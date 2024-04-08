Прикосновения улучшили физическое и психическое здоровье людей всех возрастов

На основе масштабного систематического обзора и многоуровневого метаанализа ученые получили доказательства того, что любые типы прикосновений — будь то массаж, объятия или поглаживания — практически одинаково полезны для здоровья. Особенной роли не сыграл ни возраст, ни то, к чему мы прикасаемся — другому человеку, предмету либо роботу.

Медики из Рурского университета в Бохуме и Университетской клиники Эссена (Германия) вместе с коллегами из Нидерландского института нейронаук провели обзор и многоуровневый метаанализ в общей сложности 212 исследований. Целью было подтвердить предположения о том, что прикосновения помогают поддерживать психическое и физическое благополучие. Статья с результатами опубликована в рецензируемом журнале Nature Human Behaviour.

«Осязание имеет огромное значение для многих аспектов нашей жизни. Это первое из всех чувств, развивающихся у новорожденных и предоставляющее непосредственный контакт с окружающей средой. В дополнение к собственному опыту прикосновений мы регулярно получаем прикосновения от окружающих нас людей, например посредством объятий, поцелуев или массажа (по обоюдному согласию)», — отметили ученые.

Пандемия Covid-19, принесшая самоизоляцию и социальную дистанцию, заставила вновь задуматься о том, как физический контакт может влиять на наше здоровье и психику. Ранее исследователи пришли к выводу, что такой вид взаимодействия, как переноска новорожденного в «кенгуру» (или слинге), когда он располагается сидя, с опорой на таз и свисающими по сторонам ногами, помогает в росте и развитии, а также защищает от тревожности и стресса на протяжении всей будущей жизни.

Хотя по этой теме уже есть метаанализы, они фокусировались на определенных типах прикосновений, когортах либо конкретных плюсах для здоровья, поэтому ученые решили рассмотреть вопрос более комплексно. В частности, они задались вопросом: зависят ли положительные эффекты от того, кто и к чему прикасается, знакомы они или нет, демографических факторов (возраст/пол) и продолжительности воздействия? Исследователи рассмотрели данные для взрослых и детей, в том числе новорожденных. Животных тоже хотели включить в обзор животных, но оказалось, что работ в этой области недостаточно.

Всего в окончательную выборку вошли 212 исследований, содержавших информацию о 12 966 участниках всех возрастов. Как показал анализ, в целом преимущества были одинаковыми для показателей психического и физического здоровья, разве что у взрослых прикосновения меньше влияли на сон и сердечный ритм, умеренно — на диастолическое и систолического артериальное давление (эффект усиливался с возрастом), подвижность и уровень кортизола (так называемый гормон стресса), значительно — на снижение уровней тревожности, депрессии, усталости и боли.

В случае новорожденных ученые не обнаружили никакой связи между прикосновениями и улучшением пищеварения или сердечного ритма. Однако корреляция варьировалась от средней до значительной, когда речь заходила об уровне кортизола, показателях ферментов печени и дыхания, наборе веса и температуре тела.

Наибольшую пользу для психического здоровья приносили прикосновения к другим людям, а не к объекту, в то же время для укрепления именно физического здоровья можно было трогать даже роботов и прочие предметы. Тип воздействия — к примеру, массаж, поглаживания, объятия — не играл роли ни в одном из случаев, но были важны части тела. Частые (например, большее количество сеансов массажа) и однонаправленные касания имели более благоприятный эффект.

«Прикосновение к руке приводило к ухудшению психического здоровья, но шло на пользу физическому. Кроме того, для физического здоровья были полезны касания головы, а не туловища. Следовательно, массаж лица либо кожи головы может быть особенно полезен», — отметили ученые.

Авторы статьи подчеркнули, что их выводы необходимо перепроверить в крупных исследованиях с контрольными группами. Также нужно понять, играет ли какую-то роль культура, в которой рос человек.

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