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55 минут назад
СПбПУ (Политех)
27

Российский рынок композитов показал рост

4.3

Инфраструктурный центр (НТИ по направлению «Технет» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИЦ «Технет» СПбПУ) провел исследование рынка новых материалов, анализ основных технологических трендов и барьеров развития рынка новых материалов, а также обзор нормативно-правового регулирования отрасли.

СПбПУ (Политех)
# композиты
# материалы
# промышленность
# рынок
Российский рынок композитов показал рост на 15 процентов / © Callum Hill, unsplash.com

Объем мирового рынка новых материалов, в соответствии со средней оценкой аналитических и консалтинговых агентств, в 2023 году составил 72 миллиардов долларов, что превосходит аналогичный показатель 2022 года примерно на семь процентов. К 2032 году, по прогнозам экспертов, рынок должен достичь показателя более 131 миллиардов долларов. Лидирующим регионом на рынке новых материалов, по оценке аналитического агентства Precedence Research, стала Северная Америка с долей свыше 38 процентов на конец 2023 года. Второе и третье место занимают Азиатско-Тихоокеанский и Европейский регионы с долями 29 и 21 процент соответственно.

Мировой рынок передовых композитов, также входящих в структуру рынка новых материалов, по итогам 2023 года оценивается в размере 40 миллиардов долларов, что превышает аналогичный показатель 2022 года на девять процентов. А объем рынка термопластичных композиционных материалов, преимущественно применяемых в автомобилестроении, авиастроении, двигателестроении и при создании ракетно-космической техники, постепенно увеличивается с 2019 года и в 2023 году составил 27 млрд долл. К 2030 году ожидается увеличение показателя до 49 миллиардов долларов.

По данным аналитических исследований, по итогам 2023 года объем российского рынка композитов составил более 110 миллиардов рублей, темпы роста рынка оставляют 10–15 процентов в год.

В своей работе аналитики ИЦ «Технет» СПбПУ особое внимание уделили основным игрокам рынка – в отчете рассмотрено более 70 зарубежных и более 30 отечественных компаний и научно-исследовательских центров, которые разрабатывают технологии производства термопластичных композитов и способы их применения в различных отраслях промышленности.

В перечень стран, ведущих деятельность в области термопластов, входят США, Бельгия, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Китай, Саудовская Аравия, Япония, Россия и др. Основываясь на данных об объеме рынка, темпах роста, уровне развития и показателях деятельности основных игроков рынка, результатах патентного и библиометрического анализа, исследователи ИЦ «Технет» СПбПУ отмечают, что мировой рынок термопластичных композиционных материалов находится на стадии масштабирования деятельности.

Отечественный рынок термопластичных композиционных материалов находится на более ранней стадии развития, отличающейся достаточно быстрыми темпами роста рынка, повышением рентабельности, приближением к стадии формирования конкуренции между потенциальными лидерами рынка. Большинство отечественных игроков находятся на этапе создания производственной системы для изготовления самих термопластов.

«Исследование специалистов «Технет» НТИ, безусловно, будет полезно: профильным специалистам, проводящим исследования в области новых материалов и композитов; промышленным компаниям, планирующим внедрение технологий изготовления изделий с применением композиционных материалов в высокотехнологичные отрасли промышленности; органам власти, совершенствующим регуляторную политику в области новых материалов и композитов; другим специалистам и исследователям, заинтересованным в развитии рынка.

Содержащиеся в отчете результаты экспертно-аналитического исследования формируют детальное представление об актуальном состоянии отрасли новых материалов и композитов, а также будут способствовать устойчивому технологическому развитию, формированию научно-исследовательского и нормативно-технического задела», – прокомментировал значимость исследования проректор по цифровой трансформации СПбПУ, лидер (соруководитель) рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков.

Полный текст экспертно-аналитического доклада «Перспективы и сценарии развития новых материалов в рамках направления «Технет» НТИ в 2023 году» будет опубликован в открытом доступе на официальном сайте Инфраструктурного центра «Технет» СПбПУ 30 июня 2024 года и представлен 4–5 июля 2024 года в Передовой инженерной школе СПбПУ «Цифровой инжиниринг» в рамках второй научно-практической конференции «Применение термопластичных композиционных материалов в промышленности».

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СПбПУ (Политех)
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) – один из ведущих технических вузов России. Политех реализует идею создания системы подготовки специалистов новой формации – «инженерный спецназ». Это высококвалифицированные кадры, способные выполнять задачи промышленности с учетом ее современных трендов. Среди партнеров СПбПУ – более 200 российских промышленных предприятий и более 100 иностранных предприятий. Политехнический университет имеет представительства в Китае и в Испании. В 2020 году Политехнический университет стал первым среди российских вузов в рейтинге TНE University Impact Rankings и получил статус научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии».
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# композиты
# материалы
# промышленность
# рынок
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