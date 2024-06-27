Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Танцоры оказались менее невротичными, чем люди, не практикующие танцы
Исследователи из Германии на двух крупных выборках рассмотрели личностные черты людей, которые профессионально или на любительском уровне занимаются танцам. Оказалось, что по сравнению с нетанцующими у них более выражены такие качества, как открытость опыту и дружелюбие, но при этом снижен уровень невротичности.
В научной литературе немного работ о личностных качествах танцоров. К тому же большинство из них недостаточно репрезентативны из-за небольшого числа участников. Группа немецких ученых во главе с исследователями из Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка (MPIEA) решила восполнить пробелы в этой области. В своем анализе моделей личности танцоров они использовали данные более 6000 человек из двух стран — Швеции и Германии. Исследование опубликовал журнал Personality and Individual Differences.
Шведскую выборку из 5435 человек в возрасте от 27 до 54 лет ученые сформировали с помощью данных другого исследования, в рамках которого респонденты предоставили сведения о творческой активности и достижениях в сфере танцев.
В Германии для сбора сведений организовали онлайн-опрос с привлечением посетителей школ танцев и подобных учреждений. В нем участвовали 574 человека от 18 до 83 лет. Добровольцы предоставили демографические данные и заполнили анкеты, касающиеся деталей их танцевального опыта.
Личностные качества участников в обеих выборках оценивали с помощью опросников на основе пятифакторной модели, известной в психологии как «Большая пятерка» (Big Five). Она предполагает следующие пять черт: открытость опыту, добросовестность (или сознательность), экстраверсию, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию) и невротизм (предрасположенность к негативным эмоциям). В Швеции тест состоял из 44 пунктов, в Германии — из 30.
Зная из прошлых исследований, что музыканты более открыты, дружелюбны и невротичны, чем несвязанные с музыкой люди, авторы ожидали увидеть у танцоров схожие результаты. Предположение в целом подтвердилось: людям, занятым танцами, действительно свойственны большая открытость, экстравертированность и доброжелательность.
Исключением стал невротизм — черта, характеризующая склонность к эмоциональной неустойчивости, тревоге и негативным мыслям. Это качество у танцоров было менее выражено, чем у нетанцующих. Исследование также показало, что преобладающие у танцоров личностные черты еще сильнее проявлялись у владельцев школ танцев, то есть у людей, которые были еще и предпринимателями.
Авторы также обнаружили некоторые различия в личностных особенностях между танцорами разных стилей. Например, у танцующих свинг невротизм оказался выражен слабее, чем у практикующих спортивно-бальные танцы. Впрочем, для подтверждения тенденции и понимания стоящих за ней причин нужны дополнительные исследования, отметили ученые. В будущем они планируют расширить анализ, включив в него большее число стран и танцевальных стилей.
Ранее австралийские специалисты пришли к выводу, что в плане укрепления психического здоровья и когнитивных способностей регулярные занятия танцами не менее, а порой даже более эффективны, чем другие виды физической активности.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте
Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Ангара»: рождение ракеты
Дела на миллион: математические «Задачи тысячелетия» доступным языком
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии