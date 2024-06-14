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Только что
Полина Меньшова
2

Прикосновения оказались приятнее, когда о них спрашивали

5.3

Когда человек разрешает дотронуться до себя, прикосновение воспринимается лучше, чем когда согласия на физический контакт не спрашивают. Это распространяется как на дружеские или романтические отношения, так и на медицинские осмотры.

Психология
# активное согласие
# выбор
# прикосновения
# удовольствие
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Кадр из сериала «Теория большого взрыва» / © wbd.com

Прикосновения — важная часть социального взаимодействия, а также необходимый компонент профессиональной деятельности в некоторых сферах: например, в медицине для постановки диагноза зачастую обязательна пальпация — ощупывание тела пациента. Согласно предыдущим исследованиям, прикосновения положительно влияют на физическое и психическое здоровье человека, однако эмоциональная реакция на них не всегда одинакова.

Специалисты из Мюнхенского и Дрезденского технического университетов в Германии выяснили, что активное согласие на прикосновение делает его более приятным для человека, к которому прикасаются. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Attention, Perception, & Psychophysics.

Исследователи провели серию экспериментов, в которых участвовали 23 здоровых человека (18 мужчин и пять женщин) в возрасте от 18 до 35 лет. Все они были носителями немецкого языка, правшами, не носили очков, имели или получали высшее образование.

Экспериментатор осторожно поглаживал по руке каждого из участников эксперимента, но у одних людей спрашивали разрешения на прикосновение и уточняли, рукой в синей или белой перчатке лучше дотрагиваться до них, а у других возможности обсудить взаимодействие не было. В случаях, когда участникам давали право выбора (даже относительно незначительных факторов вроде цвета перчатки исследователя), одинаковые прикосновения приносили значительно больше удовольствия. Результат был одинаковым для прикосновений разной длительности.

Пупиллометрическая технология, оценивающая размер зрачка пациента, показала, что наличие выбора повышало физиологическое возбуждение людей, участвовавших в экспериментах. Авторы исследования предположили, что это связано с ожиданием прикосновения: когда человек знает, что до него дотронутся, он начинает предвкушать момент физического контакта.

Ученые отметили, что акт выбора способен улучшать реакцию тела и разума на физическое взаимодействие. Эту информацию, на их взгляд, можно использовать как в личных отношениях, так и в терапии, которая основана на прикосновениях: «Предоставление пациентам большего осознанного контроля над своим лечением может принести большую пользу, чем считается в настоящее время».

Исследователи также обратили внимание на то, что даже незначительный выбор вроде выбора цвета может сделать людей более восприимчивыми к опыту. Важно анализировать ситуации подобного выбора, особенно когда они используются в рамках маркетинговых стратегий и могут быть нацелены на обман потребителя товаров или услуг.

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Психология
# активное согласие
# выбор
# прикосновения
# удовольствие
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