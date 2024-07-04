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Привычку к курению объяснили с точки зрения личностных особенностей
Анализ крупной выборки курильщиков сигар и сигарет показал, что людям с таким пристрастием присущи определенные личностные черты. Исследователи рассчитывают, что лучшее понимание психологических особенностей курящих поможет в профилактике и борьбе с вредной привычкой.
Медики признают табачную эпидемию одной из самых серьезных угроз для здоровья населения. По данным ВОЗ, из-за табака в мире умирают более восьми миллионов человек в год, в том числе 1,3 миллиона — от воздействия окружающего табачного дыма.
Для разработки стратегий по преодолению тяги к табаку и предотвращению начала курения важно знать, какие факторы, в том числе личностные, играют роль в формировании зависимости. Вклад в изучение темы внесли авторы новой работы, опубликованной в журнале PLOS One.
Ученые воспользовались данными исследовательского проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) с участием жителей Европы в возрасте 50 лет и старше.
Для анализа отобрали 9918 человек, которые в рамках исследования прошли оценку личностных черт с помощью опросника на основе пятифакторной модели (Big Five) и сообщили о курении табака или отсутствии этой привычки. В итоговую выборку вошли 5480 никогда не куривших людей и 4438 курильщиков. Также авторы научной работы учли форму потребления табака — в виде сигар или сигарет.
Рассмотрев данные, специалисты обнаружили, что курение коррелировало с более низкими баллами в пунктах тестов, характеризующих добросовестность (или сознательность) и дружелюбие (уступчивость, способность прийти к согласию). Также курящим оказалась свойственна более выраженная экстравертированность по сравнению с некурящими.
Исследователи предположили, что низкий уровень добросовестности у курильщиков отражает нехватку у них самодисциплины и пренебрежительное отношение к отдаленным рискам для здоровья, которые характерны для более импульсивного поведения. Сниженная уступчивость говорит о склонности к бунтарству и антагонизму. Это позволяет объяснить, почему курящие упорствуют в своей привычке, несмотря на ее неодобрение обществом.
Что касается высоких баллов по шкале экстраверсии, то они, вероятно, связаны с социальными аспектами употребления табака. Курение порой становится поводом для социальных контактов, что может нравиться людям с этим пристрастием.
Кроме того, выяснилось, что курильщики сигар, как правило, демонстрируют менее выраженный невротизм (склонность к тревоге и негативу) и большую открытость опыту, чем предпочитающие сигареты и некурящие.
По мнению авторов, в дальнейшем следует изучить выявленные тенденции на выборке из более молодых людей. В перспективе это позволит разработать методики по предупреждению начала курения с учетом предрасположенности к определенным типам личности. Также имеет смысл включить в анализ современные формы употребления табака вроде электронных сигарет, которые в представленном исследовании не рассматривали.
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