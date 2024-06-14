Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Прикосновения оказались приятнее, когда о них спрашивали
Когда человек разрешает дотронуться до себя, прикосновение воспринимается лучше, чем когда согласия на физический контакт не спрашивают. Это распространяется как на дружеские или романтические отношения, так и на медицинские осмотры.
Прикосновения — важная часть социального взаимодействия, а также необходимый компонент профессиональной деятельности в некоторых сферах: например, в медицине для постановки диагноза зачастую обязательна пальпация — ощупывание тела пациента. Согласно предыдущим исследованиям, прикосновения положительно влияют на физическое и психическое здоровье человека, однако эмоциональная реакция на них не всегда одинакова.
Специалисты из Мюнхенского и Дрезденского технического университетов в Германии выяснили, что активное согласие на прикосновение делает его более приятным для человека, к которому прикасаются. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Attention, Perception, & Psychophysics.
Исследователи провели серию экспериментов, в которых участвовали 23 здоровых человека (18 мужчин и пять женщин) в возрасте от 18 до 35 лет. Все они были носителями немецкого языка, правшами, не носили очков, имели или получали высшее образование.
Экспериментатор осторожно поглаживал по руке каждого из участников эксперимента, но у одних людей спрашивали разрешения на прикосновение и уточняли, рукой в синей или белой перчатке лучше дотрагиваться до них, а у других возможности обсудить взаимодействие не было. В случаях, когда участникам давали право выбора (даже относительно незначительных факторов вроде цвета перчатки исследователя), одинаковые прикосновения приносили значительно больше удовольствия. Результат был одинаковым для прикосновений разной длительности.
Пупиллометрическая технология, оценивающая размер зрачка пациента, показала, что наличие выбора повышало физиологическое возбуждение людей, участвовавших в экспериментах. Авторы исследования предположили, что это связано с ожиданием прикосновения: когда человек знает, что до него дотронутся, он начинает предвкушать момент физического контакта.
Ученые отметили, что акт выбора способен улучшать реакцию тела и разума на физическое взаимодействие. Эту информацию, на их взгляд, можно использовать как в личных отношениях, так и в терапии, которая основана на прикосновениях: «Предоставление пациентам большего осознанного контроля над своим лечением может принести большую пользу, чем считается в настоящее время».
Исследователи также обратили внимание на то, что даже незначительный выбор вроде выбора цвета может сделать людей более восприимчивыми к опыту. Важно анализировать ситуации подобного выбора, особенно когда они используются в рамках маркетинговых стратегий и могут быть нацелены на обман потребителя товаров или услуг.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
В центре далекой галактики OJ 287 находятся две черные дыры, одна из которых в сотню раз больше другой. В 2021 году астрономы подтвердили существование пары по изменению яркости объекта. Теперь же ученым удалось доказать, что источником той необычной вспышки была именно малая черная дыра.
Нынешняя версия крупнейшего носителя SpaceX вдвое мощнее «Сатурна-5», самой мощной ракеты прошлого. Однако документ Федерального управления гражданской авиации США показал, что Илон Маск планирует серьезно нарастить разрыв. Попутно у его ракеты значительно увеличится количество двигателей в обеих ступенях, в итоге она станет выше высочайшей пирамиды на земле.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы читателей (ч. 7)
Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?
Группировка Starlink — система орбитального перехвата принципиально нового типа
Какие бывают галактики?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии