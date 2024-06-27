Танцоры оказались менее невротичными, чем люди, не практикующие танцы

Исследователи из Германии на двух крупных выборках рассмотрели личностные черты людей, которые профессионально или на любительском уровне занимаются танцам. Оказалось, что по сравнению с нетанцующими у них более выражены такие качества, как открытость опыту и дружелюбие, но при этом снижен уровень невротичности.

В научной литературе немного работ о личностных качествах танцоров. К тому же большинство из них недостаточно репрезентативны из-за небольшого числа участников. Группа немецких ученых во главе с исследователями из Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка (MPIEA) решила восполнить пробелы в этой области. В своем анализе моделей личности танцоров они использовали данные более 6000 человек из двух стран — Швеции и Германии. Исследование опубликовал журнал Personality and Individual Differences.

Шведскую выборку из 5435 человек в возрасте от 27 до 54 лет ученые сформировали с помощью данных другого исследования, в рамках которого респонденты предоставили сведения о творческой активности и достижениях в сфере танцев.

В Германии для сбора сведений организовали онлайн-опрос с привлечением посетителей школ танцев и подобных учреждений. В нем участвовали 574 человека от 18 до 83 лет. Добровольцы предоставили демографические данные и заполнили анкеты, касающиеся деталей их танцевального опыта.

Личностные качества участников в обеих выборках оценивали с помощью опросников на основе пятифакторной модели, известной в психологии как «Большая пятерка» (Big Five). Она предполагает следующие пять черт: открытость опыту, добросовестность (или сознательность), экстраверсию, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию) и невротизм (предрасположенность к негативным эмоциям). В Швеции тест состоял из 44 пунктов, в Германии — из 30.

Зная из прошлых исследований, что музыканты более открыты, дружелюбны и невротичны, чем несвязанные с музыкой люди, авторы ожидали увидеть у танцоров схожие результаты. Предположение в целом подтвердилось: людям, занятым танцами, действительно свойственны большая открытость, экстравертированность и доброжелательность.

Исключением стал невротизм — черта, характеризующая склонность к эмоциональной неустойчивости, тревоге и негативным мыслям. Это качество у танцоров было менее выражено, чем у нетанцующих. Исследование также показало, что преобладающие у танцоров личностные черты еще сильнее проявлялись у владельцев школ танцев, то есть у людей, которые были еще и предпринимателями.

Авторы также обнаружили некоторые различия в личностных особенностях между танцорами разных стилей. Например, у танцующих свинг невротизм оказался выражен слабее, чем у практикующих спортивно-бальные танцы. Впрочем, для подтверждения тенденции и понимания стоящих за ней причин нужны дополнительные исследования, отметили ученые. В будущем они планируют расширить анализ, включив в него большее число стран и танцевальных стилей.

Ранее австралийские специалисты пришли к выводу, что в плане укрепления психического здоровья и когнитивных способностей регулярные занятия танцами не менее, а порой даже более эффективны, чем другие виды физической активности.

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