«Покровительство» мужчин заставило женщин сомневаться в их надежности

Когда мужчина опекает женщину, воспринимая как беззащитную, она склонна считать его менее надежным, выяснила международная команда ученых. Негативно такой тип поведения сказывается и на женской удовлетворенности отношениями.

Сексизм, то есть дискриминация по половому признаку, может проявляться по-разному. К враждебным формам относят, например, жестокость в адрес женщин и восприятие их прежде всего как объекта сексуального удовлетворения, а также одобрение «токсичной маскулинности», предполагающей, что настоящий мужчина должен быть физически сильным, грубым и не проявлять эмоций, в частности не плакать.

Существует и так называемый доброжелательный сексизм, который выглядит как положительное отношение, но на самом деле основывается на связанных с полом стереотипах. Одной из форм проявления доброжелательного сексизма считается «покровительственное» отношение к женщине со стороны мужчины. В такой ситуации даже при добрых намерениях женщину рассматривают как нуждающуюся в заботе и опеке, в какой-то степени беспомощную.

Специалисты из Университета Дикина (Австралия), Эссекского университета (Великобритания) и Университета Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия) проанализировали, как доброжелательный сексизм в отношениях, в частности «покровительство», сказываются на психологическом состоянии женщин. Выяснилось, что такие типы поведения не менее вредны, чем враждебные формы дискриминации. Научную статью, в которой описаны результаты исследования, опубликовал журнал Social Psychological and Personality Science.

Авторы работы изучали, как влияют на психологическое состояние женщины и ее удовлетворенность отношениями три формы доброжелательного сексизма. Это были «покровительство», дополнительная гендерная дифференциация (идеализация женщины за уникальные качества, которые воспринимаются как дополнение к «мужским», например за чуткость, «непорочную чистоту») и понимание, что женщина в романтических отношениях удовлетворяет эмоциональные потребности мужчины.

В исследовании участвовали 724 женщины от 18 лет до 81 года, которые на момент опроса состояли в отношениях с мужчинами. Респондентки охарактеризовали свой опыт доброжелательного сексизма, используя специальную шкалу. Кроме того, они описали, насколько надежным (например, способным поддержать в тяжелые времена) считают своего партнера, в какой степени удовлетворены отношениями, испытывают ли стресс и одобряют ли поведение, которое можно отнести к доброжелательному сексизму.

Оказалось, что женщины, партнеры которых вели себя «покровительственно», испытывали более сильный психологический стресс и меньше были удовлетворены отношениями. При этом мужчины в таких парах воспринимались как менее надежные и подрывающие авторитет женщины.

Идеализация за «женские» качества также была связана с недоверием партнеру с точки зрения надежности и неудовлетворенностью отношениями. Однако уровень стресса у женщин в такой ситуации был меньше.

Больше всех довольны отношениями оказались женщины, сообщившие, что их ролью считается удовлетворение мужских эмоциональных потребностей. По сравнению с другими участницами исследования они считали своих партнеров более надежными, а их поведение — менее «покровительственным».

Пожилые респондентки, как правило, сообщали о меньшем психологическом стрессе. Состоявшие в длительных отношениях и родившие детей — о меньшей удовлетворенности союзом. Исследователи также отметили, что у женщин с более высоким уровнем образования стресс был меньше, а у работающих — несколько больше.

По словам ученых, работа проливает свет на связь между проявлениями доброжелательного сексизма и благополучием отношений. В отличие от враждебной эта форма дискриминации может приносить каждому человеку в паре не только вред, но и выгоду, в связи с чем ее влияние на отношения изучать особенно важно. В дальнейшем авторы работы планируют провести более длительные исследования и собрать данные не только у женщин, но и у их партнеров мужского пола.

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