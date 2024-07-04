Человеческий плач вогнал собак в сильный стресс

Ученые из Венгрии впервые провели эксперимент, чтобы выяснить, как домашние животные разных видов воспринимают эмоции человека. Оказалось, звуки плача заставляют собак сильнее переживать, а минипиги расстраиваются от простого похмыкивания.

Собаки очень чутко реагируют на эмоциональное состояние хозяина. Ученые объясняют это не только эволюционным отбором, но и универсальным звуковым механизмом кодирования переживаний. Проще говоря, существует вокальная азбука, понятная животным разных видов. Это объясняет, почему некоторые звуки эмоционально заразительны, то есть состояние того, кто их издает, передается тому, кто слушает. Такое наблюдали у многих видов — от птиц до приматов.

Для особей разных видов эмоциональное заражение происходит в исключительных случаях — например, когда есть угроза жизни. К этой категории относится плач младенцев. Единственный вид, понимающий вокальную азбуку другого вида почти всегда, — собаки по отношению к человеку. Они чутко улавливают негативные эмоции, возбуждение.

Некоторые звуки понимают одомашненные лошади: к примеру, они замирают в ответ на воинственные кличи. Лошади, как и кошки, в целом откликаются на позы и звуки, выражающие эмоции. Известно также, что домашние свиньи по-разному реагируют на положительные и отрицательные речи людей.

Чтобы лучше понять, как работает эмоциональное заражение между разными видами, ученые с кафедры этологии Будапештского университета привлекли волонтеров со всего мира, у которых жили собаки и минипиги. Хозяева удаленно тестировали своих подопечных и передавали данные исследователям.

В эксперименте, помимо венгров, участвовали волонтеры из Колумбии, Израиля, Мексики, Испании, Швейцарии, США. Всего — 30 собак в возрасте от двух до 11 лет и 22 минипига. Владельцы проигрывали своим питомцам два вида звуков — плач и более нейтральное по звучанию напевание (гудящее, «себе под нос»). Тестирование проводили несколько раз с перерывом в неделю, реакцию записывали на видео, которые отправляли экспериментаторам.

Результаты оказались любопытными. Собаки, как и ожидалось, сильнее воспринимали эмоции, передаваемые звуком человеческого голоса. Они показывали это своим поведением, лаяли, старались прикоснуться. Плач сильно нервировал питомцев, они впадали в стресс. Карликовые свиньи, напротив, больше реагировали на напевное мычание: возбуждались, хрюкали. Услышав плач, минипиги застывали и долго смотрели на хозяина.

«Вероятно, звуки, в которых нет универсальных признаков, такие как напевание, некоторым видам сложнее расшифровать. Не исключено, что свиньи тоже эмоционально „заражаются“ от человеческого плача, однако мычание для них непривычно, это их раздражает», — прокомментировала Перес Фага, соавтор статьи, вышедшей в журнале Animal Behaviour.

Собаки же стремятся уловить эмоции хозяина, даже выраженные необычным способом. Видимо, в этом направлении идет эволюционный отбор. Расшифровка речи человека — ключевой элемент сотрудничества двух видов, заключили ученые.

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