдыха время.

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Психология
# карьера
# корпоративная культура
# личная жизнь
# отдых
# повышение в должности
# работа
# сотрудники
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