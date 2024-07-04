Неврологи обнаружили необычную причину мигрени

Страдающие мигренью иногда могут предсказывать приступы по незначительным симптомам, называемым аурой. Причины этого не до конца изучены, но новая работа датских ученых дает ответ на вопрос.

Мигренью страдает каждый десятый человек в мире, почти четверть из них испытывают симптомы, предшествующие приступу, — ауру. Это может быть временная потеря зрения, слуха, вспышки света, звон в ушах, скованность, тошнота. Аура длится не более часа, после чего наступает пульсирующая очаговая головная боль, которая не проходит несколько дней.

Точные причины мигрени до сих пор не определены. Ранее исследователи заметили, что чаще ею страдают несколько человек в семье, то есть речь идет о наследственности. Известно также, что ауру запускают электрические и химические сигналы в мозге. В зависимости от отдела, где они начинаются, возникает тот или иной симптом.

Почему за аурой следует приступ головной боли и почему ее очаг расположен в одном из полушарий, было неясно. Ответ на этот вопрос дали ученые из Копенгагенского университета (Дания). Они показали, что белки, вырабатываемые в мозге во время приступа мигрени с аурой, поступают со спинномозговой жидкостью к сигнальным нервам, вызывающим головную боль. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science.

«Мы показали, что белки активируют группу нейронов в основании черепа, известных как тройничный нерв, связывающий периферическую нервную систему с головой», — пояснил пресс-службе вуза первый автор статьи Мартин Расмуссен.

Содержимое спинномозговой жидкости попадает в незащищенное основание тройничного нерва, а оттуда — в периферическую нервную систему.

По словам профессора Майкена Недергаарда, ведущего автора новой статьи, удалось обнаружить главный путь взаимодействия между мозгом и остальной нервной системой. О его роли в развитии мигрени исследователи раньше не знали. Возможно, он задействован и при других видах головной боли, отметил ученый.

Стало понятно, почему мигрень возникает в каком-то одном месте головы. Дело в том, что белки в первую очередь поступают в сенсорную систему того отдела мозга, где синтезировались, а не расходятся по всему внутричерепному пространству. Это и порождает очаговый приступ.

Исследование проводили на мышах, отбирая образцы мозга во время зрительной ауры. Затем анализировали коктейль из синтезируемых там веществ. Из почти полутора тысяч белков менялись лишь 11 процентов. Причем 12 веществ, чья концентрация нарастала, активировали сигналы боли.

Один из найденных белков-рецепторов — CGRP. Известно его участие в мигрени. Специалисты уже создали препараты, подавляющие активность этого вещества, но не всем пациентам они помогают. Ученые надеются, что их открытие приведет к появлению новых лекарств от мигрени с аурой.

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