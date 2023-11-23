  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 14:01
МГППУ
141

Психологи узнали, как нейросети влияют на обучение студентов

4.4

Специалисты МГППУ и МИФИ изучили то, как успеваемость студентов влияет на их желание использовать нейросети в учебе. Более половины опрошенных оказались готовы использовать Chat-GPT при подготовке к занятиям. При этом студенты с более высокой успеваемостью предпочли самостоятельно готовить домашние задания в отличие от тех, кто учится хуже. Среди студентов, заинтересованных в использовании Chat-GPT, большинство — юноши.

МГППУ
# ChatGPT
# искусственный интеллект
# нейросети
# студенты
# учеба
Психологи узнали, как нейросети влияют на обучение студентов
Психологи узнали, как нейросети влияют на обучение студентов / © Getty images

Результаты научного проекта опубликованы в сборнике «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)». Психологи провели исследование, чтобы выяснить, как успеваемость студентов влияет на их желание использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке письменных работ. В проекте приняли участие 104 студента из Московского государственного психолого-педагогического университета и Института экономики и культуры разных курсов обучения. Средний возраст респондентов составил 24 года, большинство были девушки (72 процента).

Из опроса стало ясно, что большинство (57 процентов) готовы использовать технологии искусственного интеллекта (Chat-GPT) для написания рефератов, курсовых и дипломных проектов. Остальные ответили отрицательно.

Дмитрий Деулин, декан факультета «Экстремальная психология Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), отмечает, что 73 процента опрошенных студентов никогда не использовали Chat-GPT. Молодые люди с более высокой успеваемостью (средний балл 4,2) предпочитают самостоятельно готовится к занятиям, в отличие от студентов с более низкой успеваемостью (средний балл 3,8).

Интересно отметить, что среди опрошенных, выразивших желание использовать Chat-GPT в учебных целях, мужчин было больше — 34 человека, что составило 75 процентов от общего числа опрошенных мужского пола. Женщин было 25 человек (45 процентов от общего числа респондентов женского пола).

Юноши с низкой успеваемостью проявили больший интерес к использованию технологий искусственного интеллекта при написании письменных работ, таких как дипломные проекты и курсовые. Это указывает на необходимость пересмотра подходов к оценке учебных достижений студентов. Также следует обратить внимание разработчиков программ проверки оригинальности текста на возможные риски, связанные с использованием подобных технологий. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
31 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# ChatGPT
# искусственный интеллект
# нейросети
# студенты
# учеба
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Ноя
Бесплатно
Автопилот и его возможности. Кто летает на самом деле
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Ноя
700
Кванты света: что же такое свет на самом деле?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Ноя
500
Охотничье поведение и миграции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Анатомия за 22 минуты
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Выходной со светом
Сколтех
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Космический дайджест
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Венера: загадочная сестра Земли
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Гуманоидный робофутбол и образование
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Тотьма – соль земли русской
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:27
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
Позавчера, 11:18
Сколтех

Физики «увидели» случайные петли в хромосомах

Коллектив ученых из Сколтеха, Массачусетского технологического университета и других ведущих научных организаций России и США представил физическую модель свернутого в петли полимера. Точное аналитическое решение этой модели позволило ученым воспроизвести универсальные особенности упаковки хромосом из экспериментальных данных. Теоретическая работа позволит исследователям понять, как петлевая экструзия влияет на биофизические свойства хромосомы, и определить параметры этих петель из экспериментальных данных.

Сколтех
# ДНК
# клетка
# петли
# хромосомы
Вчера, 11:06
Даниил Сухинов

Ученые объяснили, как морские черви научились «отбрасывать хвост» с мозгом и глазами для размножения

Исследователи из Токийского университета впервые подробно описали уникальный способ размножения морских червей — шизогамию. Животные создают в хвостовой части своего тела «отдельный организм», наполненный половыми клетками, с собственными глазами и мозгом.

Биология
# гаметы
# размножение
# регенерация
# черви
20 ноября
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
Позавчера, 11:27
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
18 ноября
Анатолий Глянцев

Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной

Поток результатов космической обсерватории «Джеймс Уэбб» все больше озадачивает ученых. Телескоп фиксирует множество древних массивных галактик, которых, по современным представлениям, вообще не должно существовать. Горячие головы уже заговорили чуть ли не об отмене Большого взрыва. Naked Science объясняет, что на самом деле происходит с наукой об истории космоса.

Астрономия
# вселенная
# галактика
# космология
# космос
# телескоп Джеймса Уэбба
Выбор редакции
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 45

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить