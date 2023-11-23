Психологи узнали, как нейросети влияют на обучение студентов

Специалисты МГППУ и МИФИ изучили то, как успеваемость студентов влияет на их желание использовать нейросети в учебе. Более половины опрошенных оказались готовы использовать Chat-GPT при подготовке к занятиям. При этом студенты с более высокой успеваемостью предпочли самостоятельно готовить домашние задания в отличие от тех, кто учится хуже. Среди студентов, заинтересованных в использовании Chat-GPT, большинство — юноши.

Результаты научного проекта опубликованы в сборнике «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)». Психологи провели исследование, чтобы выяснить, как успеваемость студентов влияет на их желание использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке письменных работ. В проекте приняли участие 104 студента из Московского государственного психолого-педагогического университета и Института экономики и культуры разных курсов обучения. Средний возраст респондентов составил 24 года, большинство были девушки (72 процента).

Из опроса стало ясно, что большинство (57 процентов) готовы использовать технологии искусственного интеллекта (Chat-GPT) для написания рефератов, курсовых и дипломных проектов. Остальные ответили отрицательно.

Дмитрий Деулин, декан факультета «Экстремальная психология Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), отмечает, что 73 процента опрошенных студентов никогда не использовали Chat-GPT. Молодые люди с более высокой успеваемостью (средний балл 4,2) предпочитают самостоятельно готовится к занятиям, в отличие от студентов с более низкой успеваемостью (средний балл 3,8).

Интересно отметить, что среди опрошенных, выразивших желание использовать Chat-GPT в учебных целях, мужчин было больше — 34 человека, что составило 75 процентов от общего числа опрошенных мужского пола. Женщин было 25 человек (45 процентов от общего числа респондентов женского пола).

Юноши с низкой успеваемостью проявили больший интерес к использованию технологий искусственного интеллекта при написании письменных работ, таких как дипломные проекты и курсовые. Это указывает на необходимость пересмотра подходов к оценке учебных достижений студентов. Также следует обратить внимание разработчиков программ проверки оригинальности текста на возможные риски, связанные с использованием подобных технологий.

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МГППУ 31 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.