Женщины посчитали склонных к гневу мужчин менее умными

Мужчин с более высоким уровнем гнева их партнерши воспринимают как менее умных, выяснила международная команда психологов. Из-за этого у обоих в паре снижается удовлетворенность отношениями.

Согласно недавним исследованиям, особенности личности, внешнего вида или поведения могут восприниматься неожиданным образом. Например, покровительство со стороны мужчины способно заставить женщину сомневаться в его надежности, а на женские ягодицы представители разных полов реагируют неодинаково в зависимости от культуры.

Специалисты из Варшавского университета, Университета кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве (оба — в Польше), Падуанского университета (Италия) и Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) изучили, как женщины воспринимают интеллект своего романтического партнера в зависимости от того, насколько ему свойственны проявления гнева. Результаты исследования появились в научном журнале Evolutionary Psychology.

Авторы публикации опросили 148 гетеросексуальных пар, в которых женщинам было от 18 до 74 лет, а мужчинам — от 18 до 80 лет. С каждым участником исследования ученые 45 минут общались наедине, чтобы романтический партнер никак не мог повлиять на ход беседы.

Склонность людей испытывать гнев измеряли с помощью стандартизированного опросника, предлагающего респонденту оценить самого себя. Объективный уровень интеллекта исследователи узнали с помощью инструмента Raven’s Advanced Progressive Matrixes — хорошо зарекомендовавшего себя теста на подвижный интеллект. Воспринимаемый уровень интеллекта (свой и романтического партнера) в сравнении с другими людьми оценивали сами участники исследования по шкале от 1 до 25. Чтобы измерить удовлетворенность отношениями, использовали опросник, который показывает, насколько, по мнению каждого партнера, удовлетворяются его потребности, связанные с отношениями.

В итоге независимо от реального уровня интеллекта, а также от длительности отношений и количества партнеров в прошлом женщины оценивали более склонных к гневу мужчин как менее умных. При этом оба партнера в парах с более «суровыми» мужчинами были менее удовлетворены отношениями.

По мнению авторов статьи, исследование подтверждает: в отношениях есть некий компромисс между интеллектом и способностью сострадать, которая связана со склонностью к гневу. Если у партнера высокий уровень гнева и низкий уровень сострадания, то это, по-видимому, негативно влияет на восприятие его интеллекта вне зависимости от объективных показателей. Это искажение проявляется и влияет на общую удовлетворенность отношениями у обоих людей в паре.

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